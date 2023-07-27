Критерии оценки жестокого обращения разработали в Казахстане

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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утверждены критерии оценки наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации.





Совместный приказ утвердили сразу 4 ведомства: МВД, Министерство здравоохранения, Министерство труда и Министерство просвещения.





Под жестоким обращением, приведшим к социальной дезадаптации и социальной депривации, понимают действия, совершенные в форме бытового насилия, торговли людьми, в том числе несовершеннолетними, иных видов их эксплуатации, а также похищения людей независимо от наличия факта возбуждения уголовного производства по поводу совершенных действий.





Лицо, утверждающее, что оно подвергалось жестокому обращению, выбирает уполномоченного на идентификацию лица и при необходимости переводчика.





При этом идентификация несовершеннолетнего проводится в присутствии законных представителей, а при их отсутствии - близких родственников и (или) попечителей.





Идентификация обратившегося лица проводится субъектом, предоставляющим специальные социальные услуги совместно с уполномоченным органом", - говорится в приказе.





При оценке наличия жестокого обращения действия, совершенные в отношении лица, группируются по следующим блокам:





физическое насилие;

психологическое насилие;

экономическое насилие;

сексуальное насилие.









Если правонарушение совершено в сфере бытового насилия и его выявили органы внутренних дел, то они проводят идентификацию лица совместно с субъектом, предоставляющим специальные социальные услуги.





В случае если жестокое обращение установлено организациями здравоохранения или образования, они обязаны сообщить об этом в органы внутренних дел.









При проведении оценки наличия жестокого обращения по каждому блоку действий присваиваются баллы. По их сумме определяется, относится ли лицо к числу пострадавших.





Лицо признается пострадавшим в результате действий, связанных с бытовым насилием, если сумма баллов по одному из блоков составляет 5 и более баллов", - говорится в документе.









К физическому насилию относятся:





нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль - 3 балла;

нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к гражданам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в пределах индивидуального жилого дома или квартиры - 2 балла;

причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями - 5 баллов;

умышленное причинение, не опасного для жизни человека и средней тяжести вреда здоровью не повлекшего последствий, но вызвавшее длительное расстройство здоровья - 5 баллов;

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека или причинение тяжкого вреда повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха или какого-либо органа либо утрату органом его функций, или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, а также причинение иного вреда здоровью, опасного для жизни или вызвавшего расстройство здоровья, либо повлекшее за собой прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией или токсикоманией - 5 баллов.





К психологическому насилию относятся:





грубость, издевательства, оскорбление, угроза, шантаж, преследование и другое действие (бездействие), вызывающее отрицательную эмоциональную реакцию человека и душевную боль - 3 балла;

доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства пострадавшего - 5 баллов;

угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью либо уничтожением имущества поджогом, взрывом или иным общеопасным способом при наличии достаточных оснований опасаться приведения этой угрозы в исполнение - 5 баллов;

продолжающееся преследование, вынужденная миграция - 5 баллов.





Экономическое насилие включает в себя:





лишение документов, удостоверяющих личность, устанавливающих право собственности, на совершение действий - 3 балла;

лишение денежных средств, необходимых для жизнедеятельности - 2 балла;

лишение жилья - 5 баллов;

лишение пищи, необходимой для жизнедеятельности - 4 балла;

лишение одежды, необходимой для жизнедеятельности - 3 балла.





Сексуальное насилие включает:





изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к пострадавшему или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния пострадавшего - 5 баллов;

совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста - 5 баллов;

понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера - 5 баллов;

принуждение к оголению, ощупывание тела, непристойное или унижающее обращение, a также удары по половым органам и воздействие на них предметами, сексуальное посягательство - 5 баллов.





Если обратившийся гражданин идентифицируется жертвой бытового насилия, то субъект, предоставляющий специальные социальные услуги, в течение одного рабочего дня направляет лист оценки совместно с его заявлением в уполномоченный орган для получения разрешения на предоставление специальных социальных услуг, а при идентификации несовершеннолетнего - в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству.





Если обратившееся лицо не идентифицируется жертвой бытового насилия, ему отказывается в предоставлении специальных социальных услуг.





Таким же образом уполномоченные органы проводят оценку наличия жестокого обращения при торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, иных видов их эксплуатации, а также похищении людей.





Совместный приказ введен в действие 1 июля 2023 года.





Ранее в Казахстане был принят стандарт оказания специальных социальных услуг жертвам бытового насилия.



