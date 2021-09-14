РФ увеличит число регулярных авиарейсов с РК с 21 сентября

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МОСКВА. 13 СЕНТЯБРЯ - Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 21 сентября 2021 года регулярного авиасообщения с Казахстаном по маршрутам Москва - Нур-Султан с 3 до 7 рейсов в неделю и Москва - Алматы с 2 до 7 рейсов в неделю, по маршрутам Москва - Караганда, Москва - Шымкент, Москва - Актау, Москва - Костанай, Санкт-Петербург - Нур-Султан, Махачкала - Актау, Грозный - Актау, Калининград - Алматы, Калининград - Нур-Султан, Новосибирск - Нур-Султан, Омск - Нур-Султан, Омск - Павлодар, Омск - Петропавловск с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте, сообщает пресс-служба правительства РФ.
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