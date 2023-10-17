Казахстанские спасатели вернулись из Афганистана

В области Ұлытау цены на социально значимые продукты питания с начала года выросли на 9,6%, в Астане - на 7,6%

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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Цены и оперативность поставок социально значимых продуктов питания в регионы обсудили в правительстве на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает - Цены и оперативность поставок социально значимых продуктов питания в регионы обсудили в правительстве на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает пресс-служба главы кабмина.





По данным Бюро национальной статистики, после 4 месяцев снижения общего индекса цен на основные виды продуктов питания в межсезонье отмечается недельный рост на 0,1%. В основном он пришелся на сезонное повышение цен на куриные яйца (1,3%). Также зафиксирован незначительный рост цен на гречневую крупу (0,7%) и муку (0,5%).





Если рассматривать ситуацию в разрезе регионов, то наибольший рост цен с начала года приходится на область Ұлытау - 9,6%, на втором месте - Астана с общим индексом роста в 7,6%.





Это означает, что руководство данных регионов не ставит во главу угла продовольственную безопасность", - отметил на совещании Жумангарин.





Лучший показатель наблюдается в Алматинской области (-0,2%). На сегодня это единственный регион, сумевший не только сдержать, но и снизить цены на СЗПТ с начала года.





Также на совещании заслушали ход работы по отгрузке удешевленного зерна с учетом роста цен на муку во всех регионах Казахстана.





Вывоз зерна начали 5 областей. В Туркестанскую, Павлодарскую, Восточно-Казахстанскую области первые партии уже доставлены. Оператор Кызылординской области перемолол зерно и отправил вагоны с мукой из Костаная. Вместе с тем мукомолы-операторы областей Жетісу, Ұлытау и города Алматы до сих пор не подписали договор поставки с Продкорпорацией. А СКО и область Абай еще не определили операторов-мукомолов", - сообщил председатель комитета торговли МТИ Айдар Абилдабеков.





В качестве положительного примера он привел результат взаимодействия органов местного управления и бизнеса в Павлодарской области. Не дожидаясь поставок удешевленного зерна, предприниматель оперативно начал поставлять муку для выпечки социального хлеба.





Отдельное внимание уделили ситуации с устранением непродуктивных посредников в регионах. Для детального разбора вопроса Серик Жумангарин поручил АЗРК на следующем совещании представить результаты работы антимонопольного органа в части анализа рынков социально значимых продуктов питания и цепочек поставок продовольствия от производителя до торговых сетей.





Неделю назад Жумангарин поручил принять любое решение, которое позволит сократить сроки доставки продуктов питания в регионы. О результатах проделанной работы на очередном совещании по стабилизации цен на социально значимые продукты питания информировал генеральный директор ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" Владимир Петров.





По озвученным данным, всего за 9 месяцев 2023 года импорт сельскохозяйственных грузов в Казахстан составил 2,1 млн тонн.





Только на октябрь заявлена 341 тысяча тонн зерна на ввоз, из них согласовано 190 тысяч тонн. При этом по основному плану изначально было заявлено 58 тысяч тонн зерна, 132 тысячи тонн дополнительно отработали с Минторговли и Ассоциацией переработчиков зерна. Отклонены заявки на 151 тысячу тонн только тех заявителей, которых не было в согласованном списке. Все заявки на ввоз муки на 10,1 тысячи тонн выполнены на 100%. Такая же ситуация по социально значимым продуктам питания - все заявки на импорт СЗПТ в объеме 145 тысяч тонн исполнены. Согласования заявок ведутся в суточный срок", - сообщил Петров.





В то же время с начала октября наблюдается отставание по перевозкам зерна, муки и социально значимых продуктов питания внутри страны. По зерну планы выполнены на 76%, по муке - на 72%, по овощам - на 94%, по подсолнечному маслу - на 23%. Всего за эти дни при заявленных планах на перевозку внутри страны продуктов в объеме 619 тысяч тонн выполнено заявок на 181,9 тысячи тонн.





Всем начальникам отделений железной дороги поручено в первую очередь подачу/уборку вагонов обеспечивать под продукты питания и рассматривать такие заявки максимум в течение суток. Установлено круглосуточное дежурство", - отметил Петров.





Ранее сообщалось, что в Казахстане выросли цены на муку в 13 регионах.



