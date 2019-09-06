Казахстанцам напомнили о требованиях к практикующим в Казахстане иностранных врачам

Нур-Султан. 5 сентября. Kazakhstan Today - О требованиях к практикующим в Казахстане иностранных врачам рассказали в столичном департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг, передает Kazakhstan Today.

Призываем жителей столицы, прежде чем прибегнуть к медицинским услугам или консультациям зарубежных врачей, обратиться в департамент и поинтересоваться об особенностях их практики в нашем городе. Будьте крайне настороженными к размещаемым в социальных сетях и на интернет-ресурсах объявлениям о медицинских услугах иностранными специалистами", - говорится в комментарии руководителя ведомства Садвакаса Байгабулова.

При получении медицинской услуги или консультации у зарубежных врачей в Нур-Султане важно знать, что: все иностранные врачи, прежде чем приступить к медицинской деятельности на территории Казахстана, должны получить сертификат - допуск к клинической практике; зарубежные врачи заключают договоры с организациями или органами здравоохранения на осуществлении своей деятельности; мастер-класс и список привлекаемых зарубежных специалистов согласовывается с Министерством здравоохранения или управлением общественного здравоохранения столицы.

Как показывает практика, во многих медицинских организациях приглашаемые иностранные врачи оказывают свои услуги без сертификата, то есть нелегально. Эта практика сложилась ввиду того, что медицинские организации, как частные, так и государственные, проверяются после вручения непосредственно руководству уведомления о предстоящей проверке и регистрации в органах прокуратуры при наличии письменной жалобы от заявителя. Это процедура занимает два и более дней. А если это частная медицинская клиника, то это объект малого бизнеса, который освобожден Предпринимательским кодексом от проверок в течение трех лет с момента юридической регистрации", - отметили в ведомстве.

В департаменте констатируют, что, учитывая кратковременность пребывания "нелегальных" врачей в Казахстане, защитить интересы потребителей крайне затруднительно. Усугубляет ситуацию то, что казахстанцы "не в полной мере оформляют договоры с иностранными врачами и клиникой, которая приглашает их, оплачивают услуги в полном размере, не получая чеки, обращаются с жалобами на ухудшение состояния или причинение вреда здоровья в поздние сроки, когда "нелегальный" врач покинул пределы Казахстана".

Кроме этого, потребители добровольно оплачивают услуги таких врачей, не консультируясь с организациями здравоохранения. В дальнейшем отечественным докторам за счет государственного бюджета приходится исправлять последствия работы иностранных нелегальных эскулапов.

По данным департамента, буквально накануне в Инстаграм размещена реклама следующего содержания: "5-7 сентября текущего года в городе Нур-Султане опытный врач из Москвы проводит процедуру атласпрофилакс (правка первого шейного позвонка)". В связи с этим департаментом будет инициирована проверка в организации, в которой будет оказана эта услуга (процедура атласпрофилакс), на предмет соответствия требованиям в сфере здравоохранения.

В целях получения своевременной информации о легитимности медицинских услуг, оказываемых зарубежными врачами, задействован телефон 87780127000 в департаменте", - уточнили в ведомстве.

В 2018 году департамент выдал иностранным специалистам 33 сертификата-допуска к клинической практике, а с начала этого года - 21 сертификат.

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