16.02.2023, 17:05 16786
"КазАвтоЖол" незаконно заключил договоры более чем на 8 млрд тенге - сенатор
Андрей Лукин предложил главе кабмина Алихану Смаилову усилить контроль над работой Комитета автомобильных дорог и предприятия "КазАвтоЖол"
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - "КазАвтоЖол" незаконно заключил договоры на 8,3 млрд тенге, заявил сегодня в своем депзапросе сенатор Андрей Лукин.
Депутат указал на факты неэффективного использования и хищения денег и злоупотребления полномочиями должностными лицами в автодорожной отрасли.
Системные нарушения не искоренены. В отношении определенных подрядных организаций при проведении конкурсных процедур сохраняются отдельные привилегии с признаками коррупционного проявления, о чем было сообщено Генеральной прокуратуре 15 февраля. В нарушение статьи 4 закона "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" "КазАвтоЖол" способом из одного источника незаконно заключил договоры на общую сумму более 8 миллиардов тенге", - сказал депутат.
В этой связи Лукин предложил главе кабмина Алихану Смаилову усилить контроль над работой Комитета автомобильных дорог и предприятия "КазАвтоЖол".
Также предлагаю принять меры по взысканию с подрядчиков штрафных санкций, по расторжению договоров с подрядчиками, заключенными с нарушением действующего законодательства и допускающими систематическое нарушение договорных обязательств, а также принять организационно-правовые меры по обеспечению широкого применения эффективных технологий качественного возведения и ремонта автодорог с учетом передового зарубежного опыта", - заявил сенатор.
Напомним, 11 февраля премьер-министр Алихан Смаилов подверг критике качество автодорог в стране. Смаилов отметил, что плохое дорожное покрытие приводит к авариям и жертвам, снижает транзитный поток, а также негативно отражается на имидже страны.
Ранее в отношении АО "НК "КазАвтоЖол" было возбуждено уголовное дело. Прокуратура Алматинской области намерена привлечь к ответственности сотрудников, по чьей вине на республиканской трассе в результате ДТП погиб человек. Кроме того, в ЗКО новая дорога стала разрушаться после сдачи в эксплуатацию. Выбоины на дороге между Казталовкой и Ажибаем вызваны низким содержанием битума в асфальте.
План развития АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" на 2023-2032 годы утвержден правительством. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов. В последующие 10 лет планируется принять меры по повышению качества строительства и содержания дорожной сети.
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16.02.2023, 17:46 15461
Унифицировать нормы и правила в области сейсмостойкого строительства предложил глава МИИР РК
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Москва. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на встрече с коллегами из России обсудил вопросы унификации норм и правил в области сейсмостойкого строительства.
В рамках этого сотрудничества учеными СНГ проводятся исследования по разработке карты риска для поддержки сейсмостойкости в строительных нормах Центральной Азии. Данные исследования будут использованы в качестве базы для совместного анализа информации об активных разломах, сильных движениях и результатах вероятностного расчета сейсмической опасности территории стран ЦА", - заявил на встрече глава ведомства.
На встрече Карабаев также обсудил сотрудничество в сфере развития архитектурной, градостроительной и строительной отрасли, а также в области цифровизации строительства, ипотечного кредитования и государственной экспертизы.
Кроме того, затронуты темы использования цифровых тахографов, перевозки грузов российскими перевозчиками на территорию РК путем перецепки (перегрузки), синхронизации работ по модернизации пунктов пропуска на казахстанско-российской границе и развитию транспортных коридоров Север - Юг, Западная Европа - Западный Китай и "Меридиан".
В этот же день глава МИИР РК встретился с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым. Стороны обсудили вопросы поставки битума и отметили, что сотрудничество в сфере энергетики является одним из основных направлений двусторонних отношений.
В рамках рабочей поездки Карабаев также проведет встречу с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.
Напомним, произошедшее 6 февраля в Турции и Сирии землетрясение унесло жизни более 46 тысяч человек. Оно оказалось сильнейшим за последние 80 лет.
В Казахстане в период с 6 по 10 февраля было зафиксировано 6 землетрясений. Всего за 6 и 7 февраля в мире произошло 241 землетрясение.
В одном из самых сейсмоопасных городов Казахстана - Алматы во второй половине текущего года проведут новый сейсмоаудит. Также в Казахстане появится Национальный центр сейсмологических наблюдений.
Ранее в материале lenta.ru говорилось о том, возможно ли в будущем избежать катастроф, подобных той, что произошла в Турции и Сирии.
16.02.2023, 09:29 31251
Прокуратура намерена вернуть в Казахстан контроль над группой Jusan Дополнено
Фото: yandex maps
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральную прокуратуру поступило заявление о принятии мер прокурорского реагирования по факту противоправных действий ряда субъектов, в результате которых группа Jusan перешла под контроль граждан иностранных государств. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Бостандыкский районный суд Алматы возбудил гражданское дело по иску прокурора города Алматы о признании недействительной сделки между ТОО "Pioneer Capital Invest" и Jusan Technologies Ltd, направленной на передачу контроля и вывод активов АО "First Heartland Jusan Bank", а также связанных с ним организаций в иностранные юрисдикции, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе анализа банковского сектора на предмет выявления признаков хищений и вывода капиталов была выявлена непрозрачная схема по изменению структуры владения активами группы Jusan. Реализация этой схемы привела к безвозмездной передаче контроля над группой в зарегистрированные за рубежом организации, пояснили в Генпрокуратуре.
В частности, 27 апреля 2020 года общее собрание участников ТОО "Pioneer Capital Invest", владельца группы Jusan, приняло решение об одобрении передачи имущества Pioneer в акционерный капитал зарегистрированной за рубежом Jusan Technologies Ltd. Данные действия создали угрозу общественным интересам, в том числе интересам десятков тысяч казахстанских студентов и школьников "Назарбаев Университета" и "Назарбаев интеллектуальных школ", одним из источников финансирования которых являются дивиденды по акциям, облигациям и вкладам группы Jusan", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, 3 февраля 2023 года в Генеральную прокуратуру поступило заявление "Назарбаев фонда" о принятии мер прокурорского реагирования по факту противоправных действий ряда субъектов, в результате которых группа Jusan перешла под контроль граждан иностранных государств.
Таким образом, целью органов прокуратуры является исключительно восстановление справедливости и возвращение в юрисдикцию Казахстана контроля над активами группы Jusan.
При этом иск не касается непосредственно работы Jusan Bank и никак не ограничивает его текущую хозяйственную деятельность, а также взаимодействие с клиентами и деловыми партнерами банка. Независимо от исхода дела Jusan Bank будет продолжать работать в обычном режиме", - добавили в Генпрокуратуре.
Дополнено 16.02.2023, 10.00
Позже в пресс-службе Jusan Bank сообщили, что банк продолжает работу в штатном режиме, все обязательства перед клиентами исполняются.
В ответ на множество обсуждений, часто некорректных комментариев и домыслов на тему возврата активов в Республику Казахстан стоит отметить, что они не касаются непосредственно самого банка. Банк и все связанные с ним активы находятся в Казахстане, работают и оперируют на благо экономики РК", - заверили в банке.
Дополнено 16.02.2023, 11.40
Отсутствие рисков для банка подтвердили также в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.
Гражданский иск Генеральной прокуратуры РК в отношении иностранных акционеров Jusan Bank направлен на возврат контроля над банком с иностранной в казахстанскую юрисдикцию и не несет рисков для банка.Jusan Bank работает в штатном режиме, выполняет все пруденциальные нормативы и является финансово устойчивым банком, а также своевременно и в полном объеме осуществляет исполнение обязательств перед клиентами", - заверили в ведомстве.
16.02.2023, 08:32 33261
В Казахстане реконструируют дороги к курортным зонам и обеспечат мобильной связью
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Проект концепции развития туристской отрасли на 2023-2029 годы рассмотрен на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова. В части развития туристской отрасли планируется реализовать меры по модернизации инфраструктуры в 10 основных турдестинациях республики, повышению качества сервиса, продвижению туристического потенциала страны на международной арене и т.д., сообщила пресс-служба правительства.
Предполагается провести строительство и реконструкцию автодорог к курортным зонам Балхаш, Капшагай, Алаколь и Баянаул, на 100% покрыть зоны отдыха мобильной связью, провести необходимые инженерные сети в Щучинско-Боровской курортной зоне, построить дополнительные водно-спасательные станции на водоемах и др.", - сообщили в пресс-службе.
Также будет проведена работа по открытию новых авианаправлений, цифровизации туристских услуг, повышению стандартов в гостиничном бизнесе и других секторах отрасли.
В результате реализации всех мер до 2030 года планируется увеличить количество внутренних туристов до 11 млн человек, иностранных туристов - до 4 млн человек, занятость в отрасли - до 800 тысяч человек, а также вывести Казахстан в топ-50 стран мира по развитию туризма согласно рейтингу ВЭФ.
Кроме того, на совещании рассмотрели проект концепции развития физической культуры и спорта.
Глава МКС РК Асхат Оралов доложил, что концепция развития физкультуры и спорта предусматривает меры по вовлечению граждан, в том числе лиц с инвалидностью, в систематические занятия физической культурой и спортом, формированию высокопрофессионального спортивного резерва и развитию спорта высших достижений.
В частности, планируется строительство новых объектов спортивной инфраструктуры в шаговой доступности в городах (беговые и велодорожки, спортзоны), центров массового спорта в регионах и модульных спортивных сооружений в сельской местности. При этом внимание будет также уделяться проведению спортивно-массовых мероприятий и спартакиад с широким вовлечением всех желающих и размещением их графиков в медиапространстве.
Сейчас во многих городах во дворах появляются спортивные площадки, где дети и взрослые могут заниматься физкультурой. Это очень хорошая практика, которая становится все более популярной среди казахстанцев. Мы должны продолжать возводить такие сооружения, чтобы сделать базовый спорт доступным для всех желающих", - подчеркнул Алихан Смаилов.
На совещании было также отмечено, что планируется внедрить современные методы подготовки атлетов и улучшить качество медицинского сопровождения. В ближайшие годы данная работа будет проводиться в рамках программ подготовки к предстоящим Олимпийским играм в Париже в 2024 году и в Милане в 2026-м.
15.02.2023, 20:25 58981
Глава государства подписал закон, упрощающий порядок проведения забастовок
Фото: freepik.com
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Главой государства подписан закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам упрощения порядка разрешения трудовых споров и конфликтов", сообщает пресс-служба Акорды.
Документ был разработан для совершенствования законодательства по вопросам регулирования трудовых конфликтов и организации переговорных процессов. Поправки коснулись деятельности согласительной комиссии, уточнения роли профсоюзов в решении коллективных трудовых споров, а также условий, при которых могут быть проведены собрания или предупредительные забастовки, и других соответствующих вопросов.
Также закон нацелен на совершенствование отечественного законодательства. Использование альтернативных способов разрешения споров является одним из важных направлений развития правовой политики. Закон способствует изменению порядка рассмотрения индивидуальных и коллективных трудовых споров. Также будет усилен статус согласительных и примирительных комиссий.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, среди которых конституционный закон РК "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы".
15.02.2023, 19:33 60791
Антикор Алматы изобличил во взятках 115 должностных лиц
Возвращены в госсобственность 23 земельных участка площадью более 16 га, в том числе земли особо охраняемых природных территорий
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Алматы. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Более 7 млрд тенге удалось сэкономить в рамках реализации проекта "Единое окно закупок". Об этом сообщили в Антикоррупционной службе в ходе первого выездного заседания общественного совета агентства.
В текущем году в мажилис будут внесены еще два законопроекта по закреплению законодательных основ ряда антикоррупционных инициатив. В частности, это касается внедрения института финансового расследования, криминализации обещания/предложения взятки, усиления ответственности юридических лиц за коррупцию и развития правового регулирования конфликта интересов", - сообщил на расширенном заседании Алматинской городской комиссии по вопросам противодействия коррупции первый заместитель председателя агентства Дмитрий Малахов.
В ходе встречи с представителями НПО по выработке предложении и обмену мнениями в вопросах противодействия коррупции обсуждена реализация карты коррупционных рисков.
Одним из рисковых сфер Алматы являются земельные отношения. В этой сфере возвращены в государственную собственность 23 земельных участка площадью более 16 га, в том числе земли особо охраняемых природных территорий, расположенные в горнолыжном курорте "Чимбулак", и земли, ранее принадлежавшие университету КазНУ имени аль-Фараби.
Для исключения излишней бюрократии, а также обеспечения быстрого реагирования на поступающие сигналы разработан совместный алгоритм взаимодействия, который позволяет в режиме онлайн отрабатывать каждое обращение, поступающее как в Антикор, так и в Нацпалату.
Кроме того, как отметили в ведомстве, за истекший период изобличены 115 должностных лиц, совершивших коррупционные преступления, затронувшие права предпринимателей.
15.02.2023, 17:50 65761
Закон о Первом Президенте утратил силу
Фото: elbasy.kz
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подписан Конституционный закон РК "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы", сообщает пресс-служба Акорды.
Также главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам упрощения порядка разрешения трудовых споров и конфликтов".
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О ратификации договора между Республикой Казахстан и Французской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам" и закон Республики Казахстан "О ратификации договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания".
Напомним, в середине января депутаты мажилиса и сената парламента Республики Казахстан на совместном заседании одобрили в двух чтениях законопроект о признании утратившим силу конституционного закона о Первом Президенте - Елбасы.
С принятием закона первый президент РК Нурсултан Назарбаев лишается привилегии первого главы государства, останется только историческая роль основателя этого государства. Также снимается неприкосновенность с близких родственников первого президента.
Теперь права Елбасы будут гарантироваться законом о президенте, который содержит статью об экс-президентах РК.
15.02.2023, 17:10 66826
Елдос Наширали назначен председателем Комитета информации МИОР
С декабря 2022 года и по настоящее время занимал должность директора департамента международного сотрудничества и протокола МИОР
Фото: telegram/UKIMET
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра информации и общественного развития РК Елдос Наширали назначен на должность председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК, сообщает пресс-служба правительства РК.
Елдос Наширали родился в 1984 году в Жамбылской области.
Окончил Таразский государственный педагогический институт, университет Мэсси.
Трудовую деятельность начал в 2005 году менеджером в частной компании.
В 2006-2007 годы - главный специалист акимата города Тараза.
В 2010-2012 годы работал в структуре Министерства культуры и информации.
В 2012-2016 годы - эксперт отдела внутренней политики; эксперт, консультант, инспектор пресс-службы администрации президента РК.
В 2016-2018 годы - директор департамента государственной политики в области СМИ Министерства информации и коммуникаций РК.
В 2018-2021 годы - управляющий директор, заместитель председателя правления АО "Агентство "Хабар".
В 2021-2022 годы - заместитель председателя правления, исполняющий обязанности председателя, председатель правления АО "Международное информационное агентство "Казинформ", АО "Qazcontent".
С декабря 2022 года и по настоящее время занимал должность директора департамента международного сотрудничества и протокола Министерства информации и общественного развития РК.
Ранее сообщалось, что Даниель Ваисов назначен на должность вице-министра юстиции Республики Казахстан.
15.02.2023, 09:11 72226
Казахстан направит 55 тонн гуманитарной помощи в Турцию
Грузы отправят авиатранспортом в Газиантеп
Фото: gov.kz
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева Республика Казахстан окажет дополнительную гуманитарную помощь Турецкой Республике. Данный вопрос обсужден на заседании правительственной комиссии под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра.
Гуманитарная помощь включает предметы одежды (теплые куртки и брюки), зимние палатки, металлические кровати, постельные принадлежности и другие вещи первой необходимости общим весом порядка 55 тонн", - сообщили в пресс-службе правительства.
Грузы будут отправлены авиатранспортом в турецкий город Газиантеп.
Поддержка Казахстана направлена на помощь Турции в ликвидации последствий разрушительных землетрясений, охвативших страну в начале февраля текущего года", - отметили в пресс-службе.
Напомним, ранее по поручению президента Казахстан выделил 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике. Также Казахстан отправил в Турцию две группы спасателей общим количеством 100 человек.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 13 февраля казахстанцы собрали 115 тонн гуманитарной помощи. Также в фонд AFAD собрано и перечислено 32 млн тенге. Из Казахстана в Турцию отправлено 75 тонн гуманитарной помощи.
Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента страны Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильными с 1939 года. По последним данным, в Турции погибли свыше 35,4 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших из-за землетрясения в Сирии достигло 1414 человек.
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