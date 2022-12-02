Кумар Аксакалов назначен акимом Костанайской области

Фото: Акимат СКО

Соответствующий указ подписал глава государства

Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении акима Костанайской области, - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении акима Костанайской области, сообщает пресс-служба Акорды.





Назначить Аксакалова Кумара Иргибаевича акимом Костанайской области", - говорится в указе.





Кумар Аксакалов родился в 1965 в селе Ленинское Кустанайской области.





В 1987 году закончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства имени Горячкина по специальности "инженер-механик".





В 1987-1989 годы - главный инженер совхоза "Крыловский" Урицкого района Костанайской области.





В 1989-1991 годы - первый секретарь Урицкого райкома ЛКСМ Казахстана Костанайской области;





В 1991-1992 годы - главный инженер совхоза "Маяк" Урицкого района Костанайской области;





В 1992-1993 годы - директор малого государственного предприятия "Новоселовка" Костанайского района Костанайской области;





В 1993-1996 годы - заместитель генерального директора научно-производственного объединения "Костанайское" Костанайского района Костанайской области;





В 1996-1998 годы - председатель колхоза "Север", президент АООТ "Север" Мендыкаринского района Костанайской области;





В 1998-2002 годы - аким Мендыкаринского района Костанайской области;





В 2002-2004 годы - аким Тарановского района Костанайской области;





В 2004-2006 годы - государственный инспектор отдела государственного контроля и организационной работы администрации президента Республики Казахстан;





В 2006-2010 годы - заместитель акима Жамбылской области;





В 2010-2015 годы - заместитель руководителя, руководитель центрального аппарата народно-демократической партии "Нур Отан", секретарь партии "Нур Отан";





В 2015-2017 годы - заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан;





В 2017-2022 годы - аким Северо-Казахстанской области.





Нового акима региона в ходе рабочей поездки в город Костанай представил Алихан Смаилов, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.





Представляя Кумара Аксакалова активу области, премьер-министр отметил, что перед акиматом поставлены задачи по дальнейшему экономическому развитию и решению социальных вопросов региона. В частности, новые меры по повышению уровня жизни и благосостояния населения предусмотрены в рамках предвыборной программы главы государства "Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда".





Алихан Смаилов добавил, что в ближайшие годы в области планируется строительство 9 новых школ на 7,5 тысячи мест, 25 объектов первичной медико-санитарной помощи и модернизация 2 районных больниц. Кроме того, запланированы мероприятия по развитию агропромышленного комплекса и сельского предпринимательства.





Особое значение для экономики региона имеет также машиностроение. В этом направлении важно вести работу по повышению уровня локализации, расширению номенклатуры выпускаемой продукции и подготовке высококвалифицированных кадров", - отметил он.





Также премьер-министр заострил внимание на необходимости активизировать реализацию мер по модернизации социальных объектов, жилищно-коммунальной и энергетической инфраструктуры, запуску новых индустриальных проектов, созданию рабочих мест и повышению качества местных дорог.





Руководству области также нужно принять меры по стабильному прохождению отопительного сезона и недопущению аварийных ситуаций на ТЭЦ и теплотрассах", - добавил Алихан Смаилов.



