Казахстанские СМИ получат господдержку в посткарантинный период

Нур-Султан. 5 июня. Kazakhstan Today - Министерство информации и общественного развития инициирует ряд мер поддержки казахстанских средств массовой информации после карантина. Об этом на заседании "круглого стола" по вопросам развития информационной сферы сообщила министр Аида Балаева, передает Kazakhstan Today.

Для преодоления экономических трудностей, возникших у отечественных СМИ в период пандемии, министерство разрабатывает ряд мер поддержки. В частности, в рамках поддержки со стороны правительства рассматриваются временные послабления по налогам и другим обязательным отчислениям", - цитирует Балаеву МИА "Казинформ" .

Также, по словам министра, предусматривается поддержка при оплате услуг аналоговой и эфирной передачи для коммерческих теле- и радиоканалов. Эта мера даст возможность снизить задолженности отечественных коммерческих каналов, сохранить их трансляцию и обеспечить информационную безопасность в стране, особенно в приграничных регионах.

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