Кокшетау. 28 августа. Kazakhstan Today - Комиссию по созданию безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями предложили создать в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской области проживают свыше 29 тыс. лиц с ограниченными возможностями. 33%, или порядка 9,5 тыс. лиц, нуждаются в создании безбарьерной среды. Среди них 1205 человек передвигаются на креслах-колясках, 4577 человек с нарушением опорно-двигательного аппарата, 2839 человек с нарушением зрения и 969 человек с нарушением слуха, сообщили в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области.

Вопросы создания безбарьерных условий для маломобильных групп населения обсуждены на совещании, проведенном департаментом АПК по Акмолинской области совместно с проектным офисом "Акмола - адалдык аланы" и специальной мониторинговой группой.

Ранее департаментом совместно с проектным офисом проведен мониторинг на предмет отсутствия или ненадлежащего состояния пандусов в социально значимых объектах, в результате которого выяснилось, что автобусные остановки Кокшетау не адаптированы для лиц с ограниченными возможностями. Объекты частного бизнеса также не спешат создавать необходимые условия.

По словам заместителя руководителя управления координации занятости и социальных программ региона Алтын Акбаровой, на 2019-2023 годы определено 2007 объектов для проведения дополнительного комплекса адаптационных мероприятий. Однако наибольшую трудность вызывает отсутствие рычагов воздействия на частный сектор.

В ходе совещания заместитель руководителя департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Акмолинской области Назипа Салингереева предложила работать с объектами, находящимися еще на стадии строительства. По ее словам, нужно контролировать создание условий на той стадии, когда объект еще не введен в эксплуатацию. Для этого участниками предложено создание специальной комиссии, состоящей из представителей уполномоченных органов и общественности. По словам первого заместителя руководителя Антикоррупционной службы Армана Бердалина, данная комиссия будет решать вопрос по созданию необходимых условий на имеющихся и строящихся объектах.

Между тем председатель ОО "Центр реабилитации инвалидов "Шанс" Василий Шиманский предложил адаптировать объекты в отдельных районах города, в которых лица с ограниченными возможностями проживают больше всего.

Невозможно приспособить абсолютно все объекты, многие из которых построены в 60-70 годы. Еще ни в одной стране не обеспечена полная доступность социально значимых объектов для маломобильных граждан. Для достижения эффекта нужно работать по отдельным районам города, выбрать объекты, наиболее подлежащие изменению. В каждом районе есть, к примеру, хотя бы один супермаркет, который проще адаптировать", - отметил общественник.

В завершение Бердалин призвал представителей уполномоченных органов к тесному взаимодействию с проектным офисом и СМГ, а также отметил, что вопрос обеспечения равных возможностей для лиц с ограниченными возможностями будет под постоянным контролем департамента.

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