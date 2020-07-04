Казахстанцам продолжат назначать АСП без обращения в госинстанции

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Казахстанцам продолжат назначать адресную социальную помощь (АСП) и продлят инвалидность без обращения в госинстанции, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Министерства труда и соцзащиты населения РК сообщила о принятом приказе, предусматривающем продление с 1 июля выплат АСП в III квартале получателям II квартала. Кроме того, документ предусматривает автоматическое продление сроков инвалидности на 3 месяца.

Эти меры направлены на предотвращение массового скопления людей в государственных инстанциях с целью минимизирования рисков заражения граждан коронавирусной инфекцией.

В первую очередь АСП будут назначать семьям, где не менялся состав, адрес проживания и уровень дохода. Для повторного назначения соцпомощи будут проверяться данные: регистрация по месту жительства (прописка), наличие недвижимости, транспорта, доходы и другое. В случае, если состав семьи не изменился, заявления будут формировать на основании имеющихся данных. Вся информация, а также уведомления будут направляться по электронной почте или посредством мессенджеров.

Для первичного назначения АСП гражданам, которые не получали адресную соцпомощь во II квартале, необходимо направить заявление через портал egov.kz. Далее сотрудники центров занятости проверят документы в информационных базах госорганов и сообщат о результате по электронной почте или посредством мессенджеров.

При этом участковые комиссии не будут проводить выездные обследования. Все необходимые документы будут запрашивать у граждан по электронной почте или через мессенджеры.

При исчислении совокупного дохода за II квартал в качестве доходов не будут рассматриваться доход независимых работников в размере 25 кратного месячного расчетного показателя в связи с уплатой единого совокупного платежа и социальная выплата на случай потери дохода в связи с ограничениями деятельности на период действия режима ЧП. Кроме того, не будет учитываться размер денежных средств, выделенных на приобретение продуктово-бытовых наборов и возмещение затрат на оплату коммунальных услуг на период ЧП.

Инвалидность, степень утраты общей и профессиональной трудоспособности, а также индивидуальная программа реабилитации, как и ранее, будет продлеваться автоматически. Эта мера коснется граждан, чей срок переосвидетельствования пришелся на период ограничительных мер.

В случае первичного установления инвалидности необходимо подать заявку в разделе "Электронные обращения" на портале egov.kz с приложением сканированных копий документов.

В отношении детей-инвалидов, достигших 16 и 18 лет, предусмотрено заочное переосвидетельствование. Инвалидность им будет устанавливаться на основании имеющихся документов и с учетом степени ограничений жизнедеятельности, согласно данным предыдущего освидетельствования.

В случае обжалования экспертного заключения отдела медико-социальной экспертизы (МСЭ), освидетельствование проводится заочно, на основании акта МСЭ и представленных документов.

С 5 июля в Казахстане вводятся ограничительные меры сроком на две недели. На этот период закроются салоны красоты, парикмахерские, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны, продовольственные и непродовольственные крытые рынки, пляжи, аквапарки, объекты культуры, музеи, выставки.

С 5 июля Усть-Каменогорск и Семей закроют на карантин.

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