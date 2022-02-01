Компенсации пострадавшим от погромов бизнесменам на сумму 33 млн тенге выплачены в Алматы

АЛМАТЫ. 31 ЯНВАРЯ - Региональными комиссиями по рассмотрению заявок на возмещение ущерба, причиненного субъектам малого и среднего бизнеса, активно проводится работа по рассмотрению заявок от предпринимателей. Первые компенсации уже выплачены на расчетные счета обратившихся бизнесменов в Алматы, проинформировали в пресс-службе правительства РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сообщается, что 17 предпринимателей получили выплаты на общую сумму 33 млн тенге.
По состоянию на 31 января через электронную платформу InfoKazakhstan.kz подано свыше 2000 заявок на возмещение ущерба из Алматы, Шымкента, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей.
Механизм возмещения ущерба предусматривает рассмотрение заявок по упрощенному порядку и на основании заключений судебной экспертизы, по усмотрению заявителя. Для оперативного проведения экспертиз в Алматы работают 33 эксперта, дополнительно создан резерв из 68 судебных экспертов", - уточнили в пресс-службе.
Правительством будет продолжена работа по скорейшему возмещению ущерба бизнесу с целью восстановления деятельности.