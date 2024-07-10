Миллиарды перечисляют, а качества нет - премьер о состоянии дорог в Казахстане
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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства, посвященном ремонту и строительству дорожной инфраструктуры, поинтересовался, почему дороги вводят в эксплуатацию без устранения выявленных дефектов.
Устранен 621 дефект из почти 2 тыс. выявленных. Это 31%. И есть в вашем докладе факты, когда без устранения нарушений подписываются акты, вводятся дороги в эксплуатацию. Что мешает? Какие нужно решения принять, чтобы ваши замечания устранялись в обязательном порядке? Чтобы не было такого, что без вашего разрешения акты подписываются, миллиарды перечисляются подрядчикам, а качества нет?" - спросил премьер у генерального директора РГП "Национальный центр качества дорожных активов" Болатбека Айтбаева.
По его словам, многие казахстанцы жалуются на состояние дорог, особенно местных.
Жители Мугалжарского района Актюбинской области показали качество уложенного в этом году асфальта между селами Джурун и Каракол, который крошится даже в руках. А жители села Коянкос Кербулакского района Жетысуской области сами заставили подрядчика прекратить работы из-за несоблюдения технологии укладки асфальта. Где акиматы, почему на постоянной основе не проводится качественный контроль? В первую очередь необходимо незамедлительно реагировать на жалобы жителей", - заявил премьер-министр.
Он заявил, что ни один акт о приемке дорог не должен быть подписан без положительного заключения экспертизы.
Также Бектенов поручил:
- привести к концу 2025 года в нормативное состояние всю республиканскую сеть дорог и завершить ряд крупных проектов;
- четко соблюдать сроки реализации проектов, особенно в северных и восточных регионах, где строительный сезон короткий;
- усилить работу по снижению коррупционных рисков при строительстве дорог;
- решить проблему проезда большегрузных карьерных самосвалов по дорогам общего пользования;
- учесть при строительстве дорог водопропускные сооружения;
- актуализировать нормативы при проектировании новых дорог, внедрять новые технологии;
- проработать четкий механизм реализации проектов "под ключ" (ЕРСМ) и т.д.
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