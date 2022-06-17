Казахстанцы смогут принять участие в курултае через мобильное приложение

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Мы должны широко использовать возможности новых цифровых технологий. Тогда отношения государства и народа будут более эффективными. Предлагаю разработать специальное мобильное приложение под названием Qurultay", - сказал президент на первом заседании Национального курултая.
Так, по его словам, народ сможет в онлайн-режиме высказать свое мнение о модернизации страны.
Можно запустить понятный и эффективный электронный сервис, координирующий благотворительную деятельность. Все это закладывает основу технологической платформы, развивающей цифровую демократию. К этому стремятся развитые государства. Мы не должны отставать от глобальной цивилизации. Желательно создать электронную версию национального Курултая. Тогда каждый наш гражданин будет участвовать в общем деле", - добавил он.
В своем выступлении президент также выступил с еще одной инициативой - создать у подножия Аулиетау в Улытау площадь Госсимволов.
Здесь должен стоять архитектурный объект, прославляющий единство казахов. Я поручаю открыть площадь Государственных символов у подножия Аулиетау", - поручил президент, отметив, что в этом важном регионе должны быть подняты голубые флаги государства.