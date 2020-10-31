Коджахметов покинул пост официального представителя Минздрава

Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - Багдат Коджахметов покинул пост официального представителя Министерства здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

Договор был расторгнут 29 октября 2020 года по соглашению сторон. Министерство сведениями о месте дальнейшей работы Коджахметова не располагает", - отметили в пресс-службе МЗ РК.

Сам Багдат Коджахметов подтвердил эту информацию. Как он отметил, его работа в ведомстве завершилась и пришло время уделить внимание своим делам.

Как вы уже знаете, я переболел коронавирусом. Для того чтобы отдать свой гражданский долг людям в белых халатах, три месяца назад пришел в Минздрав. За это время мы создали медиацентр, отладили систему работы, нашли хорошего пресс-секретаря", - цитирует Коджахметова газета "Казахстанская правда" .

Напомним, на должность официального представителя Минздрава Коджахметов был назначен в конце июля этого года.

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