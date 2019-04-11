Председатель правления НК "Kazakh Tourism" покинул пост по собственному желанию

Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - Кузембаев Рашид Талапович покинул пост председателя правления АО "НК "Kazakh Tourism" по собственному желанию, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе нацкомпании, сегодня на внеочередном заседании Совета директоров АО "НК "Kazakh Tourism" было рассмотрено заявление Кузембаева Рашида Талаповича об увольнении по собственному желанию. После принятия увольнения члены Совета директоров нацкомпании поблагодарили Рашида Кузембаева за работу и пожелали ему дальнейших успехов. В свою очередь Кузембаев Рашид Талапович поблагодарил председателя и членов Совета директоров за оказанное доверие и поддержку, а также выразил слова благодарности за совместную работу членам правления, сотрудникам и многочисленным партнерам нацкомпании.

Кузембаев был назначен председателем правления АО "НК "Kazakh Tourism" в октябре 2017 года.

За неполные полтора года под его руководством проходило становление нацкомпании, в том числе разработаны концепции национального турпродукта страны, казахстанского туристского бренда и маркетинговый план по их продвижению. В числе прочих, Kazakh Tourism принял непосредственное участие в разработке госпрограммы и законопроекта по туризму, запустил обновлённый национальный туристский портал Kazakhstan.travel, организовал первую премию в области туризма, а также самую масштабную экспедицию по туристским местам страны и многое другое. Также можно отметить видеоролик "Куда мы летим?", транслировавшийся на Euronews NBC, и программу послов Казахстана, первым из которых стал популярный певец Димаш Кудайберген", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, нацкомпанией было налажено сотрудничество со Всемирной туристской организацией (UNWTO), Азиатско-Тихоокеанской туристкой организацией (PATA), национальными туристскими офисами таких зарубежных стран, как Ростуризм, Узбектуризм, Swiss Tourism и другие.

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