"Казахтелеком" готов приступить к реализации масштабных проектов - Есекеев

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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев ответил на ряд вопросов о легализации иностранных авто. Об этом сообщает - Исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев ответил на ряд вопросов о легализации иностранных авто. Об этом сообщает Polisia.kz









Какие законодательные изменения внесены для легализации иностранных автомобилей, ввезенных до 1 сентября 2022 года?





- В целях исполнения поручения главы государства о разовой легализации иностранных автомобилей были внесены необходимые законодательные изменения. В частности, эти изменения касались установления ставки сбора за первичную регистрацию легализуемых автомобилей в размере 200 тысяч тенге и отмены уплаты утилизационного платежа. Кроме того, утверждены Правила, условия и сроки применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию страны до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств, от расширенных обязательств производителей (импортеров). Правила введены в действие с 23 января и с этой даты мы приступили к легализации иностранных автомобилей.





Какие документы необходимо предоставить для легализации автомобилей?





- Для легализации граждане предоставляют: заявление документ, удостоверяющий личность заявителя регистрационный документ на транспортное средство документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.





Какие основные требования к легализуемым автомобилям?





- Легализуемый автомобиль должен соответствовать следующим требованиям: ввезен на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года не находится в розыске снят с государственного учета по месту прежней регистрации в другом государстве прошел таможенную очистку.





Какие результаты первого месяца легализации иностранных автомобилей?





- С 23 января по 22 февраля легализовано более 40 тысяч транспортных средств. Еще свыше 85 тысяч единиц автотранспорта прошли предварительную проверку и направлены для прохождения сверки номерных агрегатов и дальнейшей регистрации. То есть за один месяц свыше 125 тысяч автомобилей мы легализовали и допустили к легализации.





Как решается вопрос по снятию автомобилей с учета в другой стране?





- Снятие с учета иностранного автомобиля по месту последней регистрации в другой стране - это необходимая мера, так как на автомобили по месту последнего учета могут быть наложены запреты и ограничения на его отчуждение. При этом порядок снятия с учета автомобилей в каждом государстве регламентируется своим национальным законодательством. В то же время Правительством и МВД Республики Казахстан были направлены соответствующие письма компетентным органам Российской Федерации, Кыргызстана и Армении о рассмотрении возможности снятия с учета автомобилей по запросу МВД Казахстана без необходимости посещения нашими гражданами страны регистрации и предоставления транспортного средства. Однако официальные органы Кыргызстана и Армении предоставили ответы о невозможности снятия с учета автомобилей в дистанционном формате, необходимо личное присутствие владельца или представителя владельца в регистрационном органе. Мы не можем нарушать эти требования.





Как решается вопрос по так называемым автоконструкторам, то есть ввезенным в страну как автозапчасти?





- В процессе легализации были установлены автомобили, ввезенные в страну под видом запасных частей. Данные автомобили не проходили таможенную очистку и проверку на соответствие требованиям безопасности. Вместе с тем, принимая во внимание положение наших граждан, которые приобрели эти автомобили, сейчас государственными органами вырабатываются механизмы их первичной регистрации в Казахстане. Решение о том, что такие автомобили будут допущены к легализации, уже принято.





Возможна ли легализация автомобилей на основании одного страхового полиса? Что Вы скажете по поводу продления ввоза автомобилей для их легализации?





- Регистрация автомобилей по страховым полисам недопустима, так как вопросы приобретения движимого имущества в собственность регламентируются гражданским законодательством. В соответствии со статьей 235 Гражданского кодекса РК право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества. По продлению сроков, предусмотренных для ввоза иностранных автомобилей, с целью их дальнейшей легализации считаем также нецелесообразным, так как данные меры повлекут новую волну неконтролируемого ввоза в страну иностранных автомобилей. Граждане были предупреждены, что легализация носит разовый характер и впредь будут приняты решительные меры.



