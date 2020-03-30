Нур-Султан. 29 марта. Kazakhstan Today - Казахстанские студенты возвращаются на родину из Литвы, передает Kazakhstan Today.

28 марта 2020 года при содействии посольства Казахстана в Литве 15 казахстанских студентов, обучающихся в городах Вильнюс, Каунас и Клайпеда, благополучно вылетели в Минск и далее в Нур-Султан и Алматы, рейсом авиакомпании "Белавиа", который является одним из немногих, действующих маршрутов возвращения казахстанцев на Родину", - сообщает Министерство иностранных дел РК.

С момента приостановления международного авиасообщения, начиная с середины марта, при поддержке посольства благополучно вернулись домой более 50 граждан Казахстана. В их числе и казахстанские студенты, обучающиеся в литовских вузах, стажеры программы "Болашак" и др.





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