Комиссия по присуждению Госпремии в области литературы и искусства определила претендентов на ее получение

Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - Государственный секретарь Крымбек Кушербаев провел первое заседание Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Напомним, указом главы государства №292 от 24 марта 2020 года Государственная премия Республики Казахстан в области литературы и искусства была переименована в Государственную премию Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая. Один раз в два года, а также в годы проведения юбилеев великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы присуждаются две государственные премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая.

На заседании комиссии рассмотрено 39 работ в области литературы, кино, музыки, театра, архитектуры и изобразительного искусства, выдвинутые на соискание указанной Государственной премии. По результатам тайного голосования комиссией определены претенденты, вышедшие в заключительный этап конкурсного отбора", - сообщили в пресс-службе Акорды.

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