Нур-Султан. 29 ноября. Kazakhstan Today - Казахстан заинтересован в изучении опыта Франции по развитию туризма, передает Kazakhstan Today.

Франция является одним из ключевых партнеров Казахстана в рамках Европейского союза, и наша страна уделяет большое внимание развитию двустороннего взаимодействия, сказал президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями французского бизнеса.

О высоком уровне взаимоотношений двух государств говорят и регулярные контакты на высшем уровне. Мы ожидаем, что предстоящий визит в Казахстан Президента Эмманюэля Макрона придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству", - цитирует главу государства пресс-служба Акорды.

В настоящее время в Казахстане работает более 160 компаний с участием французского капитала, включая такие крупные ТНК, как Orano, Alstom, Air Liquide, Airbus и другие. Товарооборот между странами в 2018 году вырос на 32% и составил $4,5 миллиарда.

Я считаю, это очень хороший показатель, тем не менее, мы все вместе должны стремиться постоянно улучшать его. Положительная динамика сохраняется и в текущем году. За 9 месяцев товарооборот увеличился на 5,5 % и составил $3,4 миллиарда. В целом общий объем французских инвестиций в экономику Казахстана в различных сферах составляет около $16 миллиардов", - сообщил президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в Казахстане обеспечены условия для ведения успешного бизнеса, реализуются системные реформы, направленные на улучшение бизнес-климата, сокращение барьеров и повышение инвестиционной привлекательности страны. Он пригласил французских бизнесменов к партнерству в реализации совместных проектов в агропромышленном комплексе и других секторах экономики.

Казахстан имеет широкие возможности в производстве конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции. Наша страна обладает 25 миллионами гектаров пахотных земель и более чем 186 миллионами гектаров пастбищ. Это огромные ресурсы и резервы. Географически мы близки к китайскому, европейскому, ближневосточному и индийскому рынку, которые имеют большую емкость и хорошую платежеспособность", - поделился перспективами сотрудничества глава государства.

В его выступлении была отмечена важность сотрудничества в сфере инноваций, цифровой экономики.

Мы готовы создать максимально благоприятные условия для внедрения французских инноваций и технологий в Казахстане", - подчеркнул президент.

Он добавил, что с целью расширения транспортного и туристического потенциала введен режим открытого неба для ведущих аэропортов страны

Мной было принято решение открыть небо над Казахстаном. В 11 аэропортах введен этот режим, будет организована должная конкуренция между всеми авиационными компаниями, включая казахстанские. Безусловно, это благотворно повлияет на авиационные возможности нашей страны с точки зрения не только перевозки пассажиров, но и организации грузопотоков между Казахстаном и Европой", - считает Касым-Жомарт Токаев.

Президент также подтвердил заинтересованность нашей страны в изучении и имплементации успешного французского опыта в сфере туризма и заявил о готовности принять туристов из Франции в Казахстане.

В свою очередь сопредседатель казахстанско-французского делового совета Ив-Луи Даррикаррер отметил желание инвесторов развивать совместные проекты.

Я хочу подчеркнуть стремление и желание французских компаний развивать сотрудничество с казахстанскими предприятиями на долгосрочной основе. Они надеются развивать дополнительные проекты, они действительно решительно настроены работать с казахстанскими властями", - сказал гость.

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