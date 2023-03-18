17.03.2023, 14:09 55896
Казахстанцы смогут сообщать о жестоком обращении с животными на горячую линию
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сообщить о жестоком обращении с животными теперь будет можно по номеру горячей линии, который опубликовало Министерство экологии РК.
В случае выявления фактов жестокого обращения с животными просим сообщать по номеру: +7 (777) 195-99-00 (WhatsApp)", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, с 1 марта прошлого года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.
В частности, законом установлены требования при содержании и обращении с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.
По закону жестокое обращение с животным - это умышленное деяние, которое привело или может привести к гибели, увечью или иному вреду для здоровья животного.
Жестоким обращением не считается:
- обращение с животным в случае его нападения на человека или животного и иных случаях, когда оно представляет угрозу жизни или здоровью человека, животных, а также общественному порядку и безопасности;
- дератизация (меры по уничтожению грызунов);
- использование животных для кормления других животных, содержащихся в неволе или полувольных условиях;
- охота, рыболовство или ведение рыбного хозяйства, регулирование численности диких животных, убой сельскохозяйственных животных, ветеринарные мероприятия, эвтаназия;
- убой животных при проведении религиозных обрядов последователями религиозных объединений, зарегистрированных в РК, если это предусматривается их вероучением.
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18.03.2023, 18:29 1451
В МИИР прокомментировали информацию об очереди фур на казахстанско-китайской границе
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - После снятия коронавирусных ограничений в КНР на казахстанско-китайской границе возникли очереди из перевозчиков, доставляющих международные автомобильные грузы. В связи с этим 13 марта на совещании в правительстве премьер-министр Алихан Смаилов поручил уполномоченным госорганам устранить все административные барьеры и принять комплекс мер для увеличения экспортно-импортных операций на границе с Китаем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
Как сообщили в ведомстве, в результате проводимой работы, по информации Комитета госдоходов МФ РК, с 14 по 17 марта пропуск грузов из Китая в Казахстан вырос в 3 раза и составил более 500 машин в сутки. Выезд из Казахстана в Китай увеличился в 2 раза и достиг в среднем 200 транспортных средств в сутки.
Вместе с тем, в соцсетях распространяется фэйковая информация, что с 27 февраля по новому закону сотрудники территориальных подразделений Комитета транспорта МИИР РК на казахстанско-китайской границе выпускают лишь грузовики с экологическим сертификатом Евро 5 и Евро 6, которые в Казахстане попросту негде получить. Данные сведения полностью не соответствуют действительности и вводят общество в заблуждение", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.
В МИИР пояснили, что экологический сертификат Евро 6 для получения карточек допуска к осуществлению международных перевозок не требуется и никогда не требовался.
Ограничение допуска к международным перевозкам отечественных или иностранных автотранспортных средств по стандартам Евро-5 законодательством Республики Казахстан не предусмотрено, соответственно, при пересечении казахстанско-китайской границы не требуется предъявление каких-либо документов для подтверждения данного экологического класса АТС.
Международные перевозки осуществляются на основании соглашений между правительствами Казахстана и иностранных государств, согласно которым проезд АТС по территориям сторон осуществляется на основании допуска и бланка разрешения, выданных уполномоченными органами двух стран. По соглашению с КНР это бланк вида "С".
В соответствии с правилами допуска необходимо только подтверждение фактического экологического класса безопасности АТС (Евро от 0 до 5), то есть это подтверждение можно получить у официальных диллеров в РК.
Подтверждение экологического класса безопасности выдается при покупке АТС либо заводом изготовителем автомобилей, либо официальным представителем производителя/дилером/дистрибьютором в стране нахождения перевозчика. В Казахстане на сегодняшний день имеются представительства основных марок АТС, используемых перевозчиками: DAF (Алматы, Уральск и Шымкент), MAN (сервисные службы в 15 городах), Iveko (Алматы и Астана), а также Volvo, Mercedes и Scania в Алматы. У перевозчиков есть возможность обратиться в вышеуказанные дилерские центры для получения подтверждения экологического класса безопасности автомобилей. Следует подчеркнуть, что для добросовестных перевозчиков подтверждение экологического класса безопасности автомобилей не является дополнительной нагрузкой, так как данныйдокумент постоянно находится в работе международных перевозчиков", - отметили в МИИР.
В рамках своей компетенции Министерство индустрии и инфраструктурного развития оказывает содействие для упрощения порядка пересечения казахстанско-китайской границы.
В пресс-службе правительства рассказали, как исполняется поручение премьер-министра РК Алихана Смаилова по увеличению товаропотока через границу с Китаем.
По данным пресс-службы, осуществлена модификация системы электронной очереди, увеличено время работы пункта пропуска "Нұр жолы", а также дополнительно расширен штат таможенного поста.
Параллельно с этим проведены переговоры с таможенной, пограничной и другими службами Китая для увеличения объемов обрабатываемых грузов и ускорения контрольных операций на границе.
В настоящее время казахстанским грузоперевозчикам оказывается содействие в получении китайских виз для свободного проезда в Китай. При этом Комитет транспорта в целях упрощения пересматривает процедуры и сроки выдачи документов для осуществления международных перевозок", - отметили в пресс-службе.
В результате принятых мер с 14 по 17 марта поток грузов из Китая в Казахстан вырос в три раза - более 500 машин в сутки. Сообщается, что проезд из Казахстана в Китай увеличился в два раза и достиг в среднем 200 транспортных средств в сутки.
В течение выходных дней (18-19 марта и в дни празднования Наурыза) пункт пропуска "Нұр жолы" будет функционировать в штатном режиме - с 08.00 до 21.00.
Работа по увеличению товарооборота и пропускной способности пограничных пунктов в рамках исполнения поручения премьер-Министра РК продолжается.
18.03.2023, 17:58 4756
Казахстан и Великобритания подписали меморандумы о развитии экологически чистого водорода и минерального сырья
Казахстан готов нарастить экспорт продукции в Великобританию на сумму порядка $800 млн
Фото: primeminister.kz
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с министром иностранных дел по делам содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джеймсом Клеверли, прибывшим в Астану с первым официальным визитом. По итогам встречи были подписаны меморандумы о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Великобританией в области развития экологически чистого водорода и важнейшего минерального сырья, сообщила пресс-служба правительства.
В ходе переговоров стороны затронули широкий круг вопросов, среди которых увеличение объемов взаимной торговли, привлечение инвестиций, развитие международных транспортных коридоров, поддержка бизнеса, взаимодействие в сферах энергетики и образования, а также ряд других.
Премьер-министр подчеркнул, что Великобритания является одним из ключевых торговых и инвестиционных партнеров Казахстана на Европейском континенте. В прошлом году товарооборот между странами вырос почти на 60%, превысив $1,8 млрд. Кроме того, Соединенное Королевство входит в топ-10 инвесторов Казахстана: с 2005 года в республику вложено порядка $16,5 млрд прямых инвестиций. Тенденция роста сохраняется и в последние годы.
Правительство Казахстана настроено на дальнейшее углубление взаимодействия с Великобританией по всем направлениям. В этом контексте важным шагом станет принятие казахстанско-британского соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, разработка которого находится в завершающей стадии", - сказал Алихан Смаилов.
Он добавил, что в рамках расширения взаимной торговли Казахстан готов нарастить экспорт продукции в Великобританию по более чем 100 товарным позициям на сумму порядка $800 млн. При этом в части энергетики интерес представляет реализация совместных проектов по производству "зеленого" водорода, а в логистической сфере - дальнейшее развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.
Вместе с тем премьер-министр подробно рассказал о работе по улучшению условий для привлечения инвестиций и ведения бизнеса в республике. В частности, он проинформировал о разработке нового Налогового кодекса, мерах по снижению административной нагрузки на предпринимателей и внедрению цифровизации, а также о преимуществах МФЦА.
В свою очередь Джеймс Клеверли подчеркнул, что Казахстан является одним из важнейших торговых партнеров Великобритании в Центральной Азии, и обозначил готовность Соединенного Королевства укреплять сотрудничество во всех взаимовыгодных направлениях.
Великобритания и Казахстан имеют прекрасные взаимоотношения, они являются достаточно прочными и, на мой взгляд, имеют большой потенциал роста. Это дает нам возможность обсуждать, что еще мы можем сделать, какие перспективы открываются перед нами на будущее", - сказал Джеймс Клеверли.
Как сообщалось ранее, Токаев принял министра иностранных дел Великобритании.
18.03.2023, 14:08 13521
Токаев принял министра иностранных дел Великобритании
Фото: Акорда
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, находящегося в Астане с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.
Приветствуя британского министра, президент подчеркнул, что сегодняшний визит имеет большое значение с точки зрения дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами, кроме того, визит является важным событием регионального масштаба.
Ваш визит придаст значительный импульс дальнейшему укреплению взаимного сотрудничества между Казахстаном и Великобританией. Я обратил внимание на ваше недавнее выступление в министерстве иностранных дел, в котором изложено долгосрочное видение внешней политики Великобритании. Это действительно очень важная речь", - сказал глава государства.
Касым-Жомарт Токаев отметил позитивную динамику развития двусторонних отношений.
Хочу дать свою личную оценку нашему сотрудничеству как очень успешному, особенно в области экономики, а также в политической сфере. Нам нужно приложить дополнительные усилия для продвижения этого очень позитивного направления в нашем взаимодействии", - сказал президент.
В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания премьер-министру Риши Сунаку. Он также пригласил главу британского правительства посетить нашу страну в любое удобное для него время, что предоставит хорошую возможность обсудить ряд конкретных вопросов укрепления двусторонних связей.
В свою очередь Джеймс Клеверли отметил позитивную динамику контактов между Астаной и Лондоном. По его словам, Великобритания положительно оценивает проводимые в Казахстане политические реформы.
Ваша страна является нашим основным торговым партнером в регионе. Мы видим хорошие возможности для совместной работы с целью осуществления планов экономического роста, которые у вас имеются. Думаю, реализуемая вами программа реформ в области налогообложения будет способствовать укреплению взаимовыгодных экономических отношений", - сказал британский министр.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
18.03.2023, 11:54 17531
Более 1800 обращений поступило в Конституционный суд
Фото: Конституционный суд
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 17 марта текущего года в адрес Конституционного суда поступило 1856 обращений граждан, сообщили в суде.
В настоящее время 306 обращений находятся на рассмотрении, из них приняты к конституционному производству 12, находятся на предварительном изучении у судей 30 обращений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что чаще заявители обращаются по вопросам несогласия с решениями судов - 46%, признания НПА или отдельных его положений неконституционными - 23%, доступа к информации - 3,6%, трудового и пенсионного обеспечения - 2,3%, уголовно-исполнительной системы -1,6% и иным вопросам.
За этот период вынесено четыре нормативных постановления, включая два по обращениям граждан. В частности, Конституционный суд признал отдельные нормы Налогового кодекса и законодательства в сфере государственной службы не соответствующими Конституции.
Наибольшее количество обращений поступило из городов Астана и Алматы, Костанайской, Жамбылской и Карагандинской областей.
Напомним, Конституционный суд начал свою работу в Казахстане с этого года. В нем рассматривают обращения граждан, считающих, что определенные нормативно-правовые акты нарушают их конституционные права. В состав Конституционного суда вошли видные ученые, занимающиеся наукой, а также юристы, обладающие многолетним опытом работы в различных сферах. По мнению президента, Конституционный суд станет олицетворением справедливого Казахстана.
17.03.2023, 17:45 47686
Токаев рассказал верховному комиссару ООН по правам человека о реализуемых в Казахстане реформах
Верховный комиссар отметил своевременность инициированных президентом преобразований в общественно-политической жизни
Фото: Акорда
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев рассказал Фолькеру Тюрку о реализуемых в стране реформах.
Как заявил глава государства, общественно-политическая модернизация в рамках реализации принципа "Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство" была поддержана народом Казахстана в ходе общенационального референдума и президентских выборов, состоявшихся в прошлом году.
В свою очередь Фолькер Тюрк поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и положительно оценил сложившийся за эти годы уровень сотрудничества организации с властями Казахстана по вопросам защиты прав человека.
Верховный комиссар также отметил своевременность инициированных президентом преобразований в общественно-политической жизни.
Я следил за происходящими в вашей стране событиями в течение последнего года. С нашей точки зрения очень важно, что защита прав граждан является неотъемлемой частью реформ, потому что речь идет о будущем страны. Полагаем, что будущее каждой страны должно основываться на тех фундаментальных принципах, на которые опираются ООН и весь мир. В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину принятия Всеобщей декларации прав человека. Мы действительно хотим рассматривать этот юбилей как возможность для преодоления разногласий, сложившихся в мире", - сообщил Фолькер Тюрк.
Также Касым-Жомарт Токаев отметил значимость его визита для дальнейшего укрепления сотрудничества между Казахстаном и управлением верховного комиссара ООН по правам человека.
Глава государства заявил о готовности нашей страны к установлению тесных контактов и обмену информацией по вопросам защиты прав человека.
Как сказал президент, Казахстан ратифицировал все основные конвенции и протоколы ООН, на национальном уровне созданы рабочие механизмы активного взаимодействия в области прав человека.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на внеочередном саммите Организации тюркских государств на тему "Управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь".
17.03.2023, 13:37 58361
Более 20 нарушений зафиксировала Генпрокуратура во время предвыборной агитации
Фото: Генпрокуратура РК
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Во время предвыборной агитации депутатов мажилиса зафиксировано 23 нарушения норм выборного законодательства, рассказал сегодня на брифинге замгенпрокурора Жандос Умиралиев.
По его словам, больше всего штрафов выписано за агитацию в период ее запрещения.
Таких фактов - 12. Из них в 6 случаях правонарушителями были три юридических лица и трое граждан, не кандидаты", - рассказал Умиралиев.
В шести других случаях незаконную агитацию, а именно до окончания срока регистрации кандидатов, провели кандидаты в депутаты мажилиса. Их оштрафовали и отменили их регистрацию.
Еще один кандидат в Алматы бесплатно оказывал гражданам услуги такси. Его регистрация также была отменена.
Двух жителей Караганды оштрафовали на 15 МРП за срыв и порчу агитматериалов. Также в Астане и Алматы в соцсетях проводились незаконные опросы общественного мнения. По закону их вправе проводить только юридические лица, имеющие в этом 5-летний опыт и заранее уведомившие ЦИК.
Также оштрафованы 3 кандидата и один представитель СМИ за распространение анонимных агитационных материалов.
Если же говорить о внеочередных выборах депутатов в маслихаты, то здесь прокурорами установлено 11 нарушений.
Аналогичные нарушения зафиксированы по выборам депутатов в мажилис. Несколько граждан оштрафованы за порчу агитматериалов кандидатов в депутаты. Также в Алматы наказали председателя КСК, который запретил кандидату размещать агитматериалы в подъездах обслуживаемых домов.
В городе Атырау в местной газете были опубликованы агитационные материалы 2 кандидатов в депутаты областного маслихата. При этом издание не предоставило в соответствующую избирательную комиссию сведения о размере оплаты, условиях и порядке предоставления печатной площади.
В Генпрокуратуре обратились ко всем участникам избирательного процесса с просьбой строго соблюдать закон и не допускать нарушений.
Напомним, в феврале, перед началом предвыборной агитации, замгенпрокурора Казахстана рассказал о наказании за нарушение порядка и условий предвыборной агитации.
Агитация стартовала 18 февраля и продлится до 18 марта.
18 марта - день тишины. Выборы в мажилис парламента и маслихаты состоятся в один день - 19 марта.
17.03.2023, 10:46 64781
Агломерации двух уровней создадут в Казахстане
Разработан проект постановления правительства
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительством Казахстана разработан проект постановления об утверждении перечня и состава агломераций, передает корреспондент агентства.
Согласно проекту документа, в Казахстане будут созданы агломерации двух уровней.
Первый уровень агломераций будет основан с центрами в трех крупных городах: Алматы, Астане и Шымкенте.
Второй уровень агломераций:
- Актюбинская агломерация с центром в Актобе;
- Карагандинская агломерация с центром в Караганде.
Напомним, в начале года президент подписал закон "О развитии агломераций". Законом вводятся дефиниция термина "агломерация" и критерии определения агломераций. Формирование состава агломерации осуществляется уполномоченным органом по развитию агломераций и утверждается постановлением правительства РК.
Законом также внедряется новая модель управления агломерациями. На региональном уровне будут созданы советы местной агломерации. Они будут функционировать как площадка взаимодействия местных исполнительных органов города и прилегающей области по решению конкретных вопросов для скоординированного развития территории агломерации.
В рамках основного и сопутствующего законов акиматы регионов наделяются 25 дополнительными полномочиями: 11 полномочий - в рамках основного законопроекта и 14 полномочий - в рамках сопутствующего.
17.03.2023, 10:24 63406
Президент Казахстана подписал поправки по вопросам предупреждения пыток
Фото: akorda.kz
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения". Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
В рамках проводимых в стране политических и правовых реформ подписанный закон стал продолжением последовательных шагов Казахстана по искоренению пыток и других форм жестокого обращения, имплементации международных норм по данным вопросам в национальное законодательство, расширению прав осужденных и предупреждению формирования негативной тюремной субкультуры", - говорится в сообщении.
Документ, в частности, предполагает введение следующих норм:
- вводится ответственность за жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение;
- ужесточается уголовная ответственность за пытки;
- расширяются применение и возможности аудио- и видеофиксации следственных действий для предупреждения неправомерных действий.
Кроме того, законом расширяются права осужденных лиц:
- при тяжелом заболевании им будет предоставлено право на отсрочку, то есть появляется возможность получения осужденными оперативного лечения в медицинских учреждениях;
- решение суда об освобождении осужденных вследствие тяжелой болезни будет исполняться незамедлительно (ранее освобождение осужденных происходило после вступления в законную силу решения суда об освобождении);
- для сохранения социальных связей между женщинами-осужденными и их детьми с 3 до 4 лет увеличен срок, на который они могут оставлять в колониях своих детей;
- для предотвращения негативного влияния ранее судимых лиц на впервые осужденных изменяются подходы к распределению осужденных по учреждениям уголовно-исполнительной системы. Теперь впервые осужденные к лишению свободы будут содержаться отдельно от ранее отбывавших наказание, что позволит формировать правопослушное поведение.
Внесенные изменения призваны усилить гарантии соблюдения прав человека и улучшить условия содержания осужденных, повысив их безопасность и обеспечивая возможность исправления и социальной реабилитации", - отметили в пресс-службе.
Текст закона публикуется в печати.
Напомним, 9 марта в сенате рассмотрели и приняли поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения.
По словам главы МВД Марата Ахметжанова, поправки направлены на укрепление прав граждан, сохранение требований Конвенции против пыток и ужесточение ответственности за ряд преступлений.
А именно, за преступления в бытовой сфере, призыв к массовым беспорядкам. Также ужесточается наказание за убийство, бандитизм, совершенные с особым цинизмом. Ужесточаются санкции за призыв к массовым беспорядкам, в том числе с использованием телекоммуникационной сети", - сказал он.
Также ужесточат наказание за хулиганство, совершенное в составе преступной группы, за убийство, бандитизм, совершенные с особым цинизмом. Для таких преступлений исключается возможность досрочного освобождения.
Кроме того, будет усилена ответственность за правонарушения в семейно-бытовой сфере.
По информации пресс-службы сената, документ был принят с изменениями и дополнениями, внесенными сенатом. Внесенные в документ поправки направлены на реализацию поручений президента страны, вытекающих из посланий, а также на совершенствование норм Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов. В числе 45 поправок содержатся нормы, касающиеся усиления ответственности за пытки, введения уголовной ответственности за жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, в сфере семейно-бытового насилия и др.
Кроме того, пересмотрены условия отбывания наказания в учреждениях чрезвычайной и полной безопасности.
Президент страны обозначил меры, которые необходимо предпринять для обеспечения прав человека в Казахстане. Принятый сегодня закон призван усилить защиту прав граждан в сферах уголовного правосудия, исполнения наказания, предотвращения пыток и жестокого обращения. В частности, закон усиливает защиту прав впервые осужденных людей, тяжелобольных осужденных и матерей с малолетними детьми. Уверен, что закон положительно отразится на совершенствовании механизмов защиты прав и свобод человека", - подчеркнул спикера сената Маулен Ашимбаев.
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