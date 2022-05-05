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Конституционный совет принял решение по обращению президента РК

04.05.2022, 20:59 22436
Конституционный совет принял решение по обращению президента РК
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - Конституционный совет принял решение по обращению президента Касым-Жомата Токаева о рассмотрении на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Основного закона, проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В своем заключении Конституционный совет отметил, что представленный законопроект разработан в соответствии с посланием президента народу Казахстана "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации", сообщает пресс-служба совета.
 
По мнению совета, предложенные меры сориентированы на общество, вступившее в период активной трансформации, и призваны создать прочный политико-правовой фундамент проводимым реформам. 
 
Конструкция модернизированной президентской формы правления обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны. Проектом закона уточнены полномочия главы государства, укреплена роль парламента, маслихатов, что станет важным фактором успешной реализации концепции "слышащего государства".
 
Конституционный совет полагает, что ряд изменений и дополнений направлен на переформатирование законодательной (представительной) ветви власти. Тем самым повысится институциональная устойчивость государства с сильной парламентской культурой.
 
Дана положительная оценка новому порядку формирования сената и мажилиса, введению смешанной избирательной системы на выборах в мажилис. Право отзыва избирателями депутата мажилиса, избранного по одномандатному территориальному избирательному округу, а также новшества, касающиеся законодательного процесса: представление парламентом на подпись президенту закона; закрепление права сената одобрять или не одобрять законы, уже принятые мажилисом; наделение правительства правом принимать временные нормативные правовые акты, имеющие силу закона, в целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу конституционным ценностям, и другие новеллы отвечают требованиям трансформации. 
 
Усиливается парламентский контроль за качеством исполнения республиканского бюджета.
 
Конституционный совет подчеркнул, что проектом закона укрепляются гарантии местного государственного управления и самоуправления. Об этом свидетельствует новый порядок назначения президентом акимов областей, городов республиканского значения и столицы, упразднение конституционных положений, предоставляющих главе государства право отменять или приостанавливать действие актов названных акимов.
 
В заключении совета обращено внимание на прогрессивные изменения в сфере защиты прав человека. В их числе: окончательное закрепление решения об отмене смертной казни, усиление конституционного статуса уполномоченного по правам человека, принятие конституционного закона о прокуратуре и др.
 
Конституционный совет считает, что учреждение Конституционного суда с более широким перечнем субъектов обращения, включая граждан, генерального прокурора и уполномоченного по правам человека, станет важным шагом в построении справедливого и правового государства, институционально укрепит систему сдержек и противовесов, защиту конституционных прав граждан.
 
Кроме того, как сказано в заключении, окончательное и однозначное закрепление в Основном законе нормы о том, что именно народ является собственником земли и природных ресурсов, исключит любые разночтения в будущем. 
 
В этой связи Конституционный совет признал проект закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан" соответствующим Конституции. 
 
Напомним, 29 марта в ходе ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил провести республиканский референдум по поправкам в Конституцию.
 
25 апреля Конституционным советом принято к производству обращение президента РК Касым-Жомарта Токаева о рассмотрении проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан" на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Конституции РК.
 

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Токаев: наша Конституция получит совершенно новое измерение

05.05.2022, 20:17 836
Токаев: наша Конституция получит совершенно новое измерение
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением о дополнениях в Конституцию РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее в своем послании народу глава государства выдвинул масштабную программу политической модернизации. Она всесторонне обсуждалась в обществе, средствах массовой информации. Свои оценки высказали эксперты и гражданские активисты. Все предложения получили широкую поддержку.
 

Обозначенные в послании инициативы направлены на коренное преобразование нашей политической системы. Они исходили из многолетнего запроса граждан на расширение участия в управлении государством и глубинную демократизацию политических процессов. Для их эффективной реализации потребовалось внесение изменений и дополнений в Конституцию. Иными словами, была необходима конституционная реформа", - сказал Токаев в ходе обращения к казахстанцам.

 
Он подчеркнул, что поэтому для подготовки проекта изменений в Основной закон была создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли видные ученые-правоведы, опытные эксперты, представители уполномоченных органов. После детального рассмотрения всех новелл проект поправок был направлен в Конституционный совет. И данный орган дал свое заключение о его соответствии положениям Конституции.
 

Теперь мы вышли на финишную прямую реализации конституционной реформы. Поправки в Основной закон имеют для нашей страны, по сути, судьбоносное значение. Изменения затронут треть статей Конституции. Говоря прямо, наша Конституция получит совершенно новое измерение", - сказал президент.

 
Он добавил, что именно поэтому предложил вынести этот вопрос на республиканский референдум, ведь такие масштабные изменения должны осуществляться на основе всенародного волеизъявления.
 

Во всем прогрессивном мире плебисцит является одной из наиболее наглядных и очевидных форм прямого народовластия. Однако в Казахстане этот эффективный институт демократии не был задействован в полной мере. После референдума, проведенного 27 лет назад, когда была принята действующая Конституция, все последующие конституционные реформы получали одобрение в парламенте. В принципе, это легитимная практика. Но я твердо убежден, что на новом этапе развития, строя Новый Казахстан, мы должны всенародно принимать такие судьбоносные для нашей страны решения", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Он подчеркнул, что поэтому сегодня подписал указ о проведении 5 июня республиканского референдума по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию.
 

Всеобщее голосование граждан по проекту конституционных поправок продемонстрирует нашу твердую приверженность демократическим принципам. Предстоящий референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в историческом событии, которое определит будущее Казахстана", сказал президент.

 
Глава государства подчеркнул, что конституционная реформа нацелена на комплексную трансформацию всей государственной модели.
 

Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов", - сказал Токаев.

 
По его словам, внедрение смешанной мажоритарно-пропорциональной модели избрания депутатов мажилиса и областных маслихатов позволит в более полной мере охватить весь спектр взглядов и мнений избирателей.
 

В свою очередь введение полностью мажоритарной системы выборов депутатов районных и городских маслихатов откроет возможность для граждан более эффективно влиять на жизнь в регионах. В новой редакции Конституции планируется закрепить равноудаленный статус президента от всех политических партий и движений. Появится запрет для ближайших родственников президента занимать политические должности и руководящие посты в квазигосударственном секторе. Важный блок поправок затрагивает правозащитную сферу", - сказал глава государства.

 
Он подчеркнул, что создание Конституционного суда, закрепление статуса уполномоченного по правам человека на конституционном уровне, безоговорочный запрет смертной казни - все эти шаги направлены на всестороннее соблюдение прав и свобод граждан.
 

Предстоящая конституционная реформа ознаменует новый этап в развитии нашей страны. Уважаемые соотечественники! Вместе мы построим Новый Казахстан, Справедливый Казахстан! В нашем государстве будут защищаться права каждого гражданина. Все будут иметь равные возможности. Каждый в зависимости от своих способностей и умений сможет добиться успеха и найти свое место в обществе. Произойдет обновление общественных и индивидуальных ценностей. Мы усовершенствуем государственную систему, обеспечим конструктивный диалог между обществом и властью. Таким образом, мы построим Вторую Республику", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава государства отметил, что для успешной реализации этих задач и необходима конституционная реформа.
 

Особенность нынешней реформы заключается не в усилении полномочий президента, а в совершенствовании, модернизации и укреплении государства. Призываю всех принять активное участие в референдуме во имя будущего нашей страны, во имя будущих поколений! Уверен, вы поддержите все инициативы, исходящие из наших национальных интересов. Светлое будущее нашей страны - в наших руках! В единстве - наша сила!" - сказал президент в заключение. 

 

Стала известна дата проведения референдума в Казахстане

05.05.2022, 20:06 701
Стала известна дата проведения референдума в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением о дополнениях в Конституцию РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее глава государства подписал указ, согласно которому республиканский референдум назначен на 5 июня.
 

Конституционная реформа нацелена на комплексную трансформацию всей государственной модели. Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством", - сказал президент в ходе обращения к казахстанцам.

 
По словам главы государства, конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов.
 

Внедрение смешанной мажоритарно-пропорциональной модели избрания депутатов мажилиса и областных маслихатов позволит в более полной мере охватить весь спектр взглядов и мнений избирателей", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

 

Глава государства подписал поправки в закон о референдуме

05.05.2022, 19:35 2131
Глава государства подписал поправки в закон о референдуме
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, президент подписал Конституционный закон "О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан "О республиканском референдуме", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, сенат исключил из закона о референдуме упоминание Первого Президента. Согласно предыдущей версии документа вопросы, связанные со статусом Первого Президента, не могли быть предметом республиканского референдума. 
 
В одобренной парламентом редакции эта норма теперь предусматривает, что не могут быть предметом референдума вопросы "изменения независимости государства, унитарности и территориальной целостности Республики, формы ее правления, основополагающих принципов деятельности республики". 
 
Ранее в ходе ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил провести республиканский референдум по поправкам в Конституцию.
 

Саткалиев доложил Токаеву о втором этапе реформирования АО "Самрук-Казына"

05.05.2022, 19:30 2516
Саткалиев доложил Токаеву о втором этапе реформирования АО "Самрук-Казына"
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Председатель правления АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев доложил президенту о реализации второго этапа реформирования АО "Самрук-Казына", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В рамках второго этапа основные усилия направлены на повышение эффективности портфельных компаний, оптимизацию затрат при максимизации их стоимости. Особое внимание уделяется повышению социальной ответственности бизнеса, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Алмасадам Саткалиев сообщил, что фонд продолжит реализацию программы приватизации активов с учетом сохранения контрольных долей в стратегических активах.
 
Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о приоритетных проектах АО "Самрук-Казына" в сферах газоснабжения, водообеспечения, транспорта и энергетики. Их осуществление позволит улучшить качество жизни населения страны и создать новые рабочие места. Фонд планирует расширить перечень приоритетных проектов.
 
По итогам встречи президент дал ряд поручений, касающихся повышения эффективности деятельности группы компаний фонда, в том числе связанных с конкретными сроками реализации проектов и обеспечением прозрачности перед населением.
 

Сегодня президент выступит с видеообращением к казахстанцам

05.05.2022, 19:19 2966
Сегодня президент выступит с видеообращением к казахстанцам
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением о дополнениях в Конституцию РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня в 20.00 в эфире республиканских телеканалов президент РК Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением по вопросам внесения изменений и дополнений в Конституцию", - сообщает официальный Telegram-канал Телерадиокомплекса президента. 

 
4 мая Конституционный совет принял решение по обращению президента Касым-Жомата Токаева о рассмотрении на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Основного закона, проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан". 
 
В своем заключении Конституционный совет отметил, что представленный законопроект разработан в соответствии с посланием президента народу Казахстана "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации".
 

Токаев раскритиковал слабую межведомственную координацию в сфере водопользования

05.05.2022, 19:07 3456
Токаев раскритиковал слабую межведомственную координацию в сфере водопользования
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Под председательством президента Казахстана состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам. В повестку было внесено три вопроса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Мероприятие началось с обсуждения вопроса о развитии Алматинской агломерации. С докладами выступили министр национальной экономики Алибек Куантыров, аким Алматы Ерболат Досаев, аким Алматинской области Канат Бозумбаев. Свои предложения также высказали премьер-министр Алихан Смаилов, внештатный советник президента по вопросам экономического развития, заместитель председателя Высшего совета по реформам сэр Сума Чакрабарти и управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
По второму вопросу повестки дня - о развитии водной отрасли - слово было предоставлено министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву.
 
Выслушав министра, глава государства отметил, что в Центрально-Азиатском регионе вопрос обеспечения водными ресурсами всегда стоял очень остро. По его словам, сегодня ситуация стремительно усугубляется и становится глобальной проблемой.
 

Исследование института Земли Колумбийской климатической школы указывает на серьезные отрицательные сдвиги в структуре осадков в горах Тянь-Шаня. А это большая часть пресной воды для орошения и пастбищ. Круглогодичный снежный покров отступает в верхние части гор. Ученые ожидают еще более резкого отступления снеговой линии в ближайшие два десятилетия", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

 
Как сообщил президент, сокращение внешнего притока воды усугубляется проблемами неэффективного ее использования. По его мнению, необходимо усилить государственный мониторинг состояния водных ресурсов.
 

Функционирует всего 310 гидрологических постов для изучения водного режима водотоков и водоемов при необходимых 800. Отсутствует полноценный государственный водный кадастр. Это не позволяет вести мониторинг за количественным и качественным состоянием водных ресурсов и иметь достоверный баланс водообеспеченности отраслей экономики", - указал на проблемы глава государства.

 
Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев подверг критике слабую межведомственную координацию в сфере водопользования. Он отметил, что водохозяйственная инфраструктура находится в ведении разных государственных органов, что зачастую осложняет проведение эффективной политики в отношении водных ресурсов.
 

Водный совет при первом заместителе премьер-министра был создан в 2015 году, заседал всего один раз. Но данный совет должен быть эффективным, он должен принимать решения, а не только быть совещательным органом для обмена мнениями. Фокусировка на вопросах текущего характера не позволяет принимать системные меры для нормализации ситуации в секторе. Отсюда и слабая переговорная позиция Казахстана по вододелению трансграничных рек. Без сильной внутренней водной политики невозможно выстроить эффективную водную дипломатию с соседними странами", - сказал президент.

 
По вопросу разработки "новой экономической политики" выступили министр национальной экономики Алибек Куантыров, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев, председатель президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Райымбек Баталов, внештатный советник президента Сума Чакрабарти.
 
Глава государства полагает, что беспрецедентные глобальные вызовы требуют полного переосмысления проводимой экономической политики.
 

Вся суть в том, что мы меняем подходы к достижению поставленных целей. Поэтому очень важно, что в проекте озвучены не только общие направления и лозунги, а даны конкретные контуры новых подходов. В то же время есть несколько блоков вопросов, которые нужно доработать. Во-первых, на мой взгляд, необходимо придать документу больше конкретности. Например, по каждому из направлений должен быть приведен примерный перечень экономических реформ, которые должны быть осуществлены, их задачи и цели. Также в проекте нечетко прописаны подходы к технологической модернизации и внедрению инноваций. Какой должна быть инновационная политика в новых реалиях? У нас, к сожалению, еще нет четкого видения в этом вопросе. Во-вторых, в рамках документа необходимо определить роли фонда "Самрук-Казына" и холдинга "Байтерек". Они очень значимые субъекты как экономики, так и государственной политики. Поэтому четкая настройка их работы будет во многом определять эффективность всей экономической политики", - считает Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент в целом одобрил предлагаемые подходы и поручил доработать документ с учетом результатов сегодняшнего обсуждения.
 

Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за участившихся публикаций, разжигающих рознь

05.05.2022, 18:54 3916
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за участившихся публикаций, разжигающих рознь
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам из-за публикаций с признаками разжигания социальной и национальной розни в социальных сетях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В социальных сетях отмечаются факты размещения публикаций с признаками разжигания социальной и национальной розни. Их авторы умышленно оскорбляют в них национальные чувства граждан либо этнической группы в целом (нации, народа). Допускают прямые призывы к физическому насилию над лицами другой национальности или социальной группы, в том числе по признаку их отношения к языку", - говорится в обращении Генпрокуратуры. 

 
В ведомстве отметили, что авторы таких материалов после установления правоохранительными органами их личностей раскаиваются в своих действиях, приносят публичные извинения. Однако это не освобождает их от ответственности.
 

Их высказывания и призывы, в том числе совершенные с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций, запрещены Конституцией и влекут уголовную ответственность по статье 174 Уголовного кодекса - от 2 до 7 лет лишения свободы, а в случае причинения тяжких последствий - от 12 до 20 лет лишения свободы. Данное правонарушение относится к числу экстремистских преступлений (статья 3 УК)", - добавили в Генпрокуратуре.

 
В ведомстве также напомнили, что такие лица не могут быть освобождены от уголовной ответственности и наказания в связи с деятельным раскаянием (статья 65 УК), примирением с потерпевшим (статья 68 УК), с истечением срока давности совершенного преступления (статья 71 УК) или обвинительного приговора (статья 77 УК), по акту амнистии (статья 78 УК). К ним не применяются условное осуждение (статья 63 УК), условно-досрочное освобождение (статья 72 УК), замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (статья 73 УК) либо отсрочка отбывания наказания (статьи 74, 76 УК).
 
Осужденные за экстремистские преступления включаются в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. На период включения их в перечень они ограничиваются в распоряжении своими финансами и имуществом, осуществлении определенных банковских операций, получении услуг нотариусов и страховых компаний (Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"). Всего с 2019 года по настоящее время судами по фактам разжигания национальной розни осуждено 21 лицо.
 
К примеру, в Алматы 19 августа 2021 года к 7 годам лишения свободы по части 2 статьи 174 УК осужден гражданин Т. за пропаганду в социальной сети Facebook неполноценности граждан по признаку их национальной принадлежности. За аналогичное деяние еще один житель Алматы Б. 23 октября 2019 года осужден к 5 годам лишения свободы. Он распространил в мессенджере WhatsApp и на хостинге YouТube материалы с оскорбительными высказываниями в адрес представителей одной из этнических диаспор.
 

Призываем граждан и средства массовой информации воздерживаться от необдуманных публичных высказываний, публикаций и не допускать распространения подобных противоправных материалов, соблюдать и сохранять межнациональное согласие в обществе", - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

 

В Алматинской области останется 9 районов

05.05.2022, 17:19 5991
В Алматинской области останется 9 районов
Фото: Хабар 24
ТАЛДЫКОРГАН. 5 МАЯ - Стало известно, сколько районов останется в Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на "Хабар 24"
 

В ней останется 9 районов: Балхашский, Енбекшиказахский, Илийский, Жамбылский, Карасайский, Талгарский, Райымбекский, Кегенский и Уйгурский, а административным центром станет город Конаев. К Жетысуской области отойдет 8 районов и два города - Текели и Талдыкорган, за последним остается статус областного центра", - сообщает агентство. 


Рванее сообщалось, что в Казахстане указом президента Токаева образованы Абайская, Жетысуская и Улытауская области, административный центр Алматинской области перенесен в Конаев. 
 

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