"КазАвтоЖол" оштрафовал ряд служб технадзора на 72 млн тенге

НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - На портале Business.enbek.kz с 19 сентября начнется прием заявок по 4-му потоку на получение грантов для реализации бизнес-идей в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Размер гранта составляет 400 МРП (1 225 200 тенге). Каждый участник может получить его только один раз, сообщает
пресс-служба Минтруда и соцзащиты РК.
Средства грантов позволяют начинающим предпринимателям раскрыть свой бизнес-потенциал, наладить и развить производство, тем самым обеспечить себя постоянным доходом.
Для подачи заявки необходимо:
- зарегистрироваться на портале;
- пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;
- скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал;
- заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.
При отсутствии доступа к интернету или компьютера можно подать заявку в зонах самообслуживания центров занятости населения, центрах обслуживания населения, центрах обслуживания предпринимателей.
Для получения гранта необходимо соблюсти ряд условий.
Претендентами на получение государственного гранта на реализацию новой бизнес-идеи могут быть:
- зарегистрированные безработные;
- индивидуальные предприниматели (срок регистрации до 3 лет);
- плательщики единого совокупного платежа.
При этом претендент должен относиться к одной из следующих социальных категорий:
- лица с инвалидностью;
- лица с действующим статусом "кандас";
- межрегиональные переселенцы;
- члены малообеспеченных семей;
- член многодетной семьи (супруг/супруга);
- лицо, воспитывающее ребенка-инвалида (супруг/супруга);
- получатели пособия по потере кормильца;
- молодежь.
Претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау бизнес" со сроком не более 3 лет.
Грант можно получить на: приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений.
Гранты не предоставляются на: потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции.
Гранты выдаются центрами занятости населения на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений претендентов для получения грантов.