Комитет госдоходов РК прокомментировал жалобу Кыргызстана в ВТО на Казахстан

Нур-Султан. 17 февраля. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов Республики Казахстан прокомментировал жалобу Кыргызстана во Всемирную торговую организацию на Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Казахстанской стороной сообщено, что с начала 2019 года на 37 автомобильных пунктах пропуска государственной границы Республики Казахстан с государствами-членами ЕАЭС осуществляется контроль перемещения товаров двойного и военного назначения. При этом вопросы пограничного и экспортного контроля не регулируются договором о ЕАЭС, поскольку не затрагивают экономическую интеграцию", - сообщили в пресс-службе КГД РК.

В соответствии с пунктом 1 статьи 71 договора о ЕАЭС товары, ввозимые с территории государства-члена ЕАЭС, облагаются косвенными налогами, взимаемыми налоговыми органами, на территорию которого импортируются товары.

Для обеспечения полноты уплаты косвенных налогов может применяться законодательство государства-члена, регулирующее принципы определения цены в целях налогообложения.

Сведения по импортируемым грузам с государств-членов ЕАЭС в налоговые органы поступают по результатам мониторинга подразделения экспортного контроля.

По результатам анализа товаросопроводительных документов при перемещении из Кыргызской Республики в Республику Казахстан и в Российскую Федерацию установлено, что цены на перевозимые товары многократно занижаются, в частности, по товарам китайского происхождения в 10-70 раз", - уточнили в ведомстве.

За 2019 год с кыргызской стороны по товаросопроводительным документам, оформленным в адрес фиктивных резидентов РК, проследовало более 2,6 тыс. грузовых автотранспортных средств.

Кроме того, в РК ввезены товары, заявленные в документах как транзит в Российскую Федерацию на более 4,8 тыс. грузовых автотранспортных средствах, которые оседали в Казахстане без уплаты НДС.

Только в ноябре и декабре, из выборочно проверенных 194 автотранспортных средств, проследовавших из Кыргызской Республики, недостоверное заявление сведений в товаросопроводительных документах выявлено в 191 случае (98%).

При этом проверки проводились по пути следования на основании предписаний, зарегистрированных в органах прокуратуры в соответствии со статьями 142 и 155 Налогового кодекса Республики Казахстан.

В течение 2019 года КГД МФ РК и Государственной технической службой (ГТС) при ПКР проведен ряд рабочих встреч, достигнута договоренность по обеспечению ценовых индикаторов, контролю объемов импорта из КНР и совместного контроля перемещения товаров с помощью применения навигационных пломб.

Казахстанской стороной с октября 2019 года, в рамках проводимого пилота с применением навигационных пломб, выявлено 8 фактов, когда товары, заявленные в Российскую Федерацию, оказывались на рынках РК. Зафиксировано 24 факта отказа от дальнейшего перемещения товаров после навешивания навигационных пломб", - проинформировали в ведомстве.

Вместе с тем процедура внедрения навигационных пломб кыргызской стороной не продвинулась.

Скопления автотранспортных средств на казахстанско-кыргызской границе связаны с ограниченностью пропускной способности автомобильных пунктов пропуска в плодоовощной сезон или же после праздничных дней при единовременном прибытии грузовых автотранспортных средств.

В перспективе данный вопрос решается с помощью запланированной реконструкции пунктов пропуска, при этом не несет системный характер и не связан с проводимыми контрольными мероприятиями.

Среднее скопление автотранспортных средств за февраль 2020 года составляет порядка 30 единиц, несмотря на то, что контрольные мероприятия, проводимые в рамках экспортного контроля и взимания косвенных налогов, не приостановлены.

Также, казахстанская сторона отметила, что кыргызской стороной администрирование косвенных налогов осуществляется аналогичным образом с применением минимального уровня контрольных цен и посредством пунктов учета товаров, расположенных близ пунктов пропуска Кыргызской Республики.





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