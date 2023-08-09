На сегодняшний день обеспечивается бесперебойная перевалка нефти на морском терминале КТК, отгрузка на танкеры осуществляется в штатном режиме

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Астана. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Актуальные вопросы деятельности Каспийского трубопроводного консорциума обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и генеральный директор КТК Николай Горбань, - Актуальные вопросы деятельности Каспийского трубопроводного консорциума обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и генеральный директор КТК Николай Горбань, сообщает пресс-служба главы правительства.





На сегодняшний день обеспечивается бесперебойная перевалка нефти на морском терминале КТК, отгрузка на танкеры осуществляется в штатном режиме.





Стороны также обсудили завершение реализации программы устранения узких мест, ориентированной на повышение пропускной способности нефтепровода Тенгиз - Новороссийск до 82 млн тонн углеводородного сырья в год.





Николай Горбань проинформировал Алихана Смаилова о том, что КТК уже достиг механической готовности к перекачке повышенных объемов нефти из Казахстана.





В частности, в июле было завершено строительство одного из крупнейших и важнейших объектов - новой системы измерений количества и показателей качества нефти на морском терминале КТК под Новороссийском.





Эта система сможет обеспечить отгрузку сырья одновременно с трех выносных причальных устройств, что в свою очередь позволит наращивать транспортировку сырой нефти после вынужденных простоев в период весенних и осенних штормов.





В ходе встречи также рассмотрены вопросы обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов КТК в Атырауской области, налогообложения и выплаты дивидендов акционерам.





Напомним, российские корабли уничтожили два морских дрона, пытавшихся атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. Катера обнаружили и уничтожили российские корабли, охраняющие внешний рейд базы. Как уточнил мэр Новороссийска Андрей Кравченко, речь идет о кораблях "Оленегорский горняк" и "Суворовец".



