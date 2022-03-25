Назначен аким Костаная

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Кайрат Ахметов освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Архимед Мухамбетов поблагодарил Кайрата Ахметова за проделанную работу, сообщает портал "Алау".
По согласованию с депутатами городского маслихата на должность акима Костаная назначается Марат Жундубаев. Марат Коныспаевич более 20 лет работал в различных госструктурах Костанайской области. Его отличают такие качества, как профессионализм, компетентность, самостоятельно принимать обоснованные решения. Уверен, что он еще покажет себя с положительной стороны", - отметил глава области.
Марат Жундубаев родился 26 июня 1974 года.
В 1997 году окончил Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, в 2002 году - Казахский институт правоведения и международных отношений, Университет международного бизнеса.
Трудовая деятельность:
1991 год - помощник комбайнера;
1997-1998 годы - мастер АОЗТ "Араке";
1999-2002 годы - главный специалист, начальник отдела внутренней политики и социальной сферы аппарата акима Житикаринского района";
2002-2005 годы - главный специалист аппарата акима Костанайской области;
2005-2008 годы - заместитель акима Житикаринского района;
2008-2010 годы - заместитель акима города Костаная;
2010-2011 годы - начальник управления здравоохранения Костанайской области;
2011-2013 годы - начальник областного управления образования Костанайской области;
2013-2015 годы - аким города Лисаковска Костанайской области;
2015-2020 годы - заместитель акима Костанайской области по социальным вопросам;
С 28 сентября 2020 года - государственный инспектор администрации президента.