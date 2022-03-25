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Назначен аким Костаная

24.03.2022, 11:16 10356
Назначен аким Костаная
Фото: inbusiness.kz
КОСТАНАЙ. 24 МАРТА - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов представил нового акима Костаная. Им стал Марат Жундубаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Кайрат Ахметов освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Архимед Мухамбетов поблагодарил Кайрата Ахметова за проделанную работу, сообщает портал "Алау".
 

По согласованию с депутатами городского маслихата на должность акима Костаная назначается Марат Жундубаев. Марат Коныспаевич более 20 лет работал в различных госструктурах Костанайской области. Его отличают такие качества, как профессионализм, компетентность, самостоятельно принимать обоснованные решения. Уверен, что он еще покажет себя с положительной стороны", - отметил глава области.

 
Марат Жундубаев родился 26 июня 1974 года.
 
В 1997 году окончил Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, в 2002 году - Казахский институт правоведения и международных отношений, Университет международного бизнеса.
 
Трудовая деятельность: 
 
1991 год - помощник комбайнера;
 
1997-1998 годы - мастер АОЗТ "Араке"; 
 
1999-2002 годы - главный специалист, начальник отдела внутренней политики и социальной сферы аппарата акима Житикаринского района"; 
 
2002-2005 годы - главный специалист аппарата акима Костанайской области; 
 
2005-2008 годы - заместитель акима Житикаринского района; 
 
2008-2010 годы - заместитель акима города Костаная; 
 
2010-2011 годы - начальник управления здравоохранения Костанайской области;
 
2011-2013 годы - начальник областного управления образования Костанайской области;
 
2013-2015 годы - аким города Лисаковска Костанайской области;
 
2015-2020 годы - заместитель акима Костанайской области по социальным вопросам;
 
С 28 сентября 2020 года - государственный инспектор администрации президента.
 

новости по теме

Азимова доложила Токаеву о вопросах защиты прав человека на стадии досудебного расследования

24.03.2022, 20:43 4481
Азимова доложила Токаеву о вопросах защиты прав человека на стадии досудебного расследования
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию об итогах деятельности уполномоченного по правам человека за 2021 год, в том числе о принимаемых мерах по оказанию содействия в восстановлении прав граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова доложила главе государства о вопросах защиты прав человека на стадии досудебного расследования, в том числе в контексте январских событий. Президенту были представлены предложения по совершенствованию законодательства о деятельности правоохранительных органов, защите прав человека в условиях режима чрезвычайного положения, расширении мандата суда присяжных, сообщает пресс-служба Акорды
 
В контексте инициативы президента о наделении уполномоченного по правам человека правом обращения в Конституционный суд омбудсмен проинформировала о рекомендациях Венецианской комиссии Совета Европы. Данная инициатива была озвучена Касым-Жомартом Токаевым в недавнем Послании народу Казахстана.
 
Эльвира Азимова представила разрабатываемые предложения по второму пакету мер в области прав человека.
 
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, направленных на обеспечение эффективной защиты прав граждан. Президент отметил необходимость тесного взаимодействия с Генеральной прокуратурой и широкого информирования населения о результатах расследования.
 

Президент РК наградил бронзового призера Паралимпиады в Пекине орденом "Курмет"

24.03.2022, 13:53 8596
Президент РК наградил бронзового призера Паралимпиады в Пекине орденом "Курмет"
Фото: instagram/alexandr_gerlits
НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За выдающиеся спортивные достижения на XIII зимних Паралимпийских играх в городе Пекине (Китайская Народная Республика) наградить: орденом "Курмет" Герлица Александра Александровича - спортсмена ОО "Национальный паралимпийский комитет Республики Казахстан", Ждановича Антона Владимировича - старшего тренера ОО "Национальный паралимпийский комитет Республики Казахстан", Коломиеца Василия Сергеевича - главного тренера ОО "Национальный паралимпийский комитет Республики Казахстан", - говорится в документе.

 
Указ вводится в действие со дня подписания.

 
Напомним, на Паралимпийских играх в Пекине казахстанский биатлонист Александр Герлиц завоевал бронзовую медаль в гонке на 10 километров.
 

Токаев поздравил Жандарбека Малибекулы с 80-летним юбилеем

24.03.2022, 12:26 9276
НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил автора государственного герба РК Жандарбека Малибекулы с 80-летием, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня автору государственного герба Республики Казахстан, общественному деятелю, известному архитектору Жандарбеку Малибекулы исполнилось 80 лет. Президент Касым-Жомарт Токаев передал теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю юбилея Жандарбека Малибекулы", - сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

 
Президент в своем поздравлении отметил заслуги Жандарбека Малибекулы в деле построения и развития Независимого Казахстана и столицы, пожелал ему крепкого здоровья, творческого вдохновения и семейного благополучия.
 

В преддверии праздника Наурыз в Акорде во время церемонии вручения государственных наград Касым-Жомарт Токаев наградил Жандарбека Малибекулы орденом "Барыс" I степени", - добавил Берик Уали.

 

Госсекретарь объяснил, что означает выражение "Вторая республика" в поздравительной речи президента

22.03.2022, 11:50 26981
Госсекретарь объяснил, что означает выражение "Вторая республика" в поздравительной речи президента
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 22 МАРТА - Поздравляя алматинцев с праздником Наурыз, президент использовал в своей речи новое определение - "Вторая республика". В связи с этим некоторые эксперты задаются вопросом, что подразумевается под этим понятием и как оно соотносится с ранее заявленным концептом "Новый Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Фактически эти две идеологемы имеют одну суть, различаясь лишь в акцентах. Новый Казахстан - это образ будущего нашей страны в целом. И речь прежде всего идет о необходимости обновления общественных ценностей и формирования нового качества нации", - написал госсекретарь Ерлан Карин в своем Telegram-канале.

 
Он подчеркнул, что это не значит, что "мы сразу после январских событий или после послания начали автоматически как бы уже жить в новом Казахстане".
 
По словам Карина, выдвигая концепт "Новый Казахстан", президент обозначил новую цель нациестроительства на ближайшую перспективу. Построение нового Казахстана невозможно в один момент, в одночасье. Это глубокий и долгий процесс общественной трансформации.
 

Вместе с тем, после того как президент озвучил в Послании новые приоритеты политических реформ, многим стало ясно, что речь идет о формировании принципиально нового конституционного баланса между институтами власти. В первую очередь это касается его инициативы об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом", - написал госсекретарь.

 
Он добавил, что в рамках реализации текущего послания главы государства изменения предполагаются в более чем 30 статьях Конституции и 20 законах. Это очень масштабный план реформ. Намеченные новации существенно изменят всю конфигурацию политической системы. Фокус сделан на расширение участия граждан в управлении государством, формирование новой политической культуры.
 

Поэтому в целом можно говорить не только о начавшейся смене модели государственного управления, но и о изменении парадигмы государственного и общественного развития. И сегодня для более четкого обозначения этого процесса президент использовал определение "Вторая республика". Причем Вторая республика - это уже вполне близкая и осязаемая цель, поскольку реализация выдвинутых главой государства политических реформ планируется в течение этого года. Иными словами, Новый Казахстан это обновление общества и нации, а Вторая республика это обновление государственной модели", - написал Ерлан Карин.

 

Президент РК выразил соболезнования председателю КНР

22.03.2022, 09:19 28646
НУР-СУЛТАН. 22 МАРТА - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства с глубоким прискорбием воспринял сообщение о многочисленных жертвах в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании "China Eastern Airlines" в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, а также всему китайскому народу", - говорится в телеграмме

 
Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines с 133 пассажирами на борту потерпел крушение на юге КНР. 
 

Президент сыграл в настольный теннис в южной столице

21.03.2022, 15:18 38391
Президент сыграл в настольный теннис в южной столице
Фото: akorda.kz
АЛМАТЫ. 21 МАРТА - В Алматы президент Касым-Жомарт Токаев посетил новый центр настольного тенниса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент ознакомился с инфраструктурой спортивного комплекса, а также сыграл в настольный теннис с юной спортсменкой, рассказали в Акорде.
 

Ультрасовременный центр рассчитан на 12 теннисных столов в соревновательном режиме и 24 стола - в тренировочном. Зал оснащен шестью автоматическими тренажерами для настольного тенниса, профессиональным аудио- и видеооборудованием, трибунами для зрителей на 328 мест", - проинформировали в пресс-службе.



Токаев посетил Дворец школьников в Алматы.

Ранее президент  принял участие в торжественном мероприятии в Алматы на площади "Астана" и поздравил казахстанцев с праздником Наурыз.
 

Токаев посетил Дворец школьников в Алматы

21.03.2022, 14:45 38996
Токаев посетил Дворец школьников в Алматы
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 21 МАРТА - В рамках рабочего визита в Алматы президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил Дворец школьников, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президента проинформировали о результатах первого этапа и планах по дальнейшей реставрации и модернизации научно-образовательного центра, а также проводимой акиматом города работе по созданию условий для досуга детей. 
 
Затем Касым-Жомарт Токаев ознакомился с выставкой детского художественного творчества, деятельностью нового инновационного блока дворца. Глава государства осмотрел лаборатории по биологии и нейротехнологии, гидропонике, 3D-моделированию и роботостроению, а также студии анимации, звукозаписи и образовательных медиапроектов.
 
В ходе посещения глава государства пообщался со школьниками и поздравил их с праздником Наурыз. Президент вручил детям подарки, в том числе учебный телескоп последнего поколения, управляемый с мобильного устройства.
 
Касым-Жомарт Токаев также подарил Дворцу школьников автобус.
 

Токаев: мы построим новый Казахстан

21.03.2022, 11:23 38791
Фото: akorda.kz
АЛМАТЫ. 21 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном мероприятии в Алматы на площади "Астана" и поздравил казахстанцев с праздником Наурыз, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В этом непростом году каждый из нас встречает Наурыз мейрамы с особыми надеждами и верой в лучшее", - сказал глава государства.


По его словам, этот день издревле олицетворяет такие ценности, как благоденствие и обновление.

Священный Наурыз - это праздник благополучия, единства, милосердия и взаимоуважения. Я специально прибыл в Алматы, чтобы вместе с вами встретить этот великий праздник. Алматы - золотая колыбель нашей независимости. Именно с Алматы началось возрождение празднования Наурыза. Этот город - духовный, культурный и деловой центр Казахстана. В Алматы сосредоточены представители интеллигенции и искусства, образования, науки, бизнеса", - цитирует Касым-Жомарта Токаева пресс-служба Акорды.

 
Президент Казахстана обратился к алматинцам. 
 

В январе наш город принял на себя основной удар бандитов и террористов. Погибли и пострадали невинные люди. Нанесен огромный ущерб городской инфраструктуре. Но алматинцы, я признателен вам за это, не дрогнули перед лицом невиданной угрозой нашей государственности", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент отметил, что алматинцы сплотились в критический момент.
 

С вами была вся страна. Благодаря единству и солидарности нашего народа мы преодолели это суровое испытание", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 

Впереди нас ждут масштабные реформы, впереди - строительство нового Казахстана. И вместе с вами, с молодежью, мы обязательно построим новую страну, новый Казахстан, вторую республику. И у нас все получится", - подчеркнул президент.


Касым-Жомарт Токаев отметил, что наша страна вступила в новый этап развития. Он подчеркнул, масштабные реформы, представленные в нынешнем послании, направлены на глубинную модернизацию Казахстана.

Президент пожелал, чтобы сегодняшний праздник положил начало новым преобразованиям, а Казахстан оставался сильным и сплоченным государством. После приветственного выступления глава государства вместе с собравшимися посмотрел праздничный концерт.

 

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