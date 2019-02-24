Казахстан заинтересован в импорте "мозгов" - Сагинтаев

Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - Казахстан заинтересован в импорте "мозгов", сообщил на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0" премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент агентства.

Выступая на форуме, глава правительства рассказал об открытии Международного технопарка IT-стартапов "Астана Hub" и отметил, что Казахстан тесно сотрудничает в сфере цифровизации с Российской Федерацией, Кыргызстаном.

Мы очень тесно работаем с Российской Федерацией ("Сколково", Казань), мы ездили к нашим коллегам в Бишкек. Смотрели, и везде есть талантливые ребята, которые хотят поменять место локации. И для этого было принято решение, что, если кто хочет к нам в страну приехать, на рабочую визу, - пожалуйста, без проблем. Жилье обеспечено прямо рядом с офисом. Жилье, которое было построено для ЭКСПО. Финансирование, гранты, которые имеются, пожалуйста. Если есть вопросы привлечения капитала, имеется законодательство. Пожалуйста, только привези свои мозги. Садись, офис у тебя есть, производи, будем дальше двигаться", - сказал Сагинтаев.

Премьер-министр РК также подчеркнул, что за три месяца работы "Астана Hub" пространство технопарка оказалось "полностью забито".

Желающих много, и мы не знаем, как расширяться. Не ожидали, что будет такой интерес. Таким образом, мы будем заполнять. И прежде чем зазывать наших стартаперов, мы не просто на начальном этапе берем всех, кто желает, а нам нужны в первую очередь талантливые люди", - пояснил Сагинтаев.

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