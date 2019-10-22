В Нур-Султане внепланово проверят крупные торговые сети из-за продажи СИМ-карт

Как сообщили в пресс-службе МЦРИАП, продажа SIM-карт, заранее зарегистрированных на других граждан, нарушает правила оказания услуг сотовой связи и несет потенциальные риски для их покупателей.
Если гражданин покупает SIM-карту и ему не предлагают ее зарегистрировать, это означает, что она на кого-то уже зарегистрирована. Нужно понимать, что она может отключиться в любой момент по требованию ее настоящего владельца", - рассказал председатель Комитета телекоммуникаций Виталий Ярошенко.
В пресс-службе отметили, что в случае, если по результатам проведенных проверок факты продажи SIM-карт без заключения договора на оказание услуг сотовой связи будут подтверждены, дилерам грозит штраф до 100 МРП.
Напомним, в Казахстане запущен сервис, с помощью которого граждане могут проверить, какое количество номеров мобильных телефонов на них зарегистрировано. 1 января 2019 года в Казахстане завершился процесс регистрации абонентских устройств. В настоящее время все мобильные телефоны привязаны к ИИНам владельцев SIM-карт. Телефоны, которые абоненты не зарегистрировали путем отправки своего ИИН по SMS в течение 2018 года, были зарегистрированы автоматически (1 января 2019 года) и привязаны к используемым SIM-картам.
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