30.09.2024, 12:03 63886

Координационный совет партнеров по развитию водного сектора появился в Казахстане

Координационный совет будет способствовать мобилизации ресурсов, укреплению управления, расширению регионального сотрудничества и продвижению устойчивых практик в управлении водными ресурсами
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане создан Координационный совет партнеров по развитию водного сектора, в который вошли представители Министерства водных ресурсов и ирригации, Программы развития ООН (ПРООН) и других международных организаций, финансовых институтов, донорских сообществ и ряда других структур, сообщает Минводы.

Основными задачами координационного совета станут:

  1. Обеспечение согласованных действий государственных органов, ПРООН, международных финансовых организаций и донорских сообществ в соответствии с национальными приоритетами. Совет займется мобилизацией и эффективным распределением финансовых и технических ресурсов для достижения поставленных целей.
  2. Поддержка разработки и реализации ключевых стратегических документов: Водного кодекса, Концепции развития системы управления водными ресурсами и Комплексного плана развития водной отрасли, а также укрепление законодательной базы и институциональных механизмов для устойчивого управления водными ресурсами.
  3. Внедрение передовых международных практик и инновационных решений в области управления водными ресурсами. Совет будет обеспечивать обмен знаниями и опытом, повышать потенциал специалистов и информировать граждан о принципах устойчивого управления водными ресурсами.
  4. Разработка и внедрение механизмов мониторинга и оценки эффективности совместных усилий.
  5. Укрепление регионального сотрудничества в области управления водными ресурсами и повышение устойчивости к климатическим изменениям и стихийным бедствиям, таким как засухи и наводнения.

Создание Координационного совета - это важный шаг для водного сектора Казахстана. Согласовывая усилия министерства, международных организаций и донорских сообществ, совет будет играть важную роль в продвижении долгосрочной экологической стабильности и экономического развития в стране. Координационный совет будет способствовать мобилизации ресурсов, укреплению управления, расширению регионального сотрудничества и продвижению устойчивых практик в управлении водными ресурсами. Эти коллективные усилия сыграют важную роль в решении нарастающих климатических вызовов и обеспечении стабильного будущего для Казахстана и Центральной Азии в целом", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.


Дополнено 30.09.2024, 13.20

Сегодня в Астане состоялось первое заседание Координационного совета. В нем приняли участие представители ООН, международных организаций и финансовых институтов, а также представители иностранных агентств развития, дипломатического корпуса и бизнеса.

"Участники заседания обсудили партнерство в управлении водными ресурсами Казахстана, а также стратегическое партнерство и приоритетные направления в водном секторе страны. После докладов от представителей Координационного совета состоялось обсуждение в формате открытого микрофона. Спикеры осветили действующие водные инициативы, обсудили планируемые проекты и выступили со своими предложениями по работе Координационного совета", - сообщает Минводы РК.

Также на заседании состоялась презентация проекта Партнерской водной инициативы на 2024-2030 годы, подготовленного ПРООН совместно с Министерством водных ресурсов и ирригации. Документ предусматривает конкретные мероприятия по нескольким направлениям. Это разработка информационной системы по водным ресурсам, модернизация водохозяйственной инфраструктуры, учитывающая климатические вызовы, внедрение современных ирригационных систем, трансграничное водное сотрудничество.

"Убежден, что Координационный совет придаст большой импульс развитию сотрудничества в водном секторе Казахстана. Совет будет играть ключевую роль в обмене знаниями и опытом с международными партнерами. Совместные исследования, технологии и инновации смогут повысить уровень водоснабжения и устойчивость к климатическим изменениям. Координационный совет также станет важной платформой для формирования партнерства между государственным и частным секторами. Его создание позволит более четко выявить приоритетные направления и ресурсы для их реализации. Мы приглашаем наших партнеров к со-председательству в Совете на ротационной основе. В этом году мы предлагаем эту роль Программе развития ООН", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Ранее Казахстан и Китай договорились вместе бороться с наводнениями и паводками. Также было принято решение о повышении квалификации казахстанских водников в Китае и Франции.
 

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01.10.2024, 17:28 4021

В МИД Казахстана осудили авиаудар по резиденции посла ОАЭ в столице Судана

В МИД Казахстана осудили авиаудар по резиденции посла ОАЭ в столице Судана
Фото: gov.kz
Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан осудили авиаудар по резиденции главы дипломатической миссии Объединенных Арабских Эмиратов в столице Судана - городе Хартуме.

Считаем абсолютно неприемлемым любое проявление насилия в отношении дипломатических миссий и их сотрудников. Подобные действия нарушают основополагающий принцип неприкосновенности дипломатических представительств, гарантируемой статьей 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, и требуют всестороннего расследования с привлечением всех причастных к ответственности", - заявили в ведомстве.


Ранее в Министерстве иностранных дел ОАЭ заявили, что самолет регулярной армии Судана атаковал резиденцию главы дипмиссии ОАЭ в Хартуме. Зданию нанесли "значительный ущерб", отметили в ведомстве. МИД заявил о намерении направить письмо о произошедшем в Лигу арабских государств, Африканский союз и ООН, информирует РБК.

Политическая ситуация в Судане обострилась весной 2023 года. Между фактическим главой государства Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет Суверенный совет, и Мухаммедом Хамданом Дагло, лидером СБР, возникли разногласия. Стороны вступили в открытый конфликт, в Судане началась гражданская война. Суверенный совет страны обвиняет ОАЭ в поставках оружия для СБР.
 
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Теги:ПосолМИДРКУдарОАЭ
01.10.2024, 13:35 14691

Новый аким назначен в Уральске

Решение по назначению принималось два месяца
Новый аким назначен в Уральске
Фото: gov.kz
Уральск. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Новым акимом Уральска стал Мурат Байменов. Кандидатуру на пост представил на внеочередной сессии городского маслихата глава региона Нариман Турегалиев, сообщили в пресс-службе акимата ЗКО.

Депутаты поддержали кандидатуру.

Ранее Байменов занимал должность замакима района Байтерек.

В разные годы он также работал заместителем начальника департамента финансов по ЗКО, заместителем акима Зеленовского района, заместителем начальника управления энергетики и ЖКХ по ЗКО.

Ранее акимом Уральска был Миржан Сатканов. Он подал в отставку 22 июля по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

Напомним, сегодня также был назначен аким Туркестана.
 
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Теги:ЗКОУральскАкимНазначение
01.10.2024, 13:00 15846

В Акмолинской области участок стоимостью свыше 70 млн тенге вернули государству

Возвращен земельный участок площадью 1,3 га
В Акмолинской области участок стоимостью свыше 70 млн тенге вернули государству
Фото: Depositphotos
Кокшетау. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области незаконно выданный земельный участок стоимостью свыше 70 млн тенге вернули государству, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что местный исполнительный орган без проведения торгов в частную собственность предоставил земельный участок площадью 1,3 га для обслуживания производственной базы. По результатам принятых мер земельный участок рыночной стоимостью свыше 70 млн тенге возвращен государству", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что работа в этом приоритетном направлении продолжается.

Ранее более 50 га неиспользуемых земель вернули государству в Костанайской области.
 
01.10.2024, 12:55 17036

Активная фаза учения "Нерушимое братство - 2024" стартовала в Казахстане  

Активная фаза учения "Нерушимое братство - 2024" стартовала в Казахстане
Фото: ОДКБ
Алматы. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На полигоне "Берег" состоялась торжественная церемония открытия командно-штабного учения с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство - 2024", сообщает пресс-служба организации.

В нем задействованы национальные контингенты миротворческих сил Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ.


Ситуация в мире остается неспокойной, и мы должны быть готовы к различным вызовам и угрозам, актуальным не только для наших стран, но и для всего мирового сообщества. Именно поэтому в рамках председательства в ОДКБ Казахстан обозначил развитие миротворческого потенциала Организации в качестве одного из приоритетов. В ходе учения будут отработаны вопросы слаженности подразделений при выполнении задач по подготовке и ведению операции по поддержанию мира Коллективными миротворческими силами", - заявил на открытии учений начальник Генерального штаба Вооруженных сил Султан Камалетдинов.


В свою очередь заместитель генерального секретаря ОДКБ Таалатбек Масадыков отметил, что территория Центральной Азии традиционно привлекает внимание глобальных военно-политических участников формирующегося миропорядка.

Большие логистические возможности региона в сочетании с запасами полезных ископаемых создают условия для постоянного соперничества сверхдержав и политическую нестабильность, включая распространение радикального экстремизма и нарастание террористической угрозы. Миротворческие силы ОДКБ, являясь неотъемлемой частью Коллективных сил, должны быть в постоянной готовности к проведению миротворческих операций в соответствии с решениями Совета ОДКБ, как на территории государств - членов Организации, так и за ее пределами по мандату ООН", - подчеркнул Масадыков.


Всего на учение привлечено более 2000 военнослужащих, 500 единиц бронетанковой и автомобильной техники, вертолеты Ми-17, Ми-35, самолеты Ил-76 и Си-295, беспилотная авиация.

В ходе проведения миротворческой операции Коллективные миротворческие силы ОДКБ выполнят учебно-боевые задачи на блокпостах и пунктах приема беженцев, при сопровождении колонн и грузов с гуманитарной помощью", - говорится в информации ОДКБ.

 
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Теги:МинобороныОДКБУченияАрмияАлматы
01.10.2024, 12:07 19411

В Казахстане появился совет по развитию ядерной физики

Подписано соответствующее распоряжение
Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Подписано распоряжение премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова о создании совета по развитию ядерной физики в стране.

Согласно тексту документа, в состав совета включены:

  • министр энергетики Республики Казахстан, председатель;
  • министр науки и высшего образования Республики Казахстан, заместитель председателя;
  • вице-министр энергетики Республики Казахстан, секретарь;
  • депутат сената парламента Республики Казахстан;
  • вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан;
  • вице-министр здравоохранения Республики Казахстан;
  • вице-министр транспорта Республики Казахстан;
  • вице-министр финансов Республики Казахстан;
  • заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан;
  • вице-министр национальной экономики Республики Казахстан;
  • вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
  • вице-министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан;
  • заведующий отделом социального развития аппарата правительства Республики Казахстан;
  • руководитель Центра ядерной медицины республиканского государственного предприятия "Больница Медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан";
  • генеральный директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный ядерный центр Республики Казахстан".

С полным текстом документа можно ознакомиться на ресурсе online.zakon.kz.

Напомним, в 2022 году стало известно, что в Казахстане будут готовить своих физиков-ядерщиков.
 
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Теги:СоветРКсоздание
01.10.2024, 11:25 21996

Назначен новый аким Туркестана

Им стал Азимбек Пазылбекулы
Назначен новый аким Туркестана
Фото: gov.kz
Туркестан. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Азимбек Пазылбекулы назначен новым акимом города Туркестана, сообщает пресс-служба акимата Туркестанской области.

Азимбек Пазылбекулы родился в 1991 году в Жанакорганском районе Кызылординской области. Имеет высшее образование, окончил Алматинский национальный университет имени аль-Фараби, Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, Казахский государственный юридический университет имени Нарикбаева и университет "Болашак".

Свою трудовую деятельность он начал в 2013 году, исполняя обязанности ведущего специалиста отдела внутренней политики города Кызылорды. В 2015 году он стал главным инспектором организационно-инспекторского отдела аппарата акима города Кызылорды. Также работал экспертом и старшим экспертом в Министерстве национальной экономики Казахстана в Комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. С 2023 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Ранее Галым Ашимов был назначен акимом Темиртау.
 
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Теги:АкимНазначениеТуркестан
01.10.2024, 11:14 21181

Волну детских суицидов прокомментировал генпрокурор Казахстана

Расследование каждого факта будет на особом контроле ведомства
Волну детских суицидов прокомментировал генпрокурор Казахстана
Фото: Depositphotos
Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Берик Асылов прокомментировал волну детских самоубийств в Казахстане.

Резонанс в обществе вызвала волна детских самоубийств. Поручил прокурорам держать на особом контроле расследование каждого факта", - написал глава ведомства в своем Twitter.


По его словам, прокуроры добились блокировки 15 тысяч вредоносных сайтов и ссылок.

Одновременно работаем с семьями, оказавшимися в трудных бытовых условиях. Вместе с госорганами выработаем комплекс неотложных мер по профилактике суицидов", - написал Асылов.


Ранее сообщалось, что с начала года в Казахстане выявлено 43 суицидальных интернет-ресурса.

Напомним, в Алматы сразу три девочки за неделю совершили суицид. Также счеты с жизнью свели два парня, сбросившись с высотки. Позже в МВД рассказали, играли ли погибшие в Алматы девочки в суицидальные игры.

Детский омбудсмен Динара Закиева заявила о росте числа самоубийств среди детей 11-13 лет. Основными причинами суицидальных настроений становятся одиночество, проблемы в семье и буллинг.

После череды трагедий с детьми в Казахстане прошла неделя родительских собраний.

В ВОЗ заявили о резком росте проблемного использования социальных сетей подростками.
 
30.09.2024, 19:09 62116

Казахстанско-китайскую границу закроют на несколько дней

Граница будет закрыта с 1 по 3 октября
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики с 1 по 3 октября пропуск людей, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.

Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат работать в штатном режиме.

Перевозчиков и всех желающих пересечь границу просят заранее планировать маршруты с учетом введенных ограничений.
 
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Теги:КазахстанКитайГраница

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      В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?

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