Уголовную ответственность за интернет-казино и запрет на рекламу букмекеров введут в Казахстане

Закон также запрещает деятельность на территории Казахстана интернет-ресурсов иностранных букмекерских контор и тотализаторов, не имеющих лицензии

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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилисмены приняли во втором чтении поправки в закон "Об игорном бизнесе", ужесточающие ответственность за организацию деятельности интернет-казино и рекламу букмекерских контор и тотализаторов.





В частности, организаторам электронных и интернет-казино теперь грозит уголовная ответственность.





За организацию деятельности электронного казино и интернет-казино юридических лиц будут привлекать к уголовной ответственности. В качестве наказания предлагается применять такие меры, как штраф до 2 тыс. МРП, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества", - разъяснили в мажилисе.





Букмекеры теперь будут обязаны интегрировать свои аппаратно-программные комплексы с действующими информационными системами комитета государственных доходов и Агентства по финансовому мониторингу. Таким образом, государству будут видны все их финансовые операции.





Также закон запрещает деятельность на территории Казахстана интернет-ресурсов иностранных букмекерских контор и тотализаторов, не имеющих лицензии.





Будет вестись список организаторов иностранного игорного бизнеса, деятельность которых признана незаконной по решению уполномоченного органа", - сообщили в пресс-службе.





Также в Казахстане полностью запретят наружную рекламу букмекерских контор и тотализаторов на зданиях, сооружениях и транспортных средствах, а также их реклама в масс-медиа, кино-, видео- и справочном обслуживании.





Разрешенной остается реклама в месте расположения букмекерских контор и тотализаторов, внутри спортивных сооружений, на экипировке спортсменов, в эфире спортивных теле-, радиоканалов, на интернет-ресурсах, специализирующихся на освещении спортивных событий", - уточнили в мажилисе.





Рекламировать букмекерские конторы и тотализаторы отечественные телеканалы также смогут при прямой трансляции международных спортивных соревнований.





Сотовым операторам запретят рассылать SMS-сообщения, содержащие рекламу электронного казино, интернет-казино, а также рекламу азартных игр и пари.





Кроме того, новый закон определяет правила распространения лотерейных билетов.





Лотерейные билеты, в том числе электронные, разрешается распространять только через оператора и агента лотереи. Их реализация допускается через лотерейные терминалы, нестационарные торговые объекты, отделения почтовой связи оператора почты и отделения оператора лотереи", - рассказали в мажилисе.





Распространение лотерейных билетов и установка терминалов в жилых домах и общежитиях, в отдельно стоящих зданиях и сооружениях, в которых расположены организации культуры, в организациях образования и здравоохранения, в культовых зданиях и сооружениях запрещается.





Сегодня в мажилисе также объяснили, кому будет запрещено участвовать в азартных играх в Казахстане.



