Минздрав считает необходимым пересмотреть норму об уголовном преследовании медработников за врачебные ошибки

Астана. 29 января. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов высказал мнение о необходимости пересмотреть норму об уголовном преследовании медицинских работников за врачебные ошибки, передает Kazakhstan Today.

"За врачебную ошибку наказывать нельзя - это наше твердое убеждение, поскольку врач имеет право ошибаться. Достоверно, 100-процентно знать, какой диагноз и какое лечение, не представляется возможным", - сказал Елжан Биртанов журналистам.

Он отметил, что практика многих стран, где развита система здравоохранения, направлена на выявление этих ошибок. Врачами декларируются эти ошибки, которые потом рассматриваются и принимаются меры по обучению персонала.

"Если мы будем наказывать за врачебные ошибки, то мы без врачей останемся, это точно", - сообщил Елжан Биртанов.

Глава Минздрава подчеркнул, что нужно "четко разделять, когда у врача была возможность правильно оказать медицинскую помощь, но он по халатности или нежеланию осознанно не использовал свои возможности, и то, когда он пытался оказать медицинскую помощь и ошибся".

"Я считаю, что в последнем никакой уголовной ответственности быть не должно", - сказал он.

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