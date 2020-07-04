Семей и Усть-Каменогорск закроют на карантин

Усть-Каменогорск. 3 июля. Kazakhstan Today - С 5 июля Усть-Каменогорск и Семей закроют на карантин, передает Kazakhstan Today.

Для того чтобы не допустить самого негативного сценария развития события, мы с 5 июля закроем города Усть-Каменогорск и Семей, сведём к минимуму передвижения людей и транспорта по городам и районам. Все это делается для того, чтобы не допустить контактный способ распространения коронавирусной инфекции. Только самоизоляция показала действенность в борьбе с СОVID-19", - сообщил аким ВКО Даниал Ахметов в Instagram .

Глава региона отметил, что за весь период карантинных мер число заболевших в области было 135. И за июнь эта цифра выросла до 710 человек и продолжает расти.

При этом будут функционировать предприятия, продуктовые магазины, аптеки, банки, ЦОНы (по сокращённому графику), мы постараемся максимально обезопасить бизнес от последствий введённых карантинных мер", - проинформировал Ахметов.

Он также заверил, что в Восточном Казахстане готовы к любому варианту развития событий - подготовлены 1700 инфекционных, 2500 провизорных и карантинных коек, а также палаты интенсивной терапии.

В регионе нет такого населенного пункта, где бы люди не могли получить оперативную медицинскую помощь. Утверждены и отработаны все алгоритмы взаимодействия медицинских учреждений и исполнительной власти", - сказал он, добавив, что социальная дистанция, самоизоляция, масочный режим - это минимум, что должны люди сделать для собственной безопасности.

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