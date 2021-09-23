НУР-СУЛТАН. 22 СЕНТЯБРЯ - Казахстан увеличил количество международных авиарейсов в 16 стран с частотой 114 рейсов в неделю, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Начиная с 21 сентября разрешено увеличение, возобновление и открытие регулярных международных авиарейсов в 16 стран с частотой 114 рейсов в неделю с каждой стороны. Такое решение приняла Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан", - сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Увеличение рейсов произошло с Российской Федерацией на 54 рейса , с Турцией - на 7 рейсов, с ОАЭ - на 9 рейсов, с Узбекистаном - на 5 рейсов, с Германией - на 5 рейсов, с Мальдивами - на 3 рейса, с Кореей - на 6 рейсов, с Польшей - на 2 рейса, с Венгрией - на 1 рейс; с Саудовской Аравией - на 1 рейс.

Возобновление регулярных рейсов произошло с Чехией с частотой 2 рейса в неделю, с Китаем с частотой 8 рейсов в неделю, с Азербайджаном с частотой 3 рейса в неделю.

Открытие регулярных рейсов будет с Италией с частотой 2 рейса в неделю, со Шри-Ланкой с частотой 3 рейса в неделю, с Кувейтом с частотой 3 рейса в неделю.

В настоящее время авиакомпании формируют расписания полетов. Выполнение рейсов будет согласовываться с соответствующими уполномоченными органами вышеуказанных стран. Отмечаем, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний", - отметили в комитете.

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