Коронавирус зарегистрирован в Жамбылской и Северо-Казахстанской областях, всего в РК - 72 случая

Нур-Султан. 24 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.20 24 марта 2020 года в Казахстане подтверждено 72 случая регистрации коронавируса, новые случаи подтверждены в Жамбылской и Северо-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в стране подтверждено 72 случая регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султане - 36 случаев, городе Алматы - 29 случаев, в городе Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай, в Шымкенте - 1 случай, в Жамбылской области - 1 случай, в Северо-Казахстанской области - 1 случай", - сообщает Министерство здравоохранения РК.

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