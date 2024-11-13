Казатомпром и французская Orano Group будут вместе готовить кадры для атомной отрасли

Специалисты Казатомпрома и его дочернего предприятия АО "Ульбинский металлургический завод" смогут проходить стажировку на предприятиях Orano, в том числе на заводах по конверсии урана

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Париж. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" и французская компания Orano Group подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере образования и подготовки кадров для атомной отрасли, сообщает пресс-служба компании.





Стороны подписали документ на заседании казахстанско-французского делового совета, состоявшемся в рамках официального визита главы государства во Францию.





Данное соглашение подчеркивает приверженность обеих компаний развитию высококвалифицированных специалистов и стимулированию инноваций в ядерной энергетике", - говорится в сообщении.





Специалисты Казатомпрома и его дочернего предприятия АО "Ульбинский металлургический завод" смогут проходить стажировку на предприятиях Orano, в том числе на заводах по конверсии урана. Это позволит им получить доступ к передовым технологиям, изучить опыт французских коллег и перенять лучшие международные практики, что будет способствовать их профессиональному развитию.





Подписание данного меморандума является важным шагом в развитии наших отношений с Orano Group, одним из ведущих мировых игроков в ядерном топливном цикле. Я глубоко убежден, что наши люди - один из главных ресурсов компании, поэтому развитие компетенций и вклад в обучение и повышение квалификации производственного персонала является критически важным для будущего не только Казатомпрома, но и отечественной атомной отрасли", - отметил председатель правления АО "НАК "Казатомпром" Меиржан Юсупов.





Многолетнее сотрудничество Казатомпрома и Orano успешно реализуется через совместное предприятие ТОО СП "КАТКО", осуществляющее добычу урана на месторождении Моинкум в Туркестанской области. Новый меморандум открывает перспективы для создания дополнительных проектов, что будет способствовать укреплению позиций обеих компаний в атомной отрасли.





Напомним, во время визита во Францию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил , что Франция и Казахстан могли бы сотрудничать в гражданской атомной энергетике.





Ранее президент рассказал , что Казахстан рассматривает возможность создания международного консорциума для строительства АЭС.



