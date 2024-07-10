09.07.2024, 13:00 46781
Казахстанцы в прошлом году отдали 30 млрд тенге за платные дороги
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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В прошлом году за проезд по платным дорогам с казахстанцев собрали 30 миллиардов тенге, рассказал на заседании правительства директор Национального центра качества дорожных активов Болатбек Айтбаев.
По его словам, общая протяженность платных дорог составляет 3,2 тыс. км. Собранные средства были направлены на содержание дороги, текущий ремонт и приобретение техники.
Один из серьезных вопросов - поддержание дорог на должном уровне. На содержание 25 тыс. км дорог республиканского значения необходимо 80 млрд тенге. Поэтому работа по внедрению платных дорог будет продолжена для разгрузки бюджета", - добавил Айтбаев.
Плату на 11 участках дорог протяженностью более 2 тыс. км будут вводить поэтапно. Платные дороги введут на следующих направлениях:
- Актобе - Оренбург;
- Кандыагаш - Макат;
- Кызылорда - Аральск;
- объезд Тараза;
- Ушарал - Достык;
- Костанай - Троицк;
- Костанай - Денисовка;
- Актау - Бейнеу;
- Балхаш - Бурылбайтал;
- Бурылбайтал - Шу;
- объезд Караганды.
При этом тариф на проезд по платным дорогам планируют повысить на 20%.
Будут предусмотрены соответствующие льготы местным водителям. Основная нагрузка будет направлена на транзитные автомобили, проходящие через страну", - уточнил на заседании министр транспорта Марат Карабаев.
Напомним, сегодня премьер-министр раскритиковал качество строительства и ремонта дорог в Казахстане и поручил оперативно реагировать на жалобы жителей. По его словам, подрядчикам платят миллиарды, а состояние дорог оставляет желать лучшего.
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10.07.2024, 10:40 1261
Водители грузовиков оштрафованы на 100 млн тенге в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Порядка 100 млн тенге штрафов наложено на водителей грузовых транспортных средств в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РК.
Говоря о промежуточных итогах рейдовых мероприятий по весовому контролю большегрузов, следует отметить, что больше всего штрафов наложено в Мангистауской, Актюбинской областях и области Жетысу. В результате данных рейдовых мероприятий были выявлены 293 нарушения с наложением административного штрафа в сумме порядка 100 млн тенге. В целом с начала акции инспекциями транспортного контроля были осуществлены 30 выездов", - проинформировали в министерстве.
Отметим, что при перевозках большегрузными самосвалами часто допускаются нарушения Правил дорожного движения и правил перевозок грузов, в том числе допустимые весогабаритные параметры автотранспортных средств. На сегодняшний день всего по стране зарегистрировано более 450 тысяч грузовых транспортных средств, из-них более 60 тысяч самосвалы. Напомним, что допустимая и разрешенная нагрузка - 25 тонн.
Ранее сообщалось, что владельцев большегрузов будут наказывать за испорченные дороги.
10.07.2024, 08:34 5276
Назначен вице-министр здравоохранения РК
Фото: правительство РК
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства РК Амангельдиев Ардак Амангельдиевич назначен вице-министром здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
В своей деятельности будет курировать вопросы стратегии, экономики и финансов в указанном министерстве.
Ардак Амангельдиев родился в 1975 году. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, а также совместную мастерскую программу Школы им. Ли Куан Ю и Гарвардской Школы им. Д. Кеннеди (степень мастера государственного управления).
Трудовую деятельность начал в 1996 году главным специалистом Карагандинского областного финансового управления.
В разные годы работал в Министерстве финансов, Министерстве экономики и бюджетного планирования, Министерстве здравоохранения, Фонде устойчивого развития "Казына", Фонде национального благосостояния "Самрук-Казына", Национальном банке, канцелярии премьер-министра и администрации президента РК.
С 2016 по 2023 годы работал в Международном финансовом центре Астана советником управляющего, управляющим директором МФЦА.
09.07.2024, 18:30 32086
Наука, культура, государственная и информационная безопасность: о чем говорили Токаев и Мухтар Кул-Мухаммед
Мухтар Кул-Мухаммед высказал ряд предложений по укреплению роли Казахстана в качестве признанной в мире средней державы
Фото: Акорда
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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и общественный деятель, академик Мухтар Кул-Мухаммед обсудили вопросы развития казахстанской науки и культуры, государственной и информационной безопасности, а также международного сотрудничества, сообщает Акорда.
Подчеркивается, что академик поддержал озвученные на саммите ШОС инициативы главы государства по укреплению безопасности, обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития.
Мухтар Кул-Мухаммед высказал ряд предложений по укреплению роли Казахстана в качестве признанной в мире средней державы, а также по вопросам урегулирования существующих конфликтов и их предотвращения.
Кроме того, было отмечено, что принятие Астанинской декларации и более двадцати документов ШОС будет содействовать дальнейшему укреплению безопасности и стабильному развитию всего мира.
Глава государства подчеркнул важность многостороннего сотрудничества Казахстана в целях обеспечения эффективного регионального взаимодействия на основе равноправного партнерства. По мнению президента, общественная дипломатия может сыграть особую роль в деле укрепления взаимного доверия и добрососедства между народами и государствами.
Ранее Токаев поставил ряд задач перед вновь назначенным послом Казахстана в Туркменистане.
09.07.2024, 18:05 36081
Токаев поставил ряд задач перед вновь назначенным послом Казахстана в Туркменистане
Президент подчеркнул важность дальнейшего укрепления уз дружбы с Туркменистаном
Фото: Акорда
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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач перед вновь назначенным послом Казахстана в Туркменистане Нурланом Ногаевым, сообщает Акорда.
В частности, президент поставил перед послом задачи по развитию двустороннего взаимодействия, в том числе в таких сферах, как энергетика, транзит и транспорт, торговля и культурно-гуманитарное сотрудничество.
Отдельное внимание глава государства поручил уделить вопросам качественного наполнения содержательной части предстоящих переговоров на высшем уровне.
Также в ходе беседы Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность дальнейшего укрепления уз дружбы, добрососедства и стратегического партнерства с братским Туркменистаном.
Ранее министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова отчиталась перед президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.
09.07.2024, 17:30 37836
В состав города Алатау намерены включить часть земель Конаева
Фото: primeminister.kz
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Алматы. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане разработали проект постановления "Об установлении границ города Алатау Алматинской области".
Установить границы города Алатау, включив в его черту части земель города Қонаев, Илийского и Талгарского районов общей площадью 88267,0086 гектара согласно приложению к настоящему совместному решению Алматинского областного маслихата и постановлению акимата Алматинской области", - сообщается в документе.
Отмечается, что контроль за исполнением решения Алматинского областного маслихата и постановления акимата области намерены возложить на курирующего заместителя акима региона.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее Токаев пригласил южнокорейских инвесторов и девелоперские компании к участию в проекте Alatau City.
Также президент поручил акиму Алматинской области Марату Султангазиеву активизировать усилия по взаимодействию с потенциальными инвесторами для реализации флагманского проекта Alatau City.
09.07.2024, 17:02 40251
Президент Казахстана подписал поправки по вопросам сохранения отечественных пород лошадей
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам сохранения и воспроизводства отечественных пород лошадей, сообщает Акорда.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства отечественных пород лошадей верхового и верхово-упряжного направлений", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в Казахстане критически сократилась численность единственной в своем роде спортивной породы лошадей - костанайской, заявил депутат сената РК Гауез Нурмухамбетов.
09.07.2024, 16:03 44621
Токаев поручил обеспечить прозрачность и эффективность использования выделяемых на здравоохранение средств
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова отчиталась перед президентом страны Касым-Жомартом Токаевым о работе Минздрава и планах по дальнейшему развитию системы здравоохранения, сообщает Акорда.
В ходе встречи с главой Минздрава президент отметил необходимость продолжения работы по снижению показателей материнской и младенческой смертности. Наряду с этим он поставил задачи по качественной перестройке системы здравоохранения с акцентом на пациентоориентированность оказания медицинской помощи. Также была отмечена необходимость обеспечить прозрачность и эффективность выделяемых средств, в том числе на лекарственное обеспечение.
В свою очередь Альназарова доложила президенту о том, что на текущий момент показатель ожидаемой продолжительности жизни превысил 75 лет. С начала года снижены показатели заболеваемости по 21 инфекции, в том числе коронавирусной. Продолжается работа по проведению вакцинации и профилактических мероприятий.
По словам министра, в стране обеспечивается эффективность и прозрачность системы закупок лекарственных средств и медицинских изделий. Кроме того, разрабатываются и внедряются современные цифровые технологии для повышения уровня эффективности работы медицинских учреждений, а также для улучшения контроля за системой обязательного социального медицинского страхования.
Президент также был проинформирован о стратегических планах по развитию инфраструктуры здравоохранения на 2025-2030 годы, включающих строительство новых медицинских объектов и дальнейшее повышение качества медицинских услуг. В рамках принятой концепции планируется реализация 34 якорных проектов, направленных на построение оптимальной и эффективной сети организаций здравоохранения.
Напомним, более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге выявил ФСМС. Ранее эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
09.07.2024, 13:43 47436
Владельцев большегрузов будут наказывать за испорченные дороги
60 тысяч грузовиков не соблюдают нормы перевозок
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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Владельцев большегрузного транспорта будут наказывать за испорченные дороги и несоблюдение разрешенных объемов перевозки.
Всего по стране зарегистрировано более 450 тыс. грузовых автомобилей, из них 60 тыс. не соблюдают разрешенный объем перевозки 25 тыс. грузов. Это напрямую влияет на разрушение путей. В связи с этим разработаны соответствующие законодательные поправки для усиления ответственности владельцев карьеров по соблюдению весовых параметров, запрета выхода карьерных самосвалов на дороги общего пользования", - заявил на заседании правительства директор Национального центра качества дорожных активов Болатбек Айтбаев.
По его словам, до конца следующего года на дорогах установят 220 автоматических станций, которые будут регистрировать нарушения онлайн и оформлять штрафы в формате программы "Сергек".
Премьер-министр Олжас Бектенов напомнил, что выезд карьерных самосвалов на дороги общего пользования планировали законодательно запретить с 2026 года.
Необходимо проработать вопрос по введению данной нормы уже с 2025 года", - поручил Бектенов.
Запретить выезд самосвалов на дороги общего пользования предложил и министр транспорта Марат Карабаев. Он также предложил ужесточить ответственность для владельцев карьеров: штрафовать и лишать лицензии за испорченные дороги.
Ранее представители Минтранса уже заявляли, что карьерным самосвалам запретят ездить по дорогам.
Напомним, большегрузным автомобилям хотят ограничить движение по автодорогам в весеннее и летнее время.
Ранее председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов на пленарном заседании мажилиса заявил, что проезд большегрузов с нарушением разрешенной массы является основной причиной разрушенных дорог.
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