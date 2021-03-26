Комиссия по земельной реформе: Казахстан сильно отстает по привлечению инвестиций в АПК

НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Сенатор Акылбек Куришбаев в рамках первого заседания Комиссии по земельной реформе , выразил мнение, что земли сельхозназначения в Казахстане должны принадлежать государству, а не находиться в частной собственности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Моё личное мнение: земли сельхозназначения в Казахстане должны принадлежать государству, а не кругу лиц в частной собственности. Для обеспечения национальной безопасности государства целесообразно, чтобы наши земельные ресурсы находились не в частной, а исключительно в государственной собственности", - сказал сенатор.

По его мнению, будущее Казахстана связано с развитием сельского хозяйства и превращением страны в крупнейшего в мире экспортера продовольственных товаров.

В этой связи важно, чтобы наше будущее поколение имело прямой доступ к использованию земель сельхозназначения, то есть не перекупало землю у землевладельцев или латифундистов, а имело возможность получать ее для развития своего аграрного бизнеса непосредственно у государства", - отметил Куришбаев.

Он отметил, что по привлечению инвестиций в АПК Казахстан очень сильно отстает от ведущих аграрных стран мира.

В частности, объём иностранных инвестиций в сельское хозяйство, в расчете на гектар пашни в Австралии составляет 422 доллара США, в Канаде - 80 долларов США, а в Казахстане не достигает и одного доллара. Главным условием привлечения инвестиций в зарубежных странах является стабильность и высокая рентабельность сельскохозяйственного производства, что прежде всего создаётся за счёт эффективной аграрной политики государства. Иначе говоря, если бы наши фермеры так же, как и за рубежом, были обеспечены длинными дешевыми кредитами, эффективными мерами господдержки (субсидированием) и гарантированной системой страхования и имели бы такое же научное и технологическое обеспечение, наш АПК был бы таким же инвестиционно привлекательным", - цитирует Куришбаева портал Kazpravda.kz .





Сенатор также обозначил давно назревшие, но нерешенные проблемы.

Для обеспечения в стране системного контроля над земельными ресурсами мы не восстановили вертикаль государственной земельной инспекции. При этом комитет по управлению земельными ресурсами располагает только центральным аппаратом в 38 человек. Региональные земельные инспекции переданы местным исполнительным органам. Получается, районный аким сам распределяет землю, сам же ее контролирует. Не решён вопрос создания в стране сети почвенно-агрохимических лабораторий. А научно-производственный центр по землеустройству искусственно вырван из системы и передан в НАО "Правительство для граждан". Поэтому мы не знаем, что творится с плодородием почв, переданных в аренду земельных участков", - сказал сенатор.

Он также отметил, что акиматам не удалось до конца решить проблему обеспечения сельских населенных пунктов пастбищами.

По данным комитета по управлению земельными ресурсами, сейчас не хватает свыше 32 млн гектаров пастбищ для выпаса скота личных подворий. Это лишь часть вопросов, вынесенных земельной комиссией в 2016 году для рассмотрения правительства, которые до сих пор не нашли своего окончательного решения", - сказал Куришбаев.

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