Казахстанские автоперевозчики жалуются на дискриминацию со стороны белорусской таможни

Если так будет продолжаться дальше, то не останется другого выхода, кроме применения зеркальных мер, заявили в МИИР РК

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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские автоперевозчики пожаловались на притеснения со стороны белорусской таможни, которая нарушает право Евразийского экономического союза.





Проблемы обсуждались на площадке НПП "Атамекен " с участием Комитета госдоходов МФ РК, Комитета транспорта МИИР РК, казахстанских перевозчиков и белорусской стороны.





По словам перевозчиков, ситуация достигла пика.





Согласно Таможенному кодексу, товары должны транспортироваться только одним перевозчиком - от начала и до конечного пункта. Вместе с тем европейские грузы, заезжая на территорию Беларуси, перецепляются перевозчиками из ЕАЭС", - отметили на встрече перевозчики.





Они напомнили, что Казахстан разрешил движение по территории РК перецепленных грузов, которые везут белорусские или казахстанские перевозчики. Несмотря на это, белорусские таможенники с прошлого года запрашивают у казахстанцев дополнительный документ - разрешение Республики Беларусь на перевозку товара в/из третьих стран. Между тем это не что иное, как нарушение права ЕАЭС, считают предприниматели.





Согласно протоколу о скоординированной политике Договора о ЕАЭС перевозки автомобильным транспортом между государствами - членами ЕАЭС осуществляются на безразрешительной основе", - отметил заместитель председателя НПП "Атамекен" Тимур Жаркенов.





По данным казахстанского МИИР, Казахстан не требует таких разрешений у белорусских перевозчиков. И если так будет продолжаться дальше, то не останется другого выхода, кроме применения зеркальных мер.





Просим пересмотреть и вернуться на прежний порядок", - говорит представитель транспортного ведомства Селим Куанышулы.





Озвученная выше проблема не единственная. Перевозчики рассказывают и о других административных барьерах.





Например, глава ТОО "A.T.Logistics" Павел Телицын говорит о задержке транзитных грузов в Беларуси, которая может длиться месяцами и не имеет регламентированных сроков. А это колоссальные убытки для бизнеса.





Мы были в шоке, пришлось выгрузить товар, уехать", - говорит он.





При этом предприниматель привел пример. В этом году, в конце апреля, фура компании была задержана на пункте пропуска "Каменный лог". Белорусские таможенники назначили проверку стоимости груза. Прошло 4 месяца, а проверка до сих пор не завершена.





Замгендиректора Союза международных автомобильных перевозок (КазАТО) Виталий Поплавский отмечает, что при перевозке товаров из стран ЕС перевозчик предоставляет транзитную декларацию, оформленную согласно нормам Таможенного кодекса ЕАЭС. В ней указана таможня назначения - РК. Однако белорусские чиновники без каких-либо объяснений меняют сведения в документе и направляют на пост "Красненский" РФ (внутренняя таможня).





Далее складывается следующая ситуация: по прибытии на указанный пост перевозчик обязан разместить свой большегруз на склад временного хранения (СВХ), нахождение на котором стоит денег. За каждый день нахождения транспортного средства на СВХ дополнительно взимается оплата. Но это еще не все.





Требуется оформить новую декларацию, и здесь приходится подключать услуги российских брокеров, терять 2-3 суток.





Также бизнес поднял тему навигационных пломб, которые таможенные органы РБ в одностороннем порядке применяют по отношению к добросовестным казахстанским перевозчикам, и других процедур, по которым хотелось бы получить ясный ответ.





По словам руководителя управления транзита КГД МФ РК Армана Жалитова, обращения казахстанских перевозчиков поступают к ним периодически. Если есть такая тенденция, то необходимо выносить этот вопрос на высокий уровень переговоров.





Начиная с прошлого года рынок белорусских и российских перевозчиков значительно увеличился на территории Казахстана. И таких фактов, как по посту "Красненский", у КГД нет. Наоборот, мы идем на решение всех вопросов, которые возникают у перевозчиков стран ЕАЭС, на китайской границе, казахстанско-узбекской", - говорит он.





В свою очередь первый зампредседателя Государственного таможенного комитета Беларуси Александр Валиев по некоторым моментам привел общие аргументы, которые имеют место быть в таможенной практике. В целом белорусская сторона отметила, что по всем случаям нужно разбираться детально, она изъявила готовность разобраться, насколько справедлива критика казахстанского бизнеса. Александр Валиев отметил, что ранжирования перевозчиков по государственной принадлежности нет.





Итоги заседания подвел зампредседателя Нацпалаты Тимур Жаркенов. Он поблагодарил представителей органов таможенного и транспортного контроля Казахстана и Беларуси и выразил надежду, что такие факты не станут тенденцией.





НПП "Атамекен" намерена отработать все барьеры, чтобы исключить в будущем подобного рода прецеденты. В первой половине июля планируется провести повторное совещание по отдельным проблемам бизнеса.





Напомним, в июне прошлого года Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана отменило требование о запрете перецепки в отношении белорусских и российских перевозчиков до начала 2023 года.



