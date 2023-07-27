Казахстанцев будут привлекать к ответственности за ложные сведения в интернете

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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", сообщает пресс-служба - Глава государства подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", сообщает пресс-служба Акорды





Закон направлен на совершенствование действующей нормативной правовой базы и приведение Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях в соответствие с положениями основного Закона Республики Казахстан "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе".





Вносимые законом поправки в статью 456-1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях предусматривают исключение из административной ответственности за незаконное ограничение права на доступ к информации норму по размещению заведомо ложной информации в средствах массовой информации, на интернет-ресурсе обладателя информации, на интернет-портале открытых данных или иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, которая переносится в новую статью устанавливающую административную ответственность за размещение и распространение ложной информации.





Кроме того, в новой статье 456-2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях вводится ответственность пользователей онлайн-платформ и инфлюенсеров (блогеров), размещающих или распространяющих ложную информацию, которые создают условия, нарушающие общественный порядок, права и законные интересы граждан или организаций либо охраняемые законом интересы общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.



