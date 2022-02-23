Казахстан возобновляет авиасообщение с Египтом

НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ -В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 17 февраля 2022 года возобновляется авиасообщение между Казахстаном и Египтом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Начиная с начала марта казахстанские авиакомпании "Эйр Астана", Fly Arystan и SCAT планируют возобновить выполнение туристических полетов в Шарм-эль-Шейх из Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Атырау, Актобе, Уральска и Костаная, сообщает пресс-служба КГА МИИР РК.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно- эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпаний.