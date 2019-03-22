Казахстанцы празднуют Наурыз мейрамы

Астана. 21 марта. Kazakhstan Today - Казахстанцы сегодня отмечают праздник весеннего обновления Наурыз мейрамы, передает корреспондент агентства.

Праздник Наурыз совпадает с днем весеннего равноденствия, который возник у народов Востока задолго до принятия мусульманства, а потому лишен религиозной обрядности и направленности. В Казахстане Наурыз считается символом духовного единства казахстанцев и играет большую роль в укреплении дружбы и согласия.

В Казахстане с 1926 года по 1988 год не проводилось всенародного празднования Наурыза. Государственным этот праздник был объявлен только в 2001 году. Наурыз отмечают три дня - с 21 по 23 марта. Во всех городах в эти дни пройдут праздничные мероприятия. В этом году в связи с празднованием Наурыз мейрамы казахстанцы смогут отдохнуть пять дней подряд. Поскольку 23 марта совпадают выходной и праздничный день, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут еще и 25 марта. У тех, кто по субботам работает (шестидневная рабочая неделя), понедельник, 25 марта, останется рабочим.

В каждом районе Астаны подготовили увлекательную культурную программу.

В районе Алматы, на площади перед монументом "Казак елі" установлены юрты. Для жителей и гостей столицы подготовлена концертная программа с участием солистов государственной филармонии и звезд казахстанской эстрады. Празднование будет проходить 21-22 марта с 11.00. Будут проведены спортивные соревнования по казакша курес, поднятию гирь, кол курес, аркан тартыс, асык ату. Кроме того, совместно с дворовыми клубами района организованы соревнования по шахматам и тогыз кумалак. Для победителей предусмотрены призы и подарки.

В районе Байконыр, во Дворце "Жастар" 21-22 марта с 10.00 пройдут народные гуляния и состоится праздничный концерт. Здесь же ожидаются спортивные состязания по аркан тартыс, поднятию гири, асык ату, армрестлингу, тогыз кумалак. В средней школе №55 жилого массива Казгородок и школе №49 жилого массива Ондирис также будет организована культурная программа.

В районе Есиль праздничные мероприятия пройдут 21 марта в парке "Жетысу" (улица Сарайшык), жилых массивах Пригородный и Уркер, микрорайоне Жагалау на пересечении улиц Ч. Айтматова и Орынбор, на территории школы-лицея №59. На площадках будут установлены юрты, организована концертная программа, спортивные игры, праздничная торговля. Начало в 11.00.

В районе Сарыарка, в музее имени С. Сейфуллина до 24 марта работает выставка "Кош келдін, Эз Наурыз". На городской площади 21-22 марта пройдут традиционные народные гуляния. 22 марта с 11.00 состоится праздничный концерт в жилых массивах Коктал-1, Коктал-2. Гуляния пройдут в национальном театре танца "Наз" и средней школе №68.

Гуляния в рамках празднования Наурыз мейрамы пройдут 21 марта в 11.00 в Пригородном и Уркере, а 22 марта в 11.00 - в жилых массивах Казгородок, Ондирис, Коктал-1 и Коктал-2. Праздничные концерты для жителей поселков Интернациональный и Мичурино, жилых массивов Промышленный и Железнодорожный, прошли накануне, 18 марта.

В Алматы празднование Наурыза началось с праздничного "Шествия Наурыз". В 10.00 будет дан старт праздничному шествию. В рядах костюмированного парада, олицетворяющего дух природы, праздник весны и историю казахского народа примут участие работники организаций культуры, представители национально-культурных центров, студенты и преподаватели вузов, беркутчи, заводчики казахского тазы, горожане - всего около 2000 человек. Прошествовав по проспекту Абая до проспекта Аблайхана, участники проследует вниз до улицы Кабанбай батыра. Там шествие свернет направо и дойдет до Государственного академического театра оперы и балета имени Абая.

Напомним, в Алматы в дни празднования Наурыз мейрамы будет установлено около 150 инсталляций.

Фестивальная жизнь будет сконцентрирована в специальных "сферах" - юртах, украшенных национальными казахскими узорами. В нескольких шатрах будут проходить мастер-классы: всех желающих обучат игре на музыкальных инструментах- варгане, кобызе или домбре, изготовлению национальных украшений и росписи орнамента. Всего установлено около 150 различных национальных инсталляций, среди которых легенда о Золотом человеке, истории о правителях Казахского ханства и героях эпосов и притч. Каждое сооружение несет не только декоративную, но и информативную функцию. Благодаря установленным справочным экранам можно будет узнать о праздничных локациях и развлекательной программе каждой из них.

22 марта на площади перед Атакентом в честь казахского Нового года пройдет фестиваль - NowRyz party. Рядом с традиционными развлечениями будет соседствовать ультрасовременное шоу моноциклистов. Зрители на расстоянии нескольких метров от себя увидят новейшую акробатику, раздвигающую представление о возможностях человека и модных транспортных гаджетов.

Диджеи весь день будут играть сеты в номадическом стиле, экспериментальном изложении традиционных мотивов и гармоний в современных - jazz, funky, rock и fusion-звучаниях. Будут проходить и спортивные состязания: игры в асыки, перетягивание каната, катания на алтыбакане и другие", - рассказали в акимате.

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