Конституционный совет принял решение по обращению президента РК

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НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - Конституционный совет принял решение по обращению президента Касым-Жомата Токаева о рассмотрении на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Основного закона, проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В своем заключении Конституционный совет отметил, что представленный законопроект разработан в соответствии с посланием президента народу Казахстана "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации", сообщает пресс-служба совета

По мнению совета, предложенные меры сориентированы на общество, вступившее в период активной трансформации, и призваны создать прочный политико-правовой фундамент проводимым реформам.

Конструкция модернизированной президентской формы правления обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны. Проектом закона уточнены полномочия главы государства, укреплена роль парламента, маслихатов, что станет важным фактором успешной реализации концепции "слышащего государства".

Конституционный совет полагает, что ряд изменений и дополнений направлен на переформатирование законодательной (представительной) ветви власти. Тем самым повысится институциональная устойчивость государства с сильной парламентской культурой.

Дана положительная оценка новому порядку формирования сената и мажилиса, введению смешанной избирательной системы на выборах в мажилис. Право отзыва избирателями депутата мажилиса, избранного по одномандатному территориальному избирательному округу, а также новшества, касающиеся законодательного процесса: представление парламентом на подпись президенту закона; закрепление права сената одобрять или не одобрять законы, уже принятые мажилисом; наделение правительства правом принимать временные нормативные правовые акты, имеющие силу закона, в целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу конституционным ценностям, и другие новеллы отвечают требованиям трансформации.

Усиливается парламентский контроль за качеством исполнения республиканского бюджета.

Конституционный совет подчеркнул, что проектом закона укрепляются гарантии местного государственного управления и самоуправления. Об этом свидетельствует новый порядок назначения президентом акимов областей, городов республиканского значения и столицы, упразднение конституционных положений, предоставляющих главе государства право отменять или приостанавливать действие актов названных акимов.

В заключении совета обращено внимание на прогрессивные изменения в сфере защиты прав человека. В их числе: окончательное закрепление решения об отмене смертной казни, усиление конституционного статуса уполномоченного по правам человека, принятие конституционного закона о прокуратуре и др.

Конституционный совет считает, что учреждение Конституционного суда с более широким перечнем субъектов обращения, включая граждан, генерального прокурора и уполномоченного по правам человека, станет важным шагом в построении справедливого и правового государства, институционально укрепит систему сдержек и противовесов, защиту конституционных прав граждан.

Кроме того, как сказано в заключении, окончательное и однозначное закрепление в Основном законе нормы о том, что именно народ является собственником земли и природных ресурсов, исключит любые разночтения в будущем.

В этой связи Конституционный совет признал проект закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан" соответствующим Конституции.

Напомним, 29 марта в ходе ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил провести республиканский референдум по поправкам в Конституцию.