В фонд "Казакстан халкына" поступило более 52 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - В Казахстане упразднены институты 9 операторов. Об этом сообщили
в пресс-службе Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По итогам анализа, проведенного в 2021 году, Агентство по защите и развитию конкуренции установило наличие 51 оператора, при этом 47 из них - субъекты квазигосударственного сектора, а у четырех конечными бенефициарами выступали физические лица (ТОО "Оператор РОП", ТОО "Астана-ЕРЦ", АО "Сатті Жулдыз", ТОО Silk Way Monitoring), - заявили в АЗРК.
С принятием 30 декабря 2021 года нового закона по развитию конкуренции упразднены институты 9 операторов:
- ТОО "Астана ЕРЦ",
- ТОО "Региональный центр государственно-частного партнерства Кызылординской области",
- АО "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства",
- АО "Национальный центр по управлению персоналом государственной службы",
- РГП на ПХВ "Республиканский центр электронного здравоохранения",
- АО "Центр развития трудовых ресурсов",
- ТОО "Kazakhstan Project Preparation Fund",
- АО "Информационно-аналитический центр нефти и газа",
- АО "КОРЭМ".
С упразднением институтов "единого оператора" данные организации будут вести свою деятельность на общих основаниях, часть из них будет приватизирована, остальные будут работать как подведомственные организации", - сообщили в Агентстве.
С учетом передачи функций ТОО "Оператор РОП" акционерному обществу "Жасыл даму", а также реализации рекомендаций Агентства по упразднению 9 операторов, в настоящее время их количество составляет 41, из них 39 - субъекты квазигосударственного сектора, а оставшиеся два не имеют участия государства в уставном капитале (ТОО Silk Way Monitoring, АО "Сатті Жулдыз").
Законом по развитию конкуренции предусмотрен механизм регулирования деятельности государственных и частных операторов. Для этого создан институт "специального права".
В отличии от государственной монополии, специальным правом является исключительное, или преимущественное право субъекта рынка, закрепляемое законом на производство, реализацию и (или) покупку какого-либо товара на конкурентном рынке.
Субъектом специального права может быть любое юридическое лицо, при этом возможность создания частных операторов допускается при условии невозможности создания юридических лиц со 100% участием государства.
Согласно нормам закона по развитию конкуренции, регулирование субъектов, наделенных специальными правами, будет осуществляться на следующих принципах:
- ценовое регулирование уполномоченным органом, по согласованию с антимонопольным органом;
- запрет на участие в других юридических лицах;
- запрет на иную деятельность;
- публичность и открытость информации;
- возмещение упущенной выгоды действующим участникам рынка при наделении субъектов специальными правами;
- отлагательный период для подготовки действующих субъектов рынка (6 месяцев до вступления законодательной нормы в силу).
В Агентстве отметили, что таким образом, институт специального права значительно усложняет процесс создания государственных и частных операторов.
Ранее сообщалось, президент РК поручил
запретить деятельность "откупщиков".