Корейских бизнесменов пригласили посетить Акмолинскую область

Кокшетау. 14 ноября. Kazakhstan Today - Аким Акмолинской области пригласил корейских бизнесменов посетить регион, передает Kazakhstan Today.

Аким области Ермек Маржикпаев провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в Казахстане Кимом Дэсиком. Стороны, высказав заинтересованность в развитии двусторонних экономических, торговых и инвестиционных связей, обсудили перспективы возможного сотрудничества в сферах образования, сельского хозяйства, информационных технологий, туризма и других, сообщила пресс-служба главы региона.

Сегодня, пользуясь случаем, я посетил Кокшетауский государственный университет имени Шокана Уалиханова, где прочитал лекцию студентам. Думаю, мы могли бы развивать совместно программу академической мобильности. Убежден, что потенциал двусторонних отношений между Кореей и Акмолинской областью высок", - отметил Ким Дэсик.

В свою очередь, Ермек Маржикпаев поддержал идею студенческого обмена, подчеркнув, что это факт, безусловно, сыграет свою положительную роль в двусторонних отношениях. Вместе с тем руководитель региона акцентировал внимание гостей на пока еще небольшой товарооборот между Акмолинской областью и Кореей.

Поэтому наша задача - больше обмениваться экономическими, коммерческими проектами, принося обоюдную пользу обеим странам. Хотелось бы пригласить корейских бизнесменов в нашу область, надеюсь, что точки соприкосновения будут найдены", - подчеркнул Ермек Маржикпаев.

Вечером при поддержке Акмолинской ассамблеи народа Казахстана в ДК "Достар" состоялся концерт традиционной корейской музыки в исполнении специально прибывшего из Кореи оркестра.

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