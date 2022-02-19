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Упрощен порядок пересечения госграницы РК

18.02.2022, 17:48 7146
Упрощен порядок пересечения госграницы РК
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения КВИ на территории Казахстана от 7 февраля 2022 года внесены изменения в "Порядок пересечения государственной границы РК на период карантинных ограничений с 11 мая 2020 года", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно внесенным изменениям исключено требование о получении разрешения МВК при въезде в Казахстан авиасообщением иностранным гражданам из числа стран с безвизовым режимом, а также гражданам государств, с которыми по решению правительства РК возобновлено прямое воздушное сообщение, сообщает пресс-служба МИД РК.
 
На сегодняшний день Казахстаном на основании двусторонних соглашений установлен безвизовый режим с 19 государствами. Кроме того, с 1 января 2022 года восстановлено действие 30-дневного безвизового режима для въезда в Казахстан иностранным гражданам из 54 стран.
 
Таким образом, на данный момент граждане 73 государств мира имеют право посещать Казахстан без оформления виз и получения разрешений МВК через международные аэропорты страны.
 
В МИД напомнили, что эти облегчения въезда и транзитного проезда касаются лиц, прибывающих в Казахстан только воздушным сообщением. В остальных же случаях, по-прежнему требуется разрешение МВК.
 
При этом во всех случаях обязательно соблюдение карантинных ограничений и визовых требований, если иной порядок не предусмотрен международными соглашениями Республики Казахстан.
 
Кроме того, разрешен выезд граждан РК в иностранные государства через международные аэропорты Казахстана, а также сокращено ограничение срока по кратности пересечения границ с 30 дней до 15 дней.
 

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На Карагандинском фармкомплексе начнут выпускать вакцину "Спутник Лайт" в ближайшее время

18.02.2022, 17:52 6636
На Карагандинском фармкомплексе начнут выпускать вакцину "Спутник Лайт" в ближайшее время
Фото: instagram/almaty_zdrav
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Выпуск вакцины "Спутник Лайт" планируется начать на Карагандинском фармацевтическом комплексе в ближайшее время. Об этом сообщил председатель комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Бауыржан Байсеркин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, вакцину планируется производить из субстанции, которая будет поступать из России.
 

Мы данную вакцину уже зарегистрировали... Вопросы по разрешительным документы уже практически решены, идут производственные процессы по организации выпуска этой вакцины. Мы надеемся, что в ближайшее время "Спутник Лайт" на Карагандинском фармацевтическом комплексе будет выпускаться. Каких-либо непреодолимых вопросов нет", - сказал Бауыржан Байсеркин.

 
Напомним, что "Спутник Лайт" - это векторная вакцина, состав которой аналогичен первому компоненту "Спутника". Вакцина будет использоваться для ревакцинации. Ревакцинация проводится через шесть месяцев после полного курса вакцинации.
 

Сводка эпидситуации в РК: 1351 новый случай COVID-19 за сутки

18.02.2022, 08:41 12461
Сводка эпидситуации в РК: 1351 новый случай COVID-19 за сутки
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлен 1351 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтвержден 1 296 601 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрирован 1351 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 99;
 
в городе Алматы - 520;
 
в городе Шымкенте - 19;
 
в Акмолинской области - 57;
 
в Актюбинской области - 10;
 
в Алматинской области - 104;
 
в Атырауской области - 10;
 
в ВКО - 64;
 
в Жамбылской области - 15;
 
в ЗКО - 35;
 
в Карагандинской области - 98;
 
в Костанайской области - 105;
 
в Кызылординской области - 6;
 
в Мангистауской области - 0;
 
в Павлодарской области - 96;
 
в СКО - 108;
 
в Туркестанской области - 5.
 
В "красной" зоне: Алматы, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Костанайская, Карагандинская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
 
С 13 марта 2020 года по 17 февраля 2022 года в РК зарегистрирован 13 531 летальный случай от КВИ+. 16 февраля от заболевания скончались 12 человек.
 
Кроме того, 16 февраля зарегистрирован 61 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-), 3 человека скончались.
 
В Казахстане за сутки 4107 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 244 669 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 17 февраля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 330 732 человека, 2-м компонентом - 8 915 188 человек.
 
На 18 февраля лечение от КВИ продолжают получать 39 556 человек (38 401 КВИ+ и 1 155 КВИ-), из них: в стационарах находятся 5269 пациентов, на амбулаторном уровне - 34 287.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 289, в состоянии крайней степени тяжести - 121, на аппарате ИВЛ - 92.
 

МВК ослабила ковидные ограничения в Казахстане

17.02.2022, 22:17 16611
МВК ослабила ковидные ограничения в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК на сегодняшнем заседании под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова одобрила послабления ограничительных мер в отношении бизнеса и населения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Так, отменено обязательное ПЦР-тестирование для въезжающих в страну граждан РК, получивших ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев. 
 
Кроме этого: 
 
  • разрешен въезд гражданам иностранных государств, с которыми имеется взаимное признание паспортов вакцинации без ПЦР теста; 
  • отменена изоляция контактных на домашний карантин при отсутствии симптомов заболеваний (исключение из проекта Ashyq "желтого" статуса);
  • разрешено использовать вакцину Pfizer для ревакцинации лиц с ограниченными возможностями (инвалиды всех групп) и лиц старше 50 лет. 

Послабления для бизнеса: 
 
Сняты все ограничения для лиц с "зеленым" и "синим" статусом Ashyq (у посетителей) в "зеленой" и "желтой" зонах эпидемиологического риска. В "красной" зоне - с ограничением заполняемости до 70%, при обязательном соблюдении социальной дистанции, масочного режима и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.  
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 29 человек

17.02.2022, 08:51 22701
Сводка эпидситуации в РК: за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 29 человек
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1349 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии подтверждено 1 295 250 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1349 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 127;
 
в городе Алматы - 429;
 
в городе Шымкенте - 8;
 
в Акмолинской области - 56;
 
в Актюбинской области - 36;
 
в Алматинской области - 78;
 
в Атырауской области - 11;
 
в ВКО - 67;
 
в Жамбылской области - 35;
 
в ЗКО - 31;
 
в Карагандинской области - 123;
 
в Костанайской области - 101;
 
в Кызылординской области - 3;
 
в Мангистауской области - 5;
 
в Павлодарской области - 120;
 
в СКО - 117;
 
в Туркестанской области - 2.
 
В "красной" зоне: Алматы, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
 
С 13 марта 2020 года по 16 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 519 летальных случаев от КВИ+. 15 февраля от заболевания скончались 25 человек.
 
16 февраля 2022 года зафиксировано 59 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), 4 летальных исхода, 62 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 716, летальных случаев - 5317, выздоровевших - 81 249.
 
В Казахстане за сутки 4326 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 240 562, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 16 февраля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 320 449 человек, 2-м компонентом - 8 903 870 человек.
 
На 17 февраля лечение от КВИ продолжают получать 42 319 человек (41 169 КВИ+ и 1 150 КВИ-), из них: в стационарах находится 5684 пациента, на амбулаторном уровне - 36 635 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 299 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 126 пациентов, на аппарате ИВЛ - 97 пациентов.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 1508 новых случаев заболевания коронавирусом

16.02.2022, 08:55 31856
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 1508 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за минувшие сутки зарегистрировано 1508 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии 1 293 901 случай КВИ+, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1508 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 112,
 
в Алматы - 580,
 
в Шымкенте - 15,
 
в Акмолинской области - 54,
 
в Актюбинской области - 17,
 
в Алматинской области - 84,
 
в Атырауской области - 24,
 
в ВКО - 75,
 
в Жамбылской области - 15,
 
в ЗКО - 71,
 
в Карагандинской области - 124,
 
в Костанайской области - 87,
 
в Кызылординской области - 5,
 
в Мангистауской области - 5,
 
в Павлодарской области - 129,
 
в СКО - 109,
 
в Туркестанской области - 2.
 
15 февраля 2022 года зафиксировано 78 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), четыре летальных исхода, 60 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 657, летальных случаев - 5313, выздоровевших - 81 187.
 
В "красной" зоне: Алматы, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
 
С 13 марта 2020 года по 15 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 494 летальных случая от КВИ+. 14 февраля от заболевания скончались  семь человек.
 
В Казахстане за сутки 5394 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 236 236 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 16 февраля лечение от КВИ продолжают получать 45 328 человек (44 171 КВИ+ и 1 157 КВИ-), из них: в стационарах - 6191, на амбулаторном уровне - 39 137.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 308, в состоянии крайней степени тяжести - 133, на аппарате ИВЛ - 101.
 
На 15 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 315 067 человек, вторым - 8 894 995.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 1173 новых случая заболевания COVID-19

15.02.2022, 08:46 44581
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 1173 новых случая заболевания COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за сутки выявлено 1173 новых случая заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 292 393 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1173 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 64,
 
в Алматы - 480,
 
в Шымкенте - 13,
 
в Акмолинской области - 75,
 
в Актюбинской области - 7,
 
в Алматинской области - 91,
 
в Атырауской области - 4,
 
в ВКО - 33,
 
в Жамбылской области - 19,
 
в ЗКО - 25,
 
в Карагандинской области - 75,
 
в Костанайской области - 45,
 
в Кызылординской области - 1,
 
в Мангистауской области - 4,
 
в Павлодарской области - 141,
 
в СКО - 95,
 
в Туркестанской области - 1.
 
В Казахстане за сутки 5904 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 230 842, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 15 февраля лечение от КВИ продолжают получать 49 207 человек (48 064 КВИ+ и 1 143 КВИ-), из них: в стационарах - 6820, на амбулаторном уровне - 42 387.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 335, в состоянии крайней степени тяжести - 138, на аппарате ИВЛ - 96.

С 13 марта 2020 года по 14 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 487 летальных случаев от КВИ+. 13 февраля 2022 года от КВИ+ скончались 13 человек.
 
14 февраля 2022 года зафиксировано четыре случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 28 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 579, летальных случаев - 5309, выздоровевших - 81 127.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Алматинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
 
На 14 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 307 509 человек, вторым - 8 884 789.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 1311 новых случаев заболевания коронавирусом

14.02.2022, 08:47 56391
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 1311 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за сутки выявлено 1311 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста. Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 291 220 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1311 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 112,
 
в Алматы - 382,
 
в Шымкенте - 7,
 
в Акмолинской области - 108,
 
в Актюбинской области - 22,
 
в Алматинской области - 70,
 
в Атырауской области - 17,
 
в ВКО - 36,
 
в Жамбылской области - 13,
 
в ЗКО - 36,
 
в Карагандинской области - 74,
 
в Костанайской области - 115,
 
в Кызылординской области - 12,
 
в Мангистауской области - 5,
 
в Павлодарской области - 157,
 
в СКО - 143,
 
в Туркестанской области - 2.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Алматинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
 
В Казахстане за сутки 4892 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 224 938, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 14 февраля лечение от КВИ продолжают получать 53 977 человек (52 808 КВИ+ и 1 169 КВИ-), из них: в стационарах - 7174, на амбулаторном уровне - 46 803.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 350 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 144 пациента, на аппарате ИВЛ - 97 пациентов.
 
С 13 марта 2020 года по 13 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 474 летальных случая от КВИ+, 12 февраля скончались 10 человек.
 
12 февраля в РК зарегистрировано 24 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). С 1 августа 2020 года по 12 февраля 2022 года в стране выявлено 87 575 случаев КВИ-, скончались 5307 человек.
 
На 13 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 299 294 человека, втрым - 8 874 390.
 

Омикрон-штамм может привести к нейроковиду и системным воспалениям

13.02.2022, 11:02 74326
Омикрон-штамм может привести к нейроковиду и системным воспалениям
МОСКВА. 13 ФЕВРАЛЯ - Нейроковид и лонгковид у взрослых, а также системные воспаления у детей могут стать последствиями перенесенного омикрон-штамма коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом ТАСС сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев.
 

Несмотря на более легкое течение "омикрона", важно понимать: если коронавирус не приводит к пневмонии и ИВЛ, у него могут быть и другие последствия. Перенесенный COVID-19 вне зависимости от штамма может привести к тяжелым поражениям нервной системы - нейроковид и лонгковид также могут наступить и при заражении "омикроном". У детей на его фоне могут развиваться системные воспаления", - сказал он.

 
Эксперт также отметил, что сейчас наступило лучшее время пройти ревакцинацию для тех, кто этого еще не сделал. 
 

Пятая волна, волна "омикрона", уже отступает. И сейчас как раз самое время пройти ревакцинацию тем, кто еще этого не сделал. Потому что, как показала практика, это обеспечивает защиту от "омикрона" и коронавируса в целом по крайней мере на первые два-три месяца после введения бустерной дозы", - заявил он.

 
Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, омикрон-штамм был выявлен в 84 регионах РФ.
 

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