09.09.2024, 10:12 15791
Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи появился в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства РК от 4 сентября 2024 года № 721 "О некоторых вопросах Министерства туризма и спорта Республики Казахстан" создается Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи.
Реорганизовать Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан путем выделения из него Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта Республики Казахстан", - говорится в документе.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Ранее сообщалось, что в Казахстане введут уголовную ответственность за интернет-казино и запрет на рекламу букмекеров.
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10.09.2024, 10:59 3076
Казахстану не хватает миллиона работников с техобразованием
Фото: UKIMET
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Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Доля работников с профессионально-техническим образованием в Казахстане составляет примерно половину (49%) от общего числа занятого населения. За 10 лет показатель вырос на 17 %, сообщила на заседании правительства министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова.
Наибольшее количество работников с профессионально-техническим образованием в разрезе отраслей экономики преобладает в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и складирования, достигнув общей численности 2,5 миллиона человек. Тем не менее, на рынке труда спрос на работников с профессионально-техническим образованием остается актуальным. Ожидаемый спрос на работников с техническим образованием заметно выше (на 70%), чем на работников с высшим образованием. Общая потребность в кадрах до 2030 года составляет 1,8 миллиона человек, из которых порядка 1 миллиона требуется с техническим образованием", - сообщила Жакупова.
В свою очередь министр просвещения РК Гани Бейсембаев рассказал на заседании, что в стране разработаны новые подходы к развитию системы технического и профессионального образования.
Теперь колледжи будут профилировать с учетом экономики региона.
Проведен анализ структуры экономики регионов. Совместно с госорганами определены четыре макрорегиона и их направления развития. С учетом данных направлений начата профилизация колледжей для того, чтобы сфокусировать регионы больше на техническом и профессиональном образовании. На сегодня перепрофилировано под структуры экономики регионов 195 колледжей", - заключил министр.
По его словам, в южных регионах, где сконцентрировано более трети рабочей силы страны, идет локализация простых производств и развитие инфраструктуры. В центральных и восточных областях планируется дальнейшая индустриализация для обеспечения межотраслевого и межрегионального перетока кадров. В северных регионах осуществляется интенсификация аграрного сектора, а в западных - создаются новые производства вокруг крупных компаний.
В целом систему профобразования в Казахстане планируют трансформировать. В частности, ведомство разрабатывает систему оценки организаций технического и профессионального образования. За основу будут взяты рейтинговые оценки, применяемые в международной практике и странах ОЭСР.
Главными критериями будут являться внедрение международных отраслевых стандартов обучения и доля сертифицированных по ним студентов. Оценка достижений проводится ежегодно и позволяет организациям технического и профессионального образования самостоятельно выстраивать индивидуальные траектории развития. Система оценки позволяет оценить все параметры деятельности в организациях технического и профессионального образования", - рассказал министр.
ТиПО поделят на 4 лиги. Колледжи, отнесенные к первой и второй лигам, будут входить в 100 технологических лидеров.
Они станут опорными ресурсными центрами для других колледжей. Уже сегодня колледжи страны внедряют такие стандарты и их выпускники проходят сертификацию по соответствующим специальностям", - пояснил Бейсембаев.
Также, на платформе Skills.Enbek организации технического и профессионального образования (ТиПО) и вузы могут размещать курсы для признания микроквалификаций и развития площадок WorldSkills. Сейчас на платформе размещены 603 онлайн-курса, из которых 271 является бесплатным для населения.
10.09.2024, 10:24 5246
Отравление школьников в Мангистауской области: в Минздраве рассказали о состоянии детей
Фото: Минздрав РК
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Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день в многопрофильной детской больнице Мангистауской области завершили лечение и выписаны 17 детей, пострадавших в результате инфекции. Все они находятся под наблюдением на дому и чувствуют себя удовлетворительно. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.
В стационаре продолжают лечение 75 детей, состояние которых оценивается как стабильное. В реанимационном отделении пациентов нет", - проинформировали в Минздраве.
С момента начала заболевания (6 сентября 2024 года) в медицинские учреждения области с симптомами - повышение температуры, жидкий стул, рвота, слабость - обратились 460 детей. Из них 92 были госпитализированы.
Все пациенты получают антибактериальную и дезинтоксикационную терапию, а также симптоматическое лечение. Врачи применяют современные методы регидратации и нормализации кишечной микрофлоры, что позволило значительно снизить тяжесть симптомов у пациентов. 8 сентября была проведена телемедицинская консультация с участием специалистов Национального координационного центра экстренной медицины Министерства здравоохранения РК. На место также была направлена группа специалистов-инфекционистов и гастроэнтерологов из Медицинского университета Астаны, которые продолжают координировать лечение", - отметили в ведомстве.
Кроме того, по данным Минздрава, 10 сентября по поручению министра на место прибыл вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев. Он посетил больницу и встретился с медицинским персоналом. Вице-министр также отметил, что благодаря своевременным мерам как со стороны врачей, так и местных властей ситуация постепенно стабилизируется и число детей в связи с выздоровлением будет расти.
Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения.
Напомним, по делу о массовом отравлении школьников в селе Бесшокы Мангистауской области создана следственная группа.
10.09.2024, 09:59 6191
На границе Казахстана усилят контроль за вывозом ГСМ
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Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 9 сентября 2024 года под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра проведено совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка ГСМ. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
По итогам рассмотрения текущей ситуации на рынке ГСМ отмечено существенное увеличение потребления бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива в южных регионах страны. Основной причиной являются перетоки и "серый экспорт" из-за диспаритета казахстанских цен с соседними странами.
Кроме того, в последнее время на границе фиксируются случаи экспорта востребованных нефтепродуктов под видом "товаров прикрытия".
В целях недопущения дефицита на внутреннем рынке АФМ, ПС КНБ, КГД МФ совместно с иными заинтересованными государственными органами поручено усилить контроль за вывозом ГСМ на пограничных переходах. Также первым заместителем премьер-министра поручено Министерству энергетики актуализировать перечень разрешенных к вывозу нефтепродуктов и обеспечить стабильную выработку нефтепродуктов на отечественных НПЗ", - сообщили в правительстве.
10.09.2024, 09:36 7436
Президент РК присвоил Сату Токпакбаеву звание "Халық қаһарманы"
Президент подписал указ
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Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О присвоении звания "Халық қаһарманы" Токпакбаеву С.Б.", сообщила пресс-служба Акорды.
За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан присвоить звание "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена "Отан" Токпакбаеву Сату Бесимбаевичу - государственному деятелю", - говорится в документе.
Указ вводится в действие со дня подписания.
09.09.2024, 17:35 28921
Токаев и генсек Всемирной туристкой организации ООН рассмотрели перспективные направления расширения партнерства
Президент подтвердил приверженность Казахстана тесному сотрудничеству с организацией
Фото: Акорда
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Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь Всемирной туристкой организации ООН Зураб Пололикашвили рассмотрели перспективные направления расширения партнерства РК с организацией, сообщает Акорда.
Акцент был сделан на практических шагах, которые помогут повысить туристическую привлекательность страны и укрепить ее позиции на международной арене", - отметили в пресс-службе.
Также Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана тесному сотрудничеству с организацией и выразил готовность к реализации совместных инициатив в области туризма.
Кроме того, президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность делегации ЮНВТО и лично генеральному секретарю организации Зурабу Пололикашвили за участие в церемонии открытия и поддержку V Всемирных игр кочевников.
Генеральный секретарь Зураб Пололикашвили поблагодарил президента за теплый прием и высоко оценил уровень организации Всемирных игр кочевников в Астане. По его мнению, такие мероприятия открывают широкие возможности для развития туризма и экономики страны в целом.
Напомним, вчера Токаев выступил на церемонии открытия V Всемирных игр кочевников.
09.09.2024, 17:23 30471
Президент Казахстана назначил двух послов
Токаев подписал соответствующие указы
Фото: Акорда
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Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев назначил двух послов, сообщает пресс-служба Акорды.
В частности, указами главы государства:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике Еркин Ахинжанов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Объединенной Республике Танзания, Республике Мозамбик по совместительству;
- Данияр Сарекенов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Словения.
Кроме того, указом главы государства Алимхан Есенгельдиев освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Исламской Республике Афганистан.
Ранее Токаев назначил новых послов в Нидерландах и Швеции.
09.09.2024, 16:04 32821
В стране убрано 27% основных зерновых культур
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Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад премьер-министра Олжаса Бектенова о социально-экономической ситуации в стране, ходе уборочной кампании и темпах восстановления жилья в регионах, пострадавших в результате паводков, сообщает Акорда.
По словам Олжаса Бектенова, в этом году основными драйверами экономического развития стали обрабатывающая промышленность и строительная отрасль. В сельском хозяйстве также наблюдается значительный рост. По основным зерновым культурам по стране убрано порядка 4,5 млн га, или 27%. При средней урожайности 15 центнеров с гектара намолочено около 6,6 млн тонн зерна, что выше показателей прошлого года на 40%. Отгрузка удешевленного дизельного топлива ведется согласно графику.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об обеспечении жильем пострадавших от паводков жителей. 7463 семьям было предоставлено новое жилье. На завершающей стадии строительства находятся 479 домов. Кроме того, компенсация на ремонт была выплачена 9171 семье.
По итогам встречи глава государства, подчеркнув важность проводимой работы, дал ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию страны.
09.09.2024, 14:29 35526
Госкомпанию по ликвидации разливов нефти создали в Казахстане
Стоимость госимущества для создания компании превысила 187 млн тенге
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Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан в стране учреждена акционерное общество, предметом деятельности которой станут работы ликвидации разливов нефти, передает корреспондент агентства.
Создать акционерное общество "Теңіз жасағы" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале. Определить основным предметом деятельности общества осуществление оперативных действий по ликвидации разливов нефти", - говорится в постановлении правительства.
В документе отмечается, что уставной капитал будет сформирован за счет республиканского имущества.
Согласно приложению к постановлению, стоимость республиканского имущества для формирования уставного капитала акционерного общества "Теңіз жасағы" превышает 187 млн тенге.
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