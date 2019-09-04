Иностранные врачи незаконно провели операцию ребенку в частной клинике в Алматы

Алматы. 3 сентября. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения Казахстана сообщило о передаче в правоохранительные органы материалов по факту проведения в Алматы незаконной медицинской деятельности иностранными врачами, передает Kazakhstan Today.

По информации Минздрава, комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг по обращению жительницы Алматы провел внеплановую проверку качества оказанной медицинской помощи, оказанной ее ребенку в ТОО "Private clinic Almaty". Диагноз ребенка - "микротия, полная атрезия слухового прохода"

"В ходе проверки выявлено, что иностранные граждане Ашеш Бхумкар и Гаятри Патанкар осуществляли незаконную медицинскую деятельность без наличия обязательного допуска к клинической практике. По факту незаконного привлечения иностранных специалистов и их незаконной деятельности на территории Казахстана все материалы направлены в правоохранительные органы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, у ряда казахстанских врачей этой клиники (оториноларинголога и анестезиолога-реаниматолога) также отсутствовал допуск к клинической практике. В связи с этим медработники привлечены к административной ответственности.

Помимо этого выявлены другие нарушения. В частности, ребенок был необоснованно взят на оперативное вмешательство без определения операционно-анестезиологического риска, с нарушением правил инфекционной безопасности. Основанием оказания медуслуги ребенку в ТОО явились договор об организации мастер-класса от 4 июня 2019 года между ТОО и местным общественным объединением "Микротия и атрезия", а также договор между заявительницей и ТОО "Международный центр реконструктивной оториноларингологии ICRO". При этом со стороны директора ТОО "Международный центр реконструктивной оториноларингологии ICRO" при оплате медицинских услуг стороне пациента не был предоставлен фискальный чек", - проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что проверка ТОО "Международный центр реконструктивной оториноларингологии ICRO" пока не проведена, так как по адресу ТОО располагается жилая квартира и доступ в квартиру отсутствует.

Все материалы результатов внеплановой проверки направлены в Генеральную прокуратуру РК, в Министерство внутренних дел РК, Министерство труда и социальной защиты населения, Министерство образования и науки, Комитет по финансовому мониторингу (Служба экономических расследований), Комитет государственных доходов Министерства финансов РК", - подчеркнули в ведомстве.





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