В Нур-Султане внепланово проверят крупные торговые сети из-за продажи СИМ-карт

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - Комитет телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП), на основании жалоб казахстанцев в связи с продажей SIM-карт, зарегистрированных на других граждан, инициировал внеплановые проверки в торговых точках Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе МЦРИАП, продажа SIM-карт, заранее зарегистрированных на других граждан, нарушает правила оказания услуг сотовой связи и несет потенциальные риски для их покупателей.

Если гражданин покупает SIM-карту и ему не предлагают ее зарегистрировать, это означает, что она на кого-то уже зарегистрирована. Нужно понимать, что она может отключиться в любой момент по требованию ее настоящего владельца", - рассказал председатель Комитета телекоммуникаций Виталий Ярошенко.

В пресс-службе отметили, что в случае, если по результатам проведенных проверок факты продажи SIM-карт без заключения договора на оказание услуг сотовой связи будут подтверждены, дилерам грозит штраф до 100 МРП.

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