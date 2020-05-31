В России в перечень пострадавших от пандемии отраслей включили СМИ

Москва. 29 мая. Kazakhstan Today - Премьер-министр России Михаил Мишустин включил СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавируса, сообщила пресс-служба правительства, передает Kazakhstan Today.

Поддержку от государства получат издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. Также в перечень внесено печатание газет, пишет РИА " Новости ".

Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем", - сказал Мишустин.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса сократились доходы от рекламы, продажи книг, прессы, подписки на периодику, особенно страдают небольшие компании в регионах.

В правительстве указали, что получают много обращений с просьбой поддержать отрасль.

В числе мер поддержки, которыми смогут пользоваться российские медиа, - полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей при использовании недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке в два процента на любые цели, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок".

Дополнительно для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов и их снижение в два раза, если зарплата сотрудников превышает МРОТ, реструктуризация отсроченных выплат на один год с погашением равными ежемесячными платежами.

Кроме того, можно получить прямые субсидии и гранты на оплату труда, выплату долгов за коммунальные услуги.

Средства начисляются из расчета МРОТ на каждого сотрудника.

Также субсидию предоставят, если техническая задолженность по налогам и страховым взносам не превышает трех тысяч рублей.

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