Коррупция стала спусковым крючком январских потрясений - Токаев

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НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - Системная коррупция стала спусковым крючком январских потрясений, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на внеочередном съезде партии Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Nur Otan должна быть в авангарде объявленной мною беспощадной борьбы с коррупцией, выдвигать полезные инициативы по этой серьезнейшей проблеме. Ни для кого не секрет, что системная коррупция стала своего рода спусковым крючком январских потрясений", - цитирует президента Twitter Акорды.

Токаев отметил важность формирования в обществе абсолютного неприятия гражданами коррупционного поведения.

Поэтому партии предстоит наполнить новым содержанием свою антикоррупционную стратегию", - добавил президент РК.

Он напомнил, что выдвинута масштабная повестка всесторонней модернизации страны, и партия Nur Otan должна активно включиться в ее реализацию и выступить настоящим мотором прогрессивных преобразований и обновления Казахстана.

Глава государства отметил, что Казахстан столкнулся с тщательно спланированной атакой, направленной на подрыв конституционного порядка, устоев государства, целостности страны, единства народа и захват власти.

Благодаря сплоченности, солидарности, мужеству, сознательности наших граждан мы смогли предотвратить разрушение нашей государственности, не допустили еще большего кровопролития. "Трагический январь" стал для нас самым суровым испытанием за все годы Независимости. Мы успешно сдали экзамен на зрелость общества и состоятельность государства. Но нам предстоит проделать глубокий анализ всех причин и последствий этих событий. Мы должны извлечь из пережитой трагедии все уроки", - подчеркнул Токаев.



