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Комитет телекоммуникаций оштрафовал торговые точки за распространение SIM-карт без регистрации на абонента

04.11.2019, 14:31 11746
Комитет телекоммуникаций оштрафовал торговые точки за распространение SIM-карт без регистрации на абонента
Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - Штраф за распространение SIM-карт без регистрации на абонента "заработали" некоторые торговые точки в Казахстане, передает Kazakhstan Today.
 

Комитет телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК завершил проверки в отношении некоторых дилеров сотовых операторов, распространяющих SIM-карты без регистрации на абонента. В результате 4 торговые точки, в том числе крупные сети магазинов электроники "Технодом" и "Мечта", оштрафованы", - сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

 
В ведомстве пояснили, что внеплановые проверки были инициированы на основе жалоб казахстанцев, обратившихся в Комитет телекоммуникаций министерства. Проверки показали, что SIM-карты распространялись с предварительной регистрацией на оператора или дилера. Покупателям не предоставлялась возможность зарегистрировать их на себя. 
 
В Комитете телекоммуникаций выяснили, что в стране продано 42 млн SIM-карт, и, если разделить это число на общее количество населения в стране, на каждого казахстанца придется по 2-3 абонентских номера. Однако на деле все выходит не так. 
 

Через специальный сервис люди узнают, что являются владельцами нескольких тысяч номеров. То есть эти граждане живут и не знают, кто, куда и зачем звонит по их номерам, после чего обращаются к оператору связи и блокируют их, а значит те, кто пользовался их SIM-картой, остаются без связи. Поэтому мы и нацелены на проведение подобных проверок, чтобы защитить права казахстанцев", - отметил председатель Комитета Виталий Ярошенко. 

 
При этом он подчеркнул, что в данном вопросе важна и бдительность самих граждан.
 

При покупке абонентского номера граждане должны и сами требовать заключения договора, отстаивать свои интересы. Ведь дилеры зачастую знают, что поступают незаконно и пользуются наивностью казахстанцев. Поэтому даже если при покупке SIM-карты вам не предлагают ее зарегистрировать на себя, требуйте этого", - сказал Ярошенко.

 
Председатель Комитета телекоммуникаций добавил, что работа по ликвидации рынка "левых" SIM-карт будет продолжена. 
 
В пресс-службе напомнили, что 1 января 2019 года в Казахстане завершился процесс регистрации абонентских устройств. В настоящее время все мобильные телефоны привязаны к ИИНам владельцев SIM-карт. Телефоны, которые абоненты не зарегистрировали путем отправки своего ИИН по SMS в течение 2018 года, были зарегистрированы автоматически (1 января 2019 года) и привязаны к используемым SIM-картам. 
 
Напомним, в Казахстане запущен сервис, с помощью которого граждане могут проверить, какое количество номеров мобильных телефонов на них зарегистрировано
 

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