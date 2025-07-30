29.07.2025, 12:15 59521
Казахстанцы могут подписывать трудовой договор дистанционно за пять минут
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин рассказал о внедрении современных цифровых решений в сфере занятости, передает корреспондент агентства.
Благодаря интеграции с государственными информационными системами более 90% документов формируются и подтягиваются в электронном виде, а трудовой договор подписывается дистанционно с помощью ЭЦП. Эта инновация сократила время оказания услуги с 3 дней до 5 минут и охватила свыше 9,5 миллиона трудоспособного населения", - сообщил вице-министр.
Также автоматизирован процесс регистрации лиц, ищущих работу. Система проактивно предлагает подходящие вакансии, исключая ручной поиск.
Кроме того, по информации МЦРИАП, в пилотном режиме внедрен новый подход при назначении пенсий. На основе скоринга по возрасту система автоматически формирует пенсионное дело, проверяет сведения о стаже и проактивно назначает выплаты. Внедрение этого механизма не только исключает обращение граждан в госорганы, но и сокращает срок оказания услуги с 10 до 1 дня.
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30.07.2025, 19:32 3171
Казахстан получит дополнительные объемы воды из Кыргызстана и Узбекистана
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Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев с рабочим визитом посетил Кыргызстан, где провел переговоры с председателем кабинета министров Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым и руководителями профильных ведомств, сообщает пресс-служба главы правительства.
Стороны обсудили августовский режим работы Нарынского каскада, Таласского бассейна, а также водохранилищ Киров и Орто-Токой. По итогам встречи достигнута договоренность о дополнительной поставке недополученных из-за засухи и низкой приточности объемов воды в рамках ранее утвержденных договоренностей.
Позже в Ташкенте вице-премьер Канат Бозумбаев провел переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и руководителями водно-энергетических ведомств. В ходе встречи согласованы меры по устранению отставания от графика подачи воды в течение двух недель.
Таким образом, завершение вегетационного сезона в Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях будет выполнено в полной мере и находится на контроле правительства и региональных властей.
Напомним, за первые шесть месяцев текущего года в Казахстан из Китая поступило 4,6 млрд кубометров воды по реке Ертис и 5,6 млрд кубометров воды по реке Или. Поступление воды по реке Или позволило второй год кряду наполнить Капшагайское водохранилище в Алматинской области на 100%. Это в свою очередь позволило направить 8,52 млрд кубометров воды в озеро Балхаш.
30.07.2025, 17:40 7016
Единую радиосеть для экстренного реагирования на ЧС создают в Казахстане
Фото: МЧС РК
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Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане проводится масштабная работа по развитию межведомственной ультракоротковолновой радиосвязи в рамках государственной системы гражданской защиты, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Уже проведены организационно-технические мероприятия по объединению разрозненных транкинговых сетей радиосвязи МЧС, МВД и Нацгвардии. Это стало основой для создания единой платформы связи между службами. Аналогов данной системы в СНГ на сегодняшний день не существует", - говорится в сообщении министерства.
Как отметили в МЧС, благодаря интеграции новых базовых станций города Павлодар и Туркестан стали 12-м и 13-м регионами, подключенными к цифровой радиосети. Это дало импульс для подключения и других регионов страны.
30.07.2025, 11:47 17871
Мошенники все чаще вовлекают подростков и пенсионеров в схемы "дропперства" - Нацбанк
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Все чаще в мошеннические схемы с использованием платежных карточек вовлекаются подростки и пенсионеры. Об этом сообщили в Национальном банке Казахстана.
В последнее время все чаще молодежь и пенсионеры, осознанно или по незнанию, вовлекаются в преступные схемы - за денежное вознаграждение передают третьим лицам свои банковские карты и открывают банковские счета для транзита и обналичивания похищенных средств, становясь так называемыми дропперами", - проинформировали в пресс-службе Нацбанка.
Сообщается, что злоумышленники активно используют социальные сети, мессенджеры и другие цифровые платформы для поиска и вовлечения молодых людей или пенсионеров в незаконные финансовые операции.
Обещая легкий и быстрый заработок, злоумышленники предлагают открыть банковские карты и передать их реквизиты, включая 16-значный номер на лицевой стороне, срок действия, трехзначный CVV/CVC-код, а также данные для входа в приложение. Получив доступ к данным, злоумышленники проводят свои незаконные финансовые операции, включая вывод денег, полученных в результате мошеннической деятельности", - рассказали в пресс-службе.
В Нацбанке напомнили, что участие в схемах дропперства влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан.
Национальный банк Казахстана рекомендует гражданам не передавать никому банковские карты и их реквизиты, в том числе данные для входа в мобильный банкинг, проявлять бдительность и не поддаваться на обещания легкого заработка, консультироваться с представителями банка при возникновении сомнений, а в случае утери банковской карты немедленно ее заблокировать и сообщить в банк. Если вы столкнулись с настойчивым предложением выкупа или передачи банковских карт третьим лицам, настоятельно рекомендуем обратиться в правоохранительные органы Республики Казахстан. Для получения консультации можно обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477", - добавили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в Казахстане введена уголовная ответственность за передачу банковской карты третьим лицам. За незаконное предоставление доступа к своему банковскому счету предусматриваетсялишение свободы на срок до трех лет, а за незаконное осуществление платежей и переводов денег с использованием банковского счета в пользу третьего лица - лишение свободы на срок до пяти лет.
30.07.2025, 10:16 20711
Миллиард тенге выделен на полив полей в Кызылординской области
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Порядка 1 млрд тенге на закуп 53 передвижных дизельных насосных станций для полива выделено Кызылординской области из резерва правительства.
Новое оборудование позволит поддерживать полив на площади свыше 6 тыс. гектаров, даже при низком уровне воды в магистральных каналах. Насосные станции используются для переброски воды из магистральных и межхозяйственных каналов во внутрихозяйственные сети", - сообщает пресс-служба правительства.
В регионе засеяно 126,4 тыс. гектаров поливных культур, из них 85,2 тыс. гектаров приходится на рис. В рамках текущего поливного сезона объем запланированного водозабора составляет 2,5 млрд кубометров.
Акимат области совместно с Кызылординским филиалом РГП "Казводхоз" создал специальную мониторинговую группу, разработал и утвердил график подачи воды на пяти магистральных и трех межхозяйственных каналах - в соответствии с объемами воды, поступающей по Сырдарье.
Напомним, ранее фермеры Туркестанской области столкнулись с нехваткой поливной воды. Несмотря на ее дефицит, власти региона заключили вне плана больше тысячи договоров с аграриями на полив рисовых полей, при том, что рис считается одной из самых водоемких культур. За это руководители областного филиала "Казводхоза" получили строгие выговоры.
29.07.2025, 18:28 45801
В Актобе откроют новый транспортно-логистический хаб
Предприятие создано совместно с турецкой логистической компанией S-Systems
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Турцию состоялась встреча с турецкой логистической компанией S-Systems. Председатель правления "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов рассказал об итогах встречи, сообщили в пресс-службе Акорды.
Казпочта создала совместное предприятие с турецкой логистической компанией S-Systems. Предприятие строит транспортно-логистический хаб на базе аэропорта Актобе. Проект будет введен в эксплуатацию во втором полугодии следующего года", - проинформировал Нурлан Жакупов.
По его словам, данный проект позволит реализовать транзитный потенциал Казахстана, а также улучшит отношения между казахстанским и турецким бизнесом.
Ранее в Костанае начали строить логистический хаб "Тобыл".
29.07.2025, 17:39 47431
TSARKA предупреждает о рисках для Казахстана после атаки на "Аэрофлот"
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Центр анализа и расследования кибератак сделал заявление с предупреждением для казахстанцев на фоне масштабной атаки на "Аэрофлот", передает корреспондент агентства.
28 июля группировки Silent Crow и "Киберпартизаны BY" провели масштабную атаку на корпоративную сеть ПАО "Аэрофлот". По информации хакеров, к утру было уничтожено более 7000 серверов и рабочих станций в офисах Шереметьево, Мелькисарово и дата-центрах компании. Стерты внутренние системы и базы данных: CREW, Sabre, SharePoint, Exchange, КАСУД, Sirax, CRM, ERP, 1C, системы безопасности и другое. На данный момент "Аэрофлот" сообщил о возобновлении нормальной работы и что планирует выполнить 93% рейсов из Москвы и обратно", - напомнили в TSARKA.
Из ключевых фактов взлома отмечаются следующие:
• в сети использовались Windows XP и Windows Server 2003;
• пароли сотрудников, включая топ-менеджмент, не менялись годами. По данным хакеров, гендиректор "Аэрофлота" использовал один пароль с 2022 года;
• хакеры находились в инфраструктуре более года и выкачали массивы данных: переписка, звонки, история перелетов, архивы.
Аэрофлот" - объект критической инфраструктуры. Данный кейс показал, что инциденты информационной безопасности способны за считанные часы обрушить бизнес- и государственные процессы. В Казахстане аналогичным объектам присваивается статус КВОИКИ, и требования к их защите не должны быть формальностью. Однако практика показывает, что до реальной киберустойчивости многим еще далеко", - говорится в сообщении.
В TSARKA отметили, что в Казахстане вопросы кибербезопасности авиасегмента также поднимаются регулярно.
В 2021 году исследователь через багбаунти-платформу выявил критическую уязвимость в почтовой системе столичного аэропорта, которая потенциально давала доступ к внутренним сервисам. Инцидент удалось предотвратить, но он наглядно показал, насколько тонка грань между безопасностью и катастрофой. ИБ-сообщество Казахстана знает кейсы, когда злоумышленники зашифровывали системы акиматов, университетов, нефтехимических предприятий и нацхолдингов", - рассказали в центре.
Специалисты подчеркивают, что такие меры, как резервное копирование, двухфакторная аутентификация и регулярное обновление систем, являются критически важными для обеспечения киберустойчивости и национальной безопасности на уровне корпоративной инфраструктуры.
Ранее в Алматы задержан хакер за атаки на серверы иностранных компаний.
29.07.2025, 12:46 58181
В каких случаях в Казахстане приостанавливают выплату пенсии
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве журналисты попросили Министерство труда и социальной защиты Казахстана объяснить, в каких случаях может приостанавливаться выплата пенсии, а также планируется ли отмена этой нормы, передает корреспондент агентства.
Сегодня у нас законодательно предусмотрено приостановление пенсии, если человек по сведениям из информсистемы выехал на какой-то период за пределы (страны. - Прим. ред.) или он по каким-то иным причинам долгое время не получал пенсию. Поэтому до выяснения обстоятельств по нему пенсия приостанавливается, но не прекращается. Пока у нас другого в законодательстве не предусмотрено и не рассматривается", - проинформировала заместитель директора департамента пенсионного и социального обеспечения Баян Хасенова.
Ранее в Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане.
29.07.2025, 11:46 58221
В Казахстане введут KPI акимов по расширению занятости населения
Фото: Пресс-служба правительства
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил правительству и акиматам обеспечить выполнение ключевых показателей рынка труда, предусмотренных региональными картами занятости, передает корреспондент агентства.
Необходимо с начала следующего года внедрить KPI акимов районов и городов по расширению занятости населения. Министерству цифрового развития - до конца года обеспечить интеграцию данных госорганов и бизнеса и разработать единую цифровую систему по созданию новых рабочих мест", - поручил премьер.
Вместе с тем для обеспечения качественного мониторинга создания рабочих мест в Казахстане разработан инновационный навигатор проектов. Отмечается, что информационная система отслеживает количество новых рабочих мест, их соответствие потребностям рынка труда, а также исполнение работодателями планов трудоустройства.
Необходимо в планах увеличивать долю трудоустройства на постоянные рабочие места. Особый акцент - на трудоустройстве молодых специалистов. Меры по комплексному решению данных вопросов предусмотрены в концепции развития рынка труда. Нужно вести слаженную совместную работу центральных государственных органов, акиматов регионов и бизнеса", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Как отметил в ходе заседания правительства вице-министр труда и социальной защиты населения РК, в стране сохраняется безработица на уровне 4,6%.
Ранее сообщалось, что около трети населения Казахстана трудоустроено неофициально.
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Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?