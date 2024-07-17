Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций появился в Казахстане

Для реализации проекта потребуются финансовые затраты в размере свыше 1,6 млрд тенге

Фото: МЧС

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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК появится новый комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций.





Соответствующее постановление "О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" приняли в правительстве.





Образовать республиканское государственное учреждение "Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", - говорится в документе .





В состав МЧС теперь входят следующие комитеты:





Комитет по гражданской обороне и воинским частям; Комитет противопожарной службы; Комитет по государственным материальным резервам; Комитет промышленной безопасности; Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций.





Комитет будет осуществлять контроль в вопросах предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в отношении центральных государственных и местных исполнительных органов.





Для реализации проекта потребуются финансовые затраты в размере свыше 1,6 млрд тенге с 2024-2028 годы.





Также для выстраивания четкой вертикали управления и построения единого территориального органа по чрезвычайным ситуациям решено реорганизовать департаменты промышленной безопасности, службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ и оперативно-спасательные отряды путем их слияния в департаменты по чрезвычайным ситуациям.





Постановление введено в действие с 28 июня 2024 года.





Ранее президент поручил разработать информационную систему, которая позволит моделировать все возможные чрезвычайные ситуации. В настоящее время, по словам Токаева, прогнозно-аналитическая работа ответственных органов и профильных служб (Казводхоза, Казгидромета) организована слабо. Меры реагирования в основном принимаются постфактум либо с небольшим заделом прогнозирования, а ситуация с паводками и пожарами повторяется из года в год.



