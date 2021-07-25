Казахстанских операторов оштрафовали за некачественную связь

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НУР-СУЛТАН. 24 ИЮЛЯ - Казахстанским операторам связи выписаны штрафы за некачественное предоставление услуг, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом президенту доложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Мусин также проинформировал Токаева о деятельности министерства за первое полугодие 2021 года, актуальных вопросах развития государственных услуг, а также о реализации поручений, озвученных президентом на расширенном заседании правительства.

По его словам, министерство увеличило количество проверок качества Интернета. В результате операторы связи получили штрафы за некачественные услуги.

Министр также сообщил, что за первые шесть месяцев этого года трафик Интернета в Казахстане вырос до 7900 петабайт.





Это на 15% больше, чем за весь 2020 год. Отмечена положительная динамика роста основных показателей качества Интернета. За год Казахстан улучшил позиции в рейтинге Speedtest Global Index по скорости мобильного Интернета на 15 строчек и занимает 80-е место. В рейтинге по скорости фиксированного Интернета Казахстан расположился на 65-м месте".

Мусин также доложил о работе, которую министерство ведёт с ведущими операторами низкоорбитальной спутниковой связи. Это позволяет обеспечить доступ в Интернет отдаленным сельским населенным пунктам.

Кроме того, глава ведомства отчитался о применении цифровых решений в борьбе с коронавирусной инфекцией и в оптимизации процессов в предоставлении государственных услуг.

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