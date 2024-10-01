Координационный совет партнеров по развитию водного сектора появился в Казахстане

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Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане создан Координационный совет партнеров по развитию водного сектора, в который вошли представители Министерства водных ресурсов и ирригации, Программы развития ООН (ПРООН) и других международных организаций, финансовых институтов, донорских сообществ и ряда других структур, сообщает Минводы.





Основными задачами координационного совета станут:





Обеспечение согласованных действий государственных органов, ПРООН, международных финансовых организаций и донорских сообществ в соответствии с национальными приоритетами. Совет займется мобилизацией и эффективным распределением финансовых и технических ресурсов для достижения поставленных целей. Поддержка разработки и реализации ключевых стратегических документов: Водного кодекса, Концепции развития системы управления водными ресурсами и Комплексного плана развития водной отрасли, а также укрепление законодательной базы и институциональных механизмов для устойчивого управления водными ресурсами. Внедрение передовых международных практик и инновационных решений в области управления водными ресурсами. Совет будет обеспечивать обмен знаниями и опытом, повышать потенциал специалистов и информировать граждан о принципах устойчивого управления водными ресурсами. Разработка и внедрение механизмов мониторинга и оценки эффективности совместных усилий. Укрепление регионального сотрудничества в области управления водными ресурсами и повышение устойчивости к климатическим изменениям и стихийным бедствиям, таким как засухи и наводнения.





Создание Координационного совета - это важный шаг для водного сектора Казахстана. Согласовывая усилия министерства, международных организаций и донорских сообществ, совет будет играть важную роль в продвижении долгосрочной экологической стабильности и экономического развития в стране. Координационный совет будет способствовать мобилизации ресурсов, укреплению управления, расширению регионального сотрудничества и продвижению устойчивых практик в управлении водными ресурсами. Эти коллективные усилия сыграют важную роль в решении нарастающих климатических вызовов и обеспечении стабильного будущего для Казахстана и Центральной Азии в целом", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.





Дополнено 30.09.2024, 13.20





Сегодня в Астане состоялось первое заседание Координационного совета. В нем приняли участие представители ООН, международных организаций и финансовых институтов, а также представители иностранных агентств развития, дипломатического корпуса и бизнеса.





"Участники заседания обсудили партнерство в управлении водными ресурсами Казахстана, а также стратегическое партнерство и приоритетные направления в водном секторе страны. После докладов от представителей Координационного совета состоялось обсуждение в формате открытого микрофона. Спикеры осветили действующие водные инициативы, обсудили планируемые проекты и выступили со своими предложениями по работе Координационного совета", - сообщает Минводы РК.





Также на заседании состоялась презентация проекта Партнерской водной инициативы на 2024-2030 годы, подготовленного ПРООН совместно с Министерством водных ресурсов и ирригации. Документ предусматривает конкретные мероприятия по нескольким направлениям. Это разработка информационной системы по водным ресурсам, модернизация водохозяйственной инфраструктуры, учитывающая климатические вызовы, внедрение современных ирригационных систем, трансграничное водное сотрудничество.





"Убежден, что Координационный совет придаст большой импульс развитию сотрудничества в водном секторе Казахстана. Совет будет играть ключевую роль в обмене знаниями и опытом с международными партнерами. Совместные исследования, технологии и инновации смогут повысить уровень водоснабжения и устойчивость к климатическим изменениям. Координационный совет также станет важной платформой для формирования партнерства между государственным и частным секторами. Его создание позволит более четко выявить приоритетные направления и ресурсы для их реализации. Мы приглашаем наших партнеров к со-председательству в Совете на ротационной основе. В этом году мы предлагаем эту роль Программе развития ООН", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.



