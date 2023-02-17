"КазАвтоЖол" незаконно заключил договоры более чем на 8 млрд тенге - сенатор

В настоящее время ученые СНГ проводят исследования по разработке карты риска для поддержки сейсмостойкости в строительных нормах Центральной Азии

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Москва. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на встрече с коллегами из России обсудил вопросы унификации норм и правил в области сейсмостойкого строительства.





В рамках этого сотрудничества учеными СНГ проводятся исследования по разработке карты риска для поддержки сейсмостойкости в строительных нормах Центральной Азии. Данные исследования будут использованы в качестве базы для совместного анализа информации об активных разломах, сильных движениях и результатах вероятностного расчета сейсмической опасности территории стран ЦА", - заявил на встрече глава ведомства.





На встрече Карабаев также обсудил сотрудничество в сфере развития архитектурной, градостроительной и строительной отрасли, а также в области цифровизации строительства, ипотечного кредитования и государственной экспертизы.





Кроме того, затронуты темы использования цифровых тахографов, перевозки грузов российскими перевозчиками на территорию РК путем перецепки (перегрузки), синхронизации работ по модернизации пунктов пропуска на казахстанско-российской границе и развитию транспортных коридоров Север - Юг, Западная Европа - Западный Китай и "Меридиан".





В этот же день глава МИИР РК встретился с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым. Стороны обсудили вопросы поставки битума и отметили, что сотрудничество в сфере энергетики является одним из основных направлений двусторонних отношений.





В рамках рабочей поездки Карабаев также проведет встречу с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.





Напомним, произошедшее 6 февраля в Турции и Сирии землетрясение унесло жизни более 46 тысяч человек. Оно оказалось сильнейшим за последние 80 лет.





В Казахстане в период с 6 по 10 февраля было зафиксировано 6 землетрясений. Всего за 6 и 7 февраля в мире произошло 241 землетрясение.





В одном из самых сейсмоопасных городов Казахстана - Алматы во второй половине текущего года проведут новый сейсмоаудит. Также в Казахстане появится Национальный центр сейсмологических наблюдений.



